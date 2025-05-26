Galatasaray’ın Yenikapı’daki Şampiyonluk Kutlamasında Futbolculardan Efe Akman Yuhalandı
Süper Lig’de 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, Yenikapı’da görkemli bir kutlama töreni yaptı. Yüzbinlerce sarı kırmızılı taraftarın akın ettiği şampiyonluk töreninde ilginç de bir olay yaşandı. Galatasaray’ın eski oyuncularından Ayhan Akman’ın oğlu Efe Akman, diğer futbolcular gibi anons edilip sahneye çıkarken taraftarlar tarafından yuhalandı.
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Galatasaray şampiyonluk kupasını Yenikapı’daki görkemli kutlama ile aldı.
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Geceye damga vuran olay ise genç oyuncu Efe Akman’ın yuhalanması oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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