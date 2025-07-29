İstanbul'da Havai Fişek, Meşale, Patlayıcı ve Yanıcı Madde Satışı Yasaklandı
İstanbıul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale patlayıcı – yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz’dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklandı.
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İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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