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İstanbul'da Havai Fişek, Meşale, Patlayıcı ve Yanıcı Madde Satışı Yasaklandı

İstanbul'da Havai Fişek, Meşale, Patlayıcı ve Yanıcı Madde Satışı Yasaklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.07.2025 - 08:36 Son Güncelleme: 29.07.2025 - 08:51

İstanbıul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale patlayıcı – yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz’dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

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İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 'Yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle ülkemizin çeşitli bölgelerinde orman yangını vakalarında artış yaşanmaktadır. İstanbul Valiliği olarak yayınladığımız genelgeyle, hepimizi derinden sarsan orman yangınlarının önüne geçebilmek için ormanlık alanlara girişleri 23 Haziran – 15 Ekim tarihleri arasında yasaklamıştık. Bu tedbire ek olarak; İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale vb. Patlayıcı – yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz 2025'ten 28 Ekim 2025 tarihine kadar yasaklanmıştır. İlgili yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Yasağa uymaya işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır.' ifadelerine yer verildi.

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Beykoz’da yangını çıkaran kişi: “Eğlenmek için fişek attım”

Beykoz’da yangını çıkaran kişi: “Eğlenmek için fişek attım”

İstanbul Beykoz’da ağaçlık alanda çıkan yangına neden olan kişi polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Verdiği ifadesinde, işaret fişeğini eğlenmek amacıyla attığını ve yangını fark edince 112’yi arayarak ihbarda bulunduğunu söylediği öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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