Murat Aci’nin Eşi “100 Milyon TL Değil” Demişti: Şükriye Aci’nin Aldığı İddia Edilen Para Ortaya Çıktı

Eyüpsultan'da geçtiğimiz yıl arızalanan aracını emniyet şeridine çeken Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un yargılandığı davada 'şikayeti geri çekme' tartışmasında yeni bir detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Ölen Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, aralarında ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile babası Bülent Cihantimur'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden 100 milyon TL para karşılığı vazgeçtiği iddialarını yalanlamış 'oğlum ve benim için talep ettiğimiz tazminatın karşılığını aldık' demişti.

Şükriye Aci'nin baba Bülent Cihantimur'dan şikayetini geri çekmesi karşılığında ne aldığına dair iddialar herkesi şaşkına çevirdi.

Akşam gazetesinin iddiasına göre; Şükriye Aci'nin Kadıköy'deki Emlak Konutları'ndan 2 adet 2+1 daire aldığı, nakit olarak da 20 milyon TL ödeme aldığı iddia edildi.