15 Yıldır Karara Bağlanamayan Dava: Ünlü Manken Aslı Baş Öldü mü Öldürüldü mü?
2010 yılında ülke gündeminde önemli bir yer tutan Mankenler Kraliçesi Aslı Baş'ın Bodrum'da iş insanı Ahmet Bayer'in villasında ölü bulunması ile ilgili dava süreci 15 yıldır karara bağlanamadı. Yerel mahkeme kararında sanıklar Ahmet Bayer ve oğulları ile diğer sanıklarının tamamının beraati ile sonuçlanan davanın kararı Yargıtay'da bekliyor. Aslı Baş ailesinin avukatı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yerel mahkemenin kararının bozulması yönünde mütalaa verdiğini söylerken, Yargıtay üyelerinin dosya hakkında onama veya bozma yönündeki kararı bekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Miss Model Of The World 2003’ün kazananı olarak Mankenler Kraliçesi unvanını kazanan Aslı Baş’ın ölümü 15 yıldır aydınlatılamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Neler olmuştu? 15 yıl önce yaşanan olay ülke gündeminde uzun süre yer tutmuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın