Fenerbahçe Beko'nun Yıldızı Nigel Hayes Davis'ten Kobe'ye Duygusal Mesaj

'Nasılsın Kobe,

Yarın EuroLeague finali var ve şunu düşünüp duruyorum; KONY - Kobe olsaydı ne yapardı? Bir şekilde burada olduğuna inanıyorum, hala bizimlesin.

Seninle üniversitede tanıştım, Bucks maçından sonraydı, son yılındı. Her basketbolcu gibi sana söylemiştim, senin gibi olmak istiyordum.

Bana 'Çok çalışmaya devam et, orada olacaksın' demiştin. Basit sözler ama hayatımı değiştirdi. Bunu ekran koruyucum bile yaptım. Senin sözünü röportajlarımda sıklıkla kullanıyorum. 'Mamba Mentalitesi' ruhu yaşamaya devam ediyor. Sonsuza dek.

Eğer şampiyon olursak ve MVP seçilirsem bunu paylaşacağım.

Belki birilerine ilham verir, senin bana verdiğin gibi. Biliyorum bana cevap veremeyeceksin ama sana her şey için çok teşekkür ederim.'