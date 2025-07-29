Bu Sıcaklarda Aman Dikkat: Bir Kadın Arabada Unuttuğu Sprey Şişesi Yüzünden Arabasının Geldiği Hali Paylaştı

Yaz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte hem günlük yaşam zorlaşıyor hem de çeşitli sağlık tehlikeleri ortaya çıkıyor. Özellikle aşırı sıcaklar güneş çarpması, sıvı kaybı, tansiyon düşüklüğü ve cilt yanıkları gibi riskleri beraberinde getiriyor. Aynı zamanda, bilinçsizce yapılan serinleme yöntemleri ya da güneş altında uzun süre kalmak ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Tüm bunların yanında bir de görünmeyen tehlikeler var.

Bir kadın, arabasında unuttuğu sprey şişesi yüzünden tuzla buz olan camını paylaştı. Görüntüler pek çok kişi için bir uyarı oldu.