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İETT Genel Müdürü de Gözaltında: İBB'ye Yeni Operasyon Düzenlendi

İETT Genel Müdürü de Gözaltında: İBB'ye Yeni Operasyon Düzenlendi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.07.2025 - 08:05 Son Güncelleme: 29.07.2025 - 08:29

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen “yolsuzluk' soruşturmasında, İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in de aralarında bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı listesinde üst düzey yöneticiler de yer alıyor.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma dosyasına göre, İSFALT ve İETT’den alınan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı belirlendi. 

Soruşturma kapsamında bu ihalelerin komisyonlarında görev alan kişilerle ihale yetkililerinden oluşan toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı isimler:

İrfan Demet - İETT Genel Müdürü

Kazım Taylan Sever-Araç Bakım Onarım Daire Başkanı

Halil İbrahim Kaya- İkitelli Garaj Müdürü

Ali Haydar Topçu: Muhabese Müdürü

Şeymus Oral: Mali İşler Daire Başkanı

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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