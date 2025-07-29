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Bilim İnsanları Uyararak Net Tarih Verdi: Bu Olay Dünyanın Sonunu Getirecek

Bilim İnsanları Uyararak Net Tarih Verdi: Bu Olay Dünyanın Sonunu Getirecek

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.07.2025 - 12:35

Bilim insanları, evrenin sonunu getirecek olası bir felaketi mercek altına aldı ve çarpıcı bir teori ortaya koydu. 'Büyük Çöküş' adı verilen bu senaryoya göre, evren bir gün içine çökecek ve insanlık kozmik bir sona doğru sürüklenecek. Üstelik araştırmacılar, bu kıyametin ne zaman başlayacağını da net olarak hesapladı.

İşte detaylar...

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Evrenin ne zaman ve nasıl sona ereceği konusu, bilim dünyasında her zaman merak uyandıran ve zaman zaman manşetlere taşınan bir konu.

Evrenin ne zaman ve nasıl sona ereceği konusu, bilim dünyasında her zaman merak uyandıran ve zaman zaman manşetlere taşınan bir konu.

Her ne kadar kesin bir tarih verilemese de bilim insanları, olası senaryolar üzerinden hesaplamalar yapmaya devam ediyor. Son tahminlere göre, 'Büyük Çöküş' (Big Crunch) adı verilen bir teori, insanlığın sonunu getirebilir.

Cornell Üniversitesi’nden bilim insanlarının üzerinde çalıştığı bu teoriye göre evrenin genişlemesi bir noktada duracak ve ardından içine doğru çökmeye başlayacak.

Cornell Üniversitesi’nden bilim insanlarının üzerinde çalıştığı bu teoriye göre evrenin genişlemesi bir noktada duracak ve ardından içine doğru çökmeye başlayacak.

Bu da tüm maddeyi, yıldızları, gezegenleri ve elbette insanlığı içine çekecek devasa bir kozmik felakete dönüşebilir.

Bu süreç, evrenin şu anki genişlemesini sağlayan karanlık enerji gücünün zayıflamasıyla ilişkilendiriliyor. Çin’deki Shanghai Jiao Tong Üniversitesi’nden Dr. Ethan Yu–Cheng, bu durumu şöyle açıklıyor:

'Bu tıpkı bir basketbol topunu yukarı fırlatmaya benziyor. Yerçekimi topu nasıl yavaşlatıp geri aşağı çekiyorsa, kozmolojik sabitin negatif etkisi de evrenin genişlemesini yavaşlatıp tersine çevirebilir.'

New York Post'a konuşan fizikçi Henry Tye’ye göre, bu çöküş süreci yaklaşık 11 milyar yıl içinde başlayacak ve tamamlanması 8,5 milyar yıl sürecek.

New York Post'a konuşan fizikçi Henry Tye’ye göre, bu çöküş süreci yaklaşık 11 milyar yıl içinde başlayacak ve tamamlanması 8,5 milyar yıl sürecek.

Yani insanlığın önünde hazırlık yapmak için toplamda 19,5 milyar yıl gibi uzun bir zaman dilimi var.

Peki, bu kadar zaman sonra gerçekleşecek bir felaketten kurtulmak mümkün mü?

Bilim insanlarına göre teorik olarak evet. Tye, insanlığın hayatta kalması için Güneş Sistemi'nin dışına, hatta daha da ötesine taşınması gerektiğini söylüyor: 'Bu yolculuğa hazırlanmak için milyarlarca yılımız var.'

Ancak bu da sanıldığı kadar kolay değil. Araştırmacı Dr. Hoang Nhan Luu’nun açıklamalarına göre, bu tür kozmik değişiklikler çok büyük zaman ölçeklerinde gerçekleştiğinden, galaktik ölçekteki uygarlıklar bile bu değişimleri günlük hayatta fark etmeyecek.

'Bu tür olaylar milyar yıllık süreçlerde geliştiği için, bizim gibi yüzlerce ya da binlerce yıl süren medeniyetler son an gelene kadar bir şey hissetmez.' diyor Luu.

Yani insanlık için kıyamet saati çok uzaklarda çalıyor olabilir ama bilim dünyası, o günü şimdiden hesaplamaya başladı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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