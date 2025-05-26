Fenerbahçe Beko'nun Yıldızı Nigel Hayes Davis'ten Kobe'ye Duygusal Mesaj
Nigel Hayes-Davis, Abu Dabi’deki Dörtlü Final’de Fenerbahçe’nin şampiyonluğuna önemli katkı sağlayan yıldızlardan biri oldu. Zaferin ardından, hayatını kaybeden efsane oyuncu Kobe Bryant’ın sosyal medya hesabına duygusal bir mesaj bıraktı. Hayes-Davis’in bu paylaşımı, hem takım arkadaşlarını hem de taraftarları duygulandırdı. Bu anlamlı mesaj, Fenerbahçe’nin tarihi şampiyonluğuna unutulmaz bir an olarak eklendi.
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Fenerbahçe'de EuroLeague zaferi kutlanıyor.
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Taraftara duygusal anlar yaşatanlardan biri de Nigel Hayes Davis'ti.
Yıldız basketbolcu maçtan önce Kobe'nin hesabına yazdığı mesajında şu ifadelere yer vermiş:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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