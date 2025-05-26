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Fenerbahçe Beko'nun Yıldızı Nigel Hayes Davis'ten Kobe'ye Duygusal Mesaj

Fenerbahçe Beko'nun Yıldızı Nigel Hayes Davis'ten Kobe'ye Duygusal Mesaj

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.05.2025 - 13:25

Nigel Hayes-Davis, Abu Dabi’deki Dörtlü Final’de Fenerbahçe’nin şampiyonluğuna önemli katkı sağlayan yıldızlardan biri oldu. Zaferin ardından, hayatını kaybeden efsane oyuncu Kobe Bryant’ın sosyal medya hesabına duygusal bir mesaj bıraktı. Hayes-Davis’in bu paylaşımı, hem takım arkadaşlarını hem de taraftarları duygulandırdı. Bu anlamlı mesaj, Fenerbahçe’nin tarihi şampiyonluğuna unutulmaz bir an olarak eklendi.

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Fenerbahçe'de EuroLeague zaferi kutlanıyor.

Fenerbahçe'de EuroLeague zaferi kutlanıyor.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague zaferinin ardından büyük bir coşku yaşıyor. Takım ve taraftarlar tarihi başarıyı doyasıya kutlarken, sevinç sokaklara taştı. Salonda da zafer gözyaşları vardı.

Taraftara duygusal anlar yaşatanlardan biri de Nigel Hayes Davis'ti.

Taraftara duygusal anlar yaşatanlardan biri de Nigel Hayes Davis'ti.

Nigel Hayes Davis, maçın ardından sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Instagram'dan Kobe'ye maç gecesi attığı mesaj vardı. Kobe ile 'dertleştiği' mesajı kamuoyu ile paylaşan Nigel Hayes Davis, herkese duygusal anlar yaşattı.

Yıldız basketbolcu maçtan önce Kobe'nin hesabına yazdığı mesajında şu ifadelere yer vermiş:

Yıldız basketbolcu maçtan önce Kobe'nin hesabına yazdığı mesajında şu ifadelere yer vermiş:

'Nasılsın Kobe,

Yarın EuroLeague finali var ve şunu düşünüp duruyorum; KONY - Kobe olsaydı ne yapardı? Bir şekilde burada olduğuna inanıyorum, hala bizimlesin.

Seninle üniversitede tanıştım, Bucks maçından sonraydı, son yılındı. Her basketbolcu gibi sana söylemiştim, senin gibi olmak istiyordum.

Bana 'Çok çalışmaya devam et, orada olacaksın' demiştin. Basit sözler ama hayatımı değiştirdi. Bunu ekran koruyucum bile yaptım. Senin sözünü röportajlarımda sıklıkla kullanıyorum. 'Mamba Mentalitesi' ruhu yaşamaya devam ediyor. Sonsuza dek.

Eğer şampiyon olursak ve MVP seçilirsem bunu paylaşacağım.

Belki birilerine ilham verir, senin bana verdiğin gibi. Biliyorum bana cevap veremeyeceksin ama sana her şey için çok teşekkür ederim.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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