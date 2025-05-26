Yeni Şafak Bir Kez Daha Mehmet Şimşek'in Ekonomi Politikalarını Eleştirdi
Yeni Şafak önceki yıllarda olduğu gibi manşetine yine ekonomi yönetimini taşıdı. Daha önce Merkez Bankası ve bakanlık düzeyinde eleştirileriyle taşları yerinden oynatan Yeni Şafak bir kez daha Mehmet Şimşek'in politikalarını hedef aldı.
Yeni Şafak'ın Mehmet Şimşek'in özellikle faiz konusundaki kararını sık sık eleştirildiği biliniyor.
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Mehmet Şimşek'in ekonomi politikaları muhalefetten ağır eleştiriler alıyor.
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Yeni Şafak manşetini Mehmet Şimşek'e ayırdı.
Artan faiz, enflasyon ve sanayicinin durumu üzerinden haber yapan Yeni Şafak şu ifadeleri kullandı:
İflasların arttığına dikkat çeken haberde geçmiş yıllarla kıyaslama yapıldı.
Mehmet Şimşek'e yöneltilen diğer eleştiriler de şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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