26 Mayıs Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Süper Lig’de 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, Yenikapı’da görkemli bir kutlama töreni yaptı.
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Nişanında gelinine tam 2 kilo altın takarak olay olan Murat Övüç’ün oğlu Burakcan, dünyaevine girdi.
Kabine’de değişiklik iddiaları her geçen gün kuvvetleniyor.
Mert Genco, dizilerdeki, filmlerdeki, YouTube videolarındaki yemeklerin fiyatlarıyla günümüzdeki fiyatları karşılaştırdığı içerikleriyle ilgi çekmeyi başaran isimlerden.
Yeni Şafak önceki yıllarda olduğu gibi manşetine yine ekonomi yönetimini taşıdı.
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Güney Doğu Asya turunda şoke eden bir olay yaşandı.
TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanan Gassal dizisi ilk sezonundaki "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişleriyle tepkilerin odağı olmuştu.
Gazeteci Cem Küçük, Türkiye gazetesindeki köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Volkan Konak’ın vefatından sonra usta sanatçı için ‘gebermiş’ demişti.
Daha önce Maydonoz Döner’e yapılan FETÖ operasyonları sonrasında şimdi de ünlü künefe zincirine operasyon düzenlendi.
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Türkiye’nin gündemine oturan Timur Cihantimur’un lüks araçla çarparak öldürdüğü Murat Aci’nin davasının geri çekilmesi olayı hakkında konuşulanlar devam ediyor.
ABD Başkanı Trump’ın son dakika ekonomi açıklamaları altındaki fiyatları derinden etkileyen faktörlerden.
Dün gece Türkiye iki şampiyonluğa şahitlik etti
Son olarak Yalı Çapkını dizisiyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu Şerif Sezer, Milas-Söke karayolunda korkutan bir trafik kazası geçirdi.
Sezon finali yapmaya hazırlanan Kızılcık Şerbeti’nde geçtiğimiz sezon başında da ortaya atılan Hande Erçel iddiası bir kez daha gündeme geldi.
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Müge Anlı'da günlerdir işlenen Mehmet Çetin davasında şüpheliler ortaya çıkınca oklar üzeri örtülmüş bambaşka bir olaya çevrilmişti.
Döviz kurundaki değişiklikler otomobil pazarını önemli ölçüde etkiliyor.
Eski adı Twitter, yeni adı X olan sosyal medya platformu yakın zamanda yapay zekası Grok’u kullanıcılara sunmuştu.
2010 yılında ülke gündeminde önemli bir yer tutan Mankenler Kraliçesi Aslı Baş'ın Bodrum'da iş insanı Ahmet Bayer'in villasında ölü bulunması ile ilgili dava süreci 15 yıldır karara bağlanamadı.
Nigel Hayes-Davis, Abu Dabi’deki Dörtlü Final’de Fenerbahçe’nin şampiyonluğuna önemli katkı sağlayan yıldızlardan biri oldu.
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yapılan mitinglerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesinde yer alan kahveci Espressolob’in kaybı ortaya çıktı.
Küçük büyük neredeyse tüm markalar ekonomik krizle mücadele ediyor.
Türk müziğinin usta ismi İlhan Şeşen, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü.
2024 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, Kara Harp Okulu mezuniyetinde çıkan kılıçlı yemin krizi bir süre ülkenin gündemini meşgul etmişti.
AKP hükümeti tarafından TBMM'ye sunulan 10. Yargı Paketi ile LGBTİ+ bireylere yönelik kapsamlı hapis cezaları getiriliyor.
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Rol aldığı her yapımda dikkat çekmeyi başaran oyunculardan biri olan Ahsen Eroğlu son olarak Deha dizisinde Aras Bulut İynemli'yle başrolü paylaşmıştı.
1 Temmuz'da Antalya'da, 4 Temmuz'da da İstanbul'da konser vereceği öğrenilen Jennifer Lopez'in konser biletlerinin fiyatı ortaya çıktı!
İsveç merkezli otomobil devi Volvo, globalde işten çıkarmalara hazırlanıyor.
Zehra Kınık karıştığı trafik kazasında 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olmuştu.
Nusret yıllar sonra aynı pozu verdi: Ünlü şef, Fenerbahçe Beko'nun Euroleague şampiyonluğunda yer aldı.
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Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, trafikte 17 yaşındaki motokurye Bartın Barlasçeki’nin ölümüne neden olduğu sebebiyle yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
76 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı İlhan Şeşen'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.
Gazeteci Nevşin Mengü, bugün YouTube üzerinden yaptığı yayında CHP’nin yargıdaki kurultay soruşturması ile ilgili önemli bir iddiada bulundu.
MasterChef'in sert mizaçlı ama çok sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya son dönemde sık sık restoranındaki fiyatlarla gündem oluyor.
Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Osimhen'e çok yüksek bir teklif yaptığı iddiasıyla gündeme gelmişti.
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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında seçim anketleri de ilgi ile takip edilmeye başlandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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