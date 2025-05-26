15 Yıldır Karara Bağlanamayan Dava: Ünlü Manken Aslı Baş Öldü mü Öldürüldü mü?

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 15 Ocak 2020'de Aslı Baş'ın ölümü ile ilgili yargılanan işadamı Ahmet Bayer, oğulları Volkan ve Hakan Bayer, delilleri gizleme ve yok etme suçundan yargılanan Murat Umirov, Ali Sefa Tekin ve Ramazan Demir ile yalan tanıklık nedeniyle yargılanan Beyhan Kuzugüdenlioğlu Strassner ve Melis Defne Strassner ile ilgili yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle tümü hakkında beraatine karar verildi.

Mahkeme, aynı davada suç delillerini yok etmek ve gizlemek suçundan yargılanan Hüsnü Cemal Ergün, Mustafa Ufuk Tan, Sait Hazar ve Veysel Arkan'ın da ayrı ayrı beraatine karar verdi.

Aslı Baş ailesinin avukatı Fahri Safa Küpçü, yerel mahkeme Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 15 Ocak 2020 tarihinde karar duruşmasını yaptığını ve hemen ardından dosyayı istinafa taşıdıklarını söyledi. 5 yıldır Yargıtay aşamasında dosya hakkında kararın açıklanmasını beklediklerini söyleyen Küpçü, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kararın bozulması yönünde mütalaasının olduğunu söylerken, Yargıtay üyelerinin dosya hakkında onama veya bozma yönünde verecekleri kararı beklediklerini açıkladı.