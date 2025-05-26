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Dönerciden Sonra Şimdi de Künefeci: Künefe Zincirine FETÖ Operasyonu; 33 Kişi Gözaltında

Dönerciden Sonra Şimdi de Künefeci: Künefe Zincirine FETÖ Operasyonu; 33 Kişi Gözaltında

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.05.2025 - 11:27 Son Güncelleme: 26.05.2025 - 11:58

İzmir merkezli 5 ilde bir künefe zincirine yönelik FETÖ/PDY operasyonunda hakkında gözaltı kararı bulunan 41 şüpheliden 33'ü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Daha önce Maydonoz Döner’e yapılan FETÖ operasyonları sonrasında şimdi de ünlü künefe zincirine operasyon düzenlendi.

Daha önce Maydonoz Döner’e yapılan FETÖ operasyonları sonrasında şimdi de ünlü künefe zincirine operasyon düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PYD'nin güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir künefe zinciri ile ilgili çalışma yaptı. 

Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) elde edilen verilerin incelemesinde örgüt adına fon toplayan veya sağlayan, ifade ile teşhislerde adı geçen ayrıca örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital materyal incelemesinde suç unsurları tespit edilen 41 şüpheliye yönelik bu sabah harekete geçildi.

İzmir merkezli İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa'da şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa'da şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin belirlenen adreslerindeki aramalarda; 100 bin TL, 33 cumhuriyet altını, 2 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 7'sinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıktığı belirlendiği belirtildi. Ayrıca yurt içinde olduğu tespit edilen diğer 1 şüphelinin de yakalanması çalışmalar sürüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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