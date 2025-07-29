Bilim İnsanları Uyararak Net Tarih Verdi: Bu Olay Dünyanın Sonunu Getirecek
Bilim insanları, evrenin sonunu getirecek olası bir felaketi mercek altına aldı ve çarpıcı bir teori ortaya koydu. 'Büyük Çöküş' adı verilen bu senaryoya göre, evren bir gün içine çökecek ve insanlık kozmik bir sona doğru sürüklenecek. Üstelik araştırmacılar, bu kıyametin ne zaman başlayacağını da net olarak hesapladı.
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Evrenin ne zaman ve nasıl sona ereceği konusu, bilim dünyasında her zaman merak uyandıran ve zaman zaman manşetlere taşınan bir konu.
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Cornell Üniversitesi’nden bilim insanlarının üzerinde çalıştığı bu teoriye göre evrenin genişlemesi bir noktada duracak ve ardından içine doğru çökmeye başlayacak.
New York Post'a konuşan fizikçi Henry Tye’ye göre, bu çöküş süreci yaklaşık 11 milyar yıl içinde başlayacak ve tamamlanması 8,5 milyar yıl sürecek.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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