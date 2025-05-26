Galatasaray’ın Yenikapı’daki Şampiyonluk Kutlamasında Futbolculardan Efe Akman Yuhalandı

Sarı-kırmızılılarda Efe Akman'ın adının anons edilmesiyle birlikte taraftarlardan yuhalamalar yükselmeye başladı. Galatasaraylı taraftarlar sahneye gelen Efe Akman'ı protesto etti. Galatasaraylı eski futbolcu ve futbol direktörü Ayhan Akman'ın oğlu olan Efe Akman için bu sezon torpil iddiaları gündeme gelmiş ve taraftarlardan tepki görmüştü.

19 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray A Takımı ile birlikte 8 maçta forma giydi ve 152 dakika sahada kaldı.