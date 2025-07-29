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Bunun Adı ‘Şişeli İhanet!”: Bir Vatandaş, Ormanları Yakmak İçin Kurulan Tuzakları Görüntüledi

Bunun Adı ‘Şişeli İhanet!”: Bir Vatandaş, Ormanları Yakmak İçin Kurulan Tuzakları Görüntüledi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.07.2025 - 15:33

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Ülkenin dört bir yanında yangınlarla mücadele edilirken; Sakarya'dan 'yangına davetiye' niteliğinde bir görüntü geldi. Sözcü’den Tuğba Nur Çelik’in haberine göre; Bir vatandaş, Sakarya'nın Taraklı ilçesinden İstanbul Tuzla yönüne doğru seyir halindeyken yol kenarında belirli aralıklara dizilmiş cam şişeleri ve altlarına yerleştirilmiş kağıtları kaydetti.

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İşte orman çevresine koyulan cam şişeler!

Cam şişelerle ormanları yakmak için tuzaklar kurulmuş!

Cam şişelerle ormanları yakmak için tuzaklar kurulmuş!

Seyir halindeyken yol kenarına belli aralıklarla dizilmiş cam şişeleri ve altlarına yerleştirilmiş kağıtları cep telefonuyla kaydeden vatandaşın paylaşımı sosyal medyada yayıldı.

Görüntülerde cam şişelerin her birinin altında yanması için kağıt parçalarının bulunduğu görüldü.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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