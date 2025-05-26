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Galatasaray’ın Yenikapı’daki Şampiyonluk Kutlamasında Futbolculardan Efe Akman Yuhalandı

Galatasaray’ın Yenikapı’daki Şampiyonluk Kutlamasında Futbolculardan Efe Akman Yuhalandı

galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.05.2025 - 08:26

Süper Lig’de 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, Yenikapı’da görkemli bir kutlama töreni yaptı. Yüzbinlerce sarı kırmızılı taraftarın akın ettiği şampiyonluk töreninde ilginç de bir olay yaşandı. Galatasaray’ın eski oyuncularından Ayhan Akman’ın oğlu Efe Akman, diğer futbolcular gibi anons edilip sahneye çıkarken taraftarlar tarafından yuhalandı.

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Galatasaray şampiyonluk kupasını Yenikapı’daki görkemli kutlama ile aldı.

Galatasaray şampiyonluk kupasını Yenikapı’daki görkemli kutlama ile aldı.

Süper Lig’de 25. Şampiyonluğuna ulaşan sarı kırmızılı takım, Yenikapı’da yüzbinlerce taraftarının önünde şampiyonluk kupasını aldı. Sabah erken saatlerde Yenikapı’yı dolduran Galatasaray taraftarı, yoğun yağmura rağmen coşkuyla eğlendi. 25. Kez kupa kaldırıldı, Muslera veda etti, Mertens veda etti, Osimhen için yüzbinlerde kişi hep bir ağızdan “bizi bırakma” diye bağırdı.

Geceye damga vuran olay ise genç oyuncu Efe Akman’ın yuhalanması oldu.

Geceye damga vuran olay ise genç oyuncu Efe Akman’ın yuhalanması oldu.

Sarı-kırmızılılarda Efe Akman'ın adının anons edilmesiyle birlikte taraftarlardan yuhalamalar yükselmeye başladı. Galatasaraylı taraftarlar sahneye gelen Efe Akman'ı protesto etti. Galatasaraylı eski futbolcu ve futbol direktörü Ayhan Akman'ın oğlu olan Efe Akman için bu sezon torpil iddiaları gündeme gelmiş ve taraftarlardan tepki görmüştü. 

19 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray A Takımı ile birlikte 8 maçta forma giydi ve 152 dakika sahada kaldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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