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26 Mayıs Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

26 Mayıs Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.05.2025 - 20:32

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Süper Lig’de 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, Yenikapı’da görkemli bir kutlama töreni yaptı.

Süper Lig’de 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, Yenikapı’da görkemli bir kutlama töreni yaptı.

Yüzbinlerce sarı kırmızılı taraftarın akın ettiği şampiyonluk töreninde ilginç de bir olay yaşandı. Galatasaray’ın eski oyuncularından Ayhan Akman’ın oğlu Efe Akman, diğer futbolcular gibi anons edilip sahneye çıkarken taraftarlar tarafından yuhalandı.

Nişanında gelinine tam 2 kilo altın takarak olay olan Murat Övüç’ün oğlu Burakcan, dünyaevine girdi.

Nişanında gelinine tam 2 kilo altın takarak olay olan Murat Övüç’ün oğlu Burakcan, dünyaevine girdi.

Düğünden gelen ilk görüntülerde, eski eşinin güzelliği kadar, gelin için yapılan altın şov da çok konuşuldu. Övüç’ün bu kez düğünde ne kadar takı taktığı sosyal medyada gündem oldu. Annesi ilk kez görüntülenen damat, düğünde Murat Övüç’ün görkemli takı töreniyle dikkat çekti.

Kabine’de değişiklik iddiaları her geçen gün kuvvetleniyor.

Kabine’de değişiklik iddiaları her geçen gün kuvvetleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede değişiklik yapacağına dair iddialara bir yenisi de TGRT Haber'de konuşan Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat'tan geldi. Kulat, kabinede yapılacak değişime ilişkin son kulis bilgilerini açıkladı.

Mert Genco, dizilerdeki, filmlerdeki, YouTube videolarındaki yemeklerin fiyatlarıyla günümüzdeki fiyatları karşılaştırdığı içerikleriyle ilgi çekmeyi başaran isimlerden.

Mert Genco, dizilerdeki, filmlerdeki, YouTube videolarındaki yemeklerin fiyatlarıyla günümüzdeki fiyatları karşılaştırdığı içerikleriyle ilgi çekmeyi başaran isimlerden.

Yıllar içerisinde gelen zamları ortaya koyan Genco, eski fiyatları da hatırlatarak içimizi bi’ sızlatmıyor değil… Şimdiyse Giray Altınok’un meşhur dizilerinden “Var Bunlar”daki içeceğin fiyatını kıyasladı.

Yeni Şafak önceki yıllarda olduğu gibi manşetine yine ekonomi yönetimini taşıdı.

Yeni Şafak önceki yıllarda olduğu gibi manşetine yine ekonomi yönetimini taşıdı.

Daha önce Merkez Bankası ve bakanlık düzeyinde eleştirileriyle taşları yerinden oynatan Yeni Şafak bir kez daha Mehmet Şimşek'in politikalarını hedef aldı. 

Yeni Şafak'ın Mehmet Şimşek'in özellikle faiz konusundaki kararını sık sık eleştirildiği biliniyor.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Güney Doğu Asya turunda şoke eden bir olay yaşandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Güney Doğu Asya turunda şoke eden bir olay yaşandı.

Macron, turun ilk durağı olan Vietnam'a indiği sırada eşi Brigitte tarafından tokatlandı. O anlar saniye saniye kaydedilirken eşi, Macron'un uçaktan kol kola inme teklifi de Brigitte tarafından reddedildi.

TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanan Gassal dizisi ilk sezonundaki "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişleriyle tepkilerin odağı olmuştu.

TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanan Gassal dizisi ilk sezonundaki "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişleriyle tepkilerin odağı olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ikinci sezonu yayınlanan dizi yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Gassal'ın bir bölümünde Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran göndermesi yapılması boğazları düğümlerken seyircileri de gözyaşlarına boğdu.

Gazeteci Cem Küçük, Türkiye gazetesindeki köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Gazeteci Cem Küçük, Türkiye gazetesindeki köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yapılan operasyonlara dair yorum yapmayan AKPlileri hedef alan Küçük, yazısına “AK Parti döneminde bir yerlere gelip, Erdoğan sonrasına hazırlık yapanlar!” başlığını attı. 

Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tasfiye mesajı vererek “Erdoğan acele etmez, yavaş yavaş kendisine ihanet ettiğinden emin olduğu herkesi tasfiye eder” dedi.

Volkan Konak’ın vefatından sonra usta sanatçı için ‘gebermiş’ demişti.

Volkan Konak’ın vefatından sonra usta sanatçı için ‘gebermiş’ demişti.

Kıbrıs konseri sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak’a hakaret eden, hakkında soruşturma açılan ancak tayinle yeri değiştirilen ‘Çatalca Müftüsü’ olarak tanınan Ahmet Mehmetalioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i tehdit etti. Mehmetalioğlu, Özgür Özel’e “Kartondan başkan. Sen daha tokat yemedin. Sana tokadı ben atacağım bekle” diyerek tehdit etti.

Daha önce Maydonoz Döner’e yapılan FETÖ operasyonları sonrasında şimdi de ünlü künefe zincirine operasyon düzenlendi.

Daha önce Maydonoz Döner’e yapılan FETÖ operasyonları sonrasında şimdi de ünlü künefe zincirine operasyon düzenlendi.

İzmir merkezli 5 ilde bir künefe zincirine yönelik FETÖ/PDY operasyonunda hakkında gözaltı kararı bulunan 41 şüpheliden 33'ü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Türkiye’nin gündemine oturan Timur Cihantimur’un lüks araçla çarparak öldürdüğü Murat Aci’nin davasının geri çekilmesi olayı hakkında konuşulanlar devam ediyor.

Türkiye’nin gündemine oturan Timur Cihantimur’un lüks araçla çarparak öldürdüğü Murat Aci’nin davasının geri çekilmesi olayı hakkında konuşulanlar devam ediyor.

ABD Başkanı Trump’ın son dakika ekonomi açıklamaları altındaki fiyatları derinden etkileyen faktörlerden.

ABD Başkanı Trump’ın son dakika ekonomi açıklamaları altındaki fiyatları derinden etkileyen faktörlerden.

ABD Başkanı Donald Trump’ın dünya ekonomisini sarsan açıklamaları, artan jeopolitik gerilimler güvenli liman altında kâh ani düşüşe kâh ani yükselişe neden oluyor. Son olarak ABD’li dev yatırım bankası Citi Bank’tan altın için rekor tahmini geldi.

Dün gece Türkiye iki şampiyonluğa şahitlik etti

Dün gece Türkiye iki şampiyonluğa şahitlik etti

Galatasaray, beşinci yıldızını Yenikapı Meydanı'nda doyasıya kutlarken Fenerbahçe de Abu Dabi'de müzesine bir EuroLeague kupası daha kattı. 

İki takımın da kupa kaldırdığı saatlerde liglerin ekonomik değeri bir kez daha Süper Lig'in ekonomik gücünü sorgulattı. 

EuroLeague geliri, Süper Lig'in gelirini geçti.

Son olarak Yalı Çapkını dizisiyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu Şerif Sezer, Milas-Söke karayolunda korkutan bir trafik kazası geçirdi.

Son olarak Yalı Çapkını dizisiyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu Şerif Sezer, Milas-Söke karayolunda korkutan bir trafik kazası geçirdi.

Karşı yönden gelen genç sürücünün direksiyon hAkimiyetini kaybetmesiyle Sezer’in içinde bulunduğu araçla çarpıştığı öğrenildi. Olay yerine hızla sağlık ve trafik ekipleri sevk edilirken, kazada Sezer şans eseri yara almadan kurtuldu.

Sezon finali yapmaya hazırlanan Kızılcık Şerbeti’nde geçtiğimiz sezon başında da ortaya atılan Hande Erçel iddiası bir kez daha gündeme geldi.

Sezon finali yapmaya hazırlanan Kızılcık Şerbeti’nde geçtiğimiz sezon başında da ortaya atılan Hande Erçel iddiası bir kez daha gündeme geldi.

Akşam’da yer alan habere göre; ünlü oyuncu Hande Erçel’in yeni sezonda Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olarak Mustafa’nın partneri olacağı iddia edildi. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama da yalanlama da yapılmadı.

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Müge Anlı'da günlerdir işlenen Mehmet Çetin davasında şüpheliler ortaya çıkınca oklar üzeri örtülmüş bambaşka bir olaya çevrilmişti.

Müge Anlı'da günlerdir işlenen Mehmet Çetin davasında şüpheliler ortaya çıkınca oklar üzeri örtülmüş bambaşka bir olaya çevrilmişti.

8.5 yaşındaki engelli Arda'nın tam 9 yıl önce öldüğü konusu masaya yatırılmıştı. Anne Fatma ve Hüseyin Çavdar geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. 

Üvey baba Hüseyin cinayeti işlediğini itiraf etmiş ve cezaevine gönderilmişti. Bugünse yeni gelişmeyi Müge Anlı aktardı. Oğlunu öldüren kocasını çok sevdiğini söyleyip savunan anne Fatma da 'kasten adam öldürme' suçlamasından tutuklandı. Adliyeye götürülen Fatma'nın sözleriyse duyanlara 'pes!' dedirtti.

Döviz kurundaki değişiklikler otomobil pazarını önemli ölçüde etkiliyor.

Döviz kurundaki değişiklikler otomobil pazarını önemli ölçüde etkiliyor.

Euroya göre değişiklik gösteren otomobillere haziranda ayında zam gelmesi bekleniyor. NTV’de Burak Taşçı’nın haberine göre eurodaki değişiklik haziran ayı otomobil fiyat listesine yansıyacak. Bu nedenle otomobil almak isteyenlere “Elinizi çabuk tutun uyarısı” yapıldı.

Eski adı Twitter, yeni adı X olan sosyal medya platformu yakın zamanda yapay zekası Grok’u kullanıcılara sunmuştu.

Eski adı Twitter, yeni adı X olan sosyal medya platformu yakın zamanda yapay zekası Grok’u kullanıcılara sunmuştu.

Grok, X kullanıcıları tarafından bir gönderinin altına doğru olup olmadığını sorgulamak ve yeni görsel yaratılmak için sıklıkla kullanılıyor. Grok, X’te Galatasaraylı bir kullanıcıyı adeta çıldırttı. İşte kahkaha attıran Grok ve X kullanıcısının tartışması.

2010 yılında ülke gündeminde önemli bir yer tutan Mankenler Kraliçesi Aslı Baş'ın Bodrum'da iş insanı Ahmet Bayer'in villasında ölü bulunması ile ilgili dava süreci 15 yıldır karara bağlanamadı.

2010 yılında ülke gündeminde önemli bir yer tutan Mankenler Kraliçesi Aslı Baş'ın Bodrum'da iş insanı Ahmet Bayer'in villasında ölü bulunması ile ilgili dava süreci 15 yıldır karara bağlanamadı.

Yerel mahkeme kararında sanıklar Ahmet Bayer ve oğulları ile diğer sanıklarının tamamının beraati ile sonuçlanan davanın kararı Yargıtay'da bekliyor. Aslı Baş ailesinin avukatı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yerel mahkemenin kararının bozulması yönünde mütalaa verdiğini söylerken, Yargıtay üyelerinin dosya hakkında onama veya bozma yönündeki kararı bekleniyor.

Nigel Hayes-Davis, Abu Dabi’deki Dörtlü Final’de Fenerbahçe’nin şampiyonluğuna önemli katkı sağlayan yıldızlardan biri oldu.

Nigel Hayes-Davis, Abu Dabi’deki Dörtlü Final’de Fenerbahçe’nin şampiyonluğuna önemli katkı sağlayan yıldızlardan biri oldu.

Zaferin ardından, hayatını kaybeden efsane oyuncu Kobe Bryant’ın sosyal medya hesabına duygusal bir mesaj bıraktı. Hayes-Davis’in bu paylaşımı, hem takım arkadaşlarını hem de taraftarları duygulandırdı. Bu anlamlı mesaj, Fenerbahçe’nin tarihi şampiyonluğuna unutulmaz bir an olarak eklendi.

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yapılan mitinglerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesinde yer alan kahveci Espressolob’in kaybı ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yapılan mitinglerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesinde yer alan kahveci Espressolob’in kaybı ortaya çıktı.

Patronlar Dünyası’na röportaj veren Espressolab’in sahibi Esat Kocadağ’ın yaptığı açıklamaya göre; markanın cirosu iki ayda yüzde 22 azaldı. 

Röportajda, Ekrem İmamoğlu’nun kasası olduğu iddia edilen Sezai Büyükçulha’nın Trabzon'daki iki Espressolab’in sahibi olduğu bilgisi de yer aldı.

Küçük büyük neredeyse tüm markalar ekonomik krizle mücadele ediyor.

Küçük büyük neredeyse tüm markalar ekonomik krizle mücadele ediyor.

Köklü pek çok firma iflas eşiğine gelirken, iflas bayrağını çekenlerden biri de ünlü dev market zinciri oldu. Gerçek Gündem'den Murat Beyaz'ın haberine göre pek çok şubesi bulunan market zinciri Başkent Gross, konkordato ilan etti.

Türk müziğinin usta ismi İlhan Şeşen, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü.

Türk müziğinin usta ismi İlhan Şeşen, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü.

76 yaşında hayata veda eden sanatçının ölümü, sevenlerini yasa boğdu. “Sarılınca Sana”, “Ellerimde Çiçekler” ve “Neler Oluyor Bize” gibi unutulmaz şarkılara imza atan Şeşen’in vefatını ailesi duyurdu.

2024 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, Kara Harp Okulu mezuniyetinde çıkan kılıçlı yemin krizi bir süre ülkenin gündemini meşgul etmişti.

2024 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, Kara Harp Okulu mezuniyetinde çıkan kılıçlı yemin krizi bir süre ülkenin gündemini meşgul etmişti.

Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları attıktan sonra yemin töreninde bulunan 5 teğmen TSK'dan ihraç edilmişti. Gazeteci Müyesser Yıldız'ın aktardığına göre teğmenlerden dördü Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işe başladı.

AKP hükümeti tarafından TBMM'ye sunulan 10. Yargı Paketi ile LGBTİ+ bireylere yönelik kapsamlı hapis cezaları getiriliyor.

AKP hükümeti tarafından TBMM'ye sunulan 10. Yargı Paketi ile LGBTİ+ bireylere yönelik kapsamlı hapis cezaları getiriliyor.

NOW TV'den Alican Uludağ’ın özel haberine göre; izinsiz cinsiyet geçiş ameliyatı olanlara ve düğün yapan eşcinsellere hapis cezası geliyor.

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Rol aldığı her yapımda dikkat çekmeyi başaran oyunculardan biri olan Ahsen Eroğlu son olarak Deha dizisinde Aras Bulut İynemli'yle başrolü paylaşmıştı.

Rol aldığı her yapımda dikkat çekmeyi başaran oyunculardan biri olan Ahsen Eroğlu son olarak Deha dizisinde Aras Bulut İynemli'yle başrolü paylaşmıştı.

Ünlü oyuncunun diziden ayrılığıysa epey tartışma yaratmıştı. YouTube'daki Konuk Koltuğu kanalına konuk olan Ahsen Eroğlu en çok eğlendiği dizi setini açıkladı.

1 Temmuz'da Antalya'da, 4 Temmuz'da da İstanbul'da konser vereceği öğrenilen Jennifer Lopez'in konser biletlerinin fiyatı ortaya çıktı!

1 Temmuz'da Antalya'da, 4 Temmuz'da da İstanbul'da konser vereceği öğrenilen Jennifer Lopez'in konser biletlerinin fiyatı ortaya çıktı!

En ucuzu bile asgari ücrete yakın olan biletlerin VIP bölümüne biçilen fiyat akıllara resmen durgunluk verdi. Sosyal medya kullanıcıları da şoka girdi tabii. Buyurun, detaylara beraber bakalım!

İsveç merkezli otomobil devi Volvo, globalde işten çıkarmalara hazırlanıyor.

İsveç merkezli otomobil devi Volvo, globalde işten çıkarmalara hazırlanıyor.

Volvo 3 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklarken bu işten çıkarmaların İsveç'te olacağı belirtildi. İşten çıkarmaların işgücünün yüzde 7'sini kapsadığı belirtildi.

Zehra Kınık karıştığı trafik kazasında 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olmuştu.

Zehra Kınık karıştığı trafik kazasında 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olmuştu.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık karıştığı trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olmuştu. Mahkeme, Zehra Kınık’a 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Nusret yıllar sonra aynı pozu verdi: Ünlü şef, Fenerbahçe Beko'nun Euroleague şampiyonluğunda yer aldı.

Nusret yıllar sonra aynı pozu verdi: Ünlü şef, Fenerbahçe Beko'nun Euroleague şampiyonluğunda yer aldı.

Beyaz Futbol programının konuklarından Ahmet Çakar, canlı yayında Fenerbahçe Beko'nun Euroleague şampiyonluğunda kupa ile poz veren Nusret Gökçe'ye tepki gösterdi. Çakar, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u da Gökçe ile birlikte olmasından dolayı eleştirdi.

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Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, trafikte 17 yaşındaki motokurye Bartın Barlasçeki’nin ölümüne neden olduğu sebebiyle yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, trafikte 17 yaşındaki motokurye Bartın Barlasçeki’nin ölümüne neden olduğu sebebiyle yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5 yıldan az hapis cezası alan Zehra Kınık’ın cezaevinde 1 gün bile geçirmeyecek olması ise sosyal medyada tepki çekti.

76 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı İlhan Şeşen'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

76 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı İlhan Şeşen'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

Dillere pelesenk şarkılarını miras bırakan İlhan Şeşen'in yalnızca üç ay önce 55. sanat yılına özel düzenlenen etkinlikte sahnede olduğu ortaya çıktı. Şeşen'den geriye kalan son görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Gazeteci Nevşin Mengü, bugün YouTube üzerinden yaptığı yayında CHP’nin yargıdaki kurultay soruşturması ile ilgili önemli bir iddiada bulundu.

Gazeteci Nevşin Mengü, bugün YouTube üzerinden yaptığı yayında CHP’nin yargıdaki kurultay soruşturması ile ilgili önemli bir iddiada bulundu.

İddiaya göre davanın savcısı Kemal Kılıçdaroğlu’na 'Gelir ifadesinde kurultayda yolsuzluk yoktur, ben böyle şeyi görmedim, şahit olmadım' derse dosyayı kapatırız demiş ancak Kılıçdaroğlu ifade vermeye gitmemiş.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ise iddiaya sosyal medyadan tepki gösterdi. Nevşin Mengü ise yaptığı paylaşımla iddiasının arkasında olduğunu söyledi.

MasterChef'in sert mizaçlı ama çok sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya son dönemde sık sık restoranındaki fiyatlarla gündem oluyor.

MasterChef'in sert mizaçlı ama çok sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya son dönemde sık sık restoranındaki fiyatlarla gündem oluyor.

Restorandaki bazı yemeklerin fiyatlarının ardından geçtiğimiz günlerde de domates salatasının fiyatı konuşulmuştu. Bu kez de bir kullanıcı Mehmet Şef'in restoranındaki serpme kahvaltıyı ve fiyatını paylaştı.

Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Osimhen'e çok yüksek bir teklif yaptığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Osimhen'e çok yüksek bir teklif yaptığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Mavi-beyazlı kulüpten, iddiayı doğrulayacak bir hamle gelirken Osimhen de sosyal medya hesabından veda gibi bir gönderi paylaştı.

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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında seçim anketleri de ilgi ile takip edilmeye başlandı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında seçim anketleri de ilgi ile takip edilmeye başlandı.

Son seçimlerde sonuçlara yakın tahminleri ile dikkat çeken Sonar Araştırma’nın yayınladığı seçim anketinde CHP en çok oyu alan parti olarak dikkat çekti.

AREA Araştırma’nın yayınladığı son ankette de CHP yüzde 34.1 ile ilk parti oldu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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