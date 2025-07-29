Bilim İnsanları Uyararak Net Tarih Verdi: Bu Olay Dünyanın Sonunu Getirecek

Yani insanlığın önünde hazırlık yapmak için toplamda 19,5 milyar yıl gibi uzun bir zaman dilimi var.

Peki, bu kadar zaman sonra gerçekleşecek bir felaketten kurtulmak mümkün mü?

Bilim insanlarına göre teorik olarak evet. Tye, insanlığın hayatta kalması için Güneş Sistemi'nin dışına, hatta daha da ötesine taşınması gerektiğini söylüyor: 'Bu yolculuğa hazırlanmak için milyarlarca yılımız var.'

Ancak bu da sanıldığı kadar kolay değil. Araştırmacı Dr. Hoang Nhan Luu’nun açıklamalarına göre, bu tür kozmik değişiklikler çok büyük zaman ölçeklerinde gerçekleştiğinden, galaktik ölçekteki uygarlıklar bile bu değişimleri günlük hayatta fark etmeyecek.

'Bu tür olaylar milyar yıllık süreçlerde geliştiği için, bizim gibi yüzlerce ya da binlerce yıl süren medeniyetler son an gelene kadar bir şey hissetmez.' diyor Luu.

Yani insanlık için kıyamet saati çok uzaklarda çalıyor olabilir ama bilim dünyası, o günü şimdiden hesaplamaya başladı.