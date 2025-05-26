Murat Aci’nin Eşi “100 Milyon TL Değil” Demişti: Şükriye Aci’nin Aldığı İddia Edilen Para Ortaya Çıktı
Türkiye’nin gündemine oturan Timur Cihantimur’un lüks araçla çarparak öldürdüğü Murat Aci’nin davasının geri çekilmesi olayı hakkında konuşulanlar devam ediyor. Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’nin 100 milyon TL karşılığında şikayetini geri çektiği iddiaları sonrasında farklı şimdi gündeme gelenler de çok konuşulacak. Akşam’da yer alan iddiaya göre; Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, şikayetini geri çekmesi karşılığında Cihantimur ailesinden 2 adet daire ve 20 milyon TL ödeme aldı.
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Murat Aci’nin ölümüne neden olan kaza Türkiye’nin gündemine oturmuştu!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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