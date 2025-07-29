Bu Sıcaklarda Aman Dikkat: Bir Kadın Arabada Unuttuğu Sprey Şişesi Yüzünden Arabasının Geldiği Hali Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DMlTSqiIgUn/
Yaz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte hem günlük yaşam zorlaşıyor hem de çeşitli sağlık tehlikeleri ortaya çıkıyor. Özellikle aşırı sıcaklar güneş çarpması, sıvı kaybı, tansiyon düşüklüğü ve cilt yanıkları gibi riskleri beraberinde getiriyor. Aynı zamanda, bilinçsizce yapılan serinleme yöntemleri ya da güneş altında uzun süre kalmak ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Tüm bunların yanında bir de görünmeyen tehlikeler var.
Bir kadın, arabasında unuttuğu sprey şişesi yüzünden tuzla buz olan camını paylaştı. Görüntüler pek çok kişi için bir uyarı oldu.
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Yaz aylarında araç içinde sprey gibi basınçlı ürünler bırakmak ciddi tehlikelere yol açabiliyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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