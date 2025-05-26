onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yeni Şafak Bir Kez Daha Mehmet Şimşek'in Ekonomi Politikalarını Eleştirdi

Yeni Şafak Bir Kez Daha Mehmet Şimşek'in Ekonomi Politikalarını Eleştirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.05.2025 - 10:38

Yeni Şafak önceki yıllarda olduğu gibi manşetine yine ekonomi yönetimini taşıdı. Daha önce Merkez Bankası ve bakanlık düzeyinde eleştirileriyle taşları yerinden oynatan Yeni Şafak bir kez daha Mehmet Şimşek'in politikalarını hedef aldı. 

Yeni Şafak'ın Mehmet Şimşek'in özellikle faiz konusundaki kararını sık sık eleştirildiği biliniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mehmet Şimşek'in ekonomi politikaları muhalefetten ağır eleştiriler alıyor.

Mehmet Şimşek'in ekonomi politikaları muhalefetten ağır eleştiriler alıyor.

Muhalefetin artan vergiler ve asgari ücretin daha sebe girmeden erimesi sebebiyle en büyük eleştiri unsurlarından olan Mehmet Şimşek, 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sebebiyle de eleştiri alıyor. 

Özgür Özel'in meydanlarda ismini verdiği Şimşek'e bir de Yeni Şafak yüklendi.

Yeni Şafak manşetini Mehmet Şimşek'e ayırdı.

Yeni Şafak manşetini Mehmet Şimşek'e ayırdı.

Yeni Şafak daha önce de hem Merkez Bankası hem de bakanlık düzeyinde gerçekleştirilen politikaları eleştirmişti. Ekonomi yönetimine yaptığı eleştirilerle zaman zaman görev değişimine de neden olduğu iddia edilen Yeni Şafak bu kez manşetten en sert şekide Mehmet Şimşek'i eleştirdi.

Artan faiz, enflasyon ve sanayicinin durumu üzerinden haber yapan Yeni Şafak şu ifadeleri kullandı:

Artan faiz, enflasyon ve sanayicinin durumu üzerinden haber yapan Yeni Şafak şu ifadeleri kullandı:

'Türkiye; Haziran 2023’ten önce yaşanan Kovid-19 salgını, Rusya- Ukrayna Savaşı, 6 Şubat depremleri ve iki ayrı seçime rağmen düşük faiz sayesinde üretimini, istihdamını ve ihracatını artırarak büyümeye devam etti.

Yaşanan onca olumsuz hadise karşısında tökezlemeyen Türkiye, son 24 aydır yüksek faizle boğuşuyor. Ekonominin önündeki tek engel olarak görülen yüksek faize dayalı Ortodoks para politikası, enflasyonla mücadelede istenilen sonucu vermek bir yana ülkeye ağır yük bindirdi.

Mayıs 2024’te yüzde 75,45 ile zirveyi gören enflasyon kemer sıkma politikaları uygulandığı halde ancak yüzde 37,86’ya düşürülebildi. Yüksek faiz binlerce işletmenin kapısına kilit vurmasına, emek yoğun sektörlerde de işten çıkarmalara yol açtı.'

İflasların arttığına dikkat çeken haberde geçmiş yıllarla kıyaslama yapıldı.

İflasların arttığına dikkat çeken haberde geçmiş yıllarla kıyaslama yapıldı.

Yeni Şafak'taki haberde 'İflas başvurusunda bulunan şirket sayısı 2024’ün tamamında 1.723 olurken, 2025’in ilk 4 ayındaki rakam şimdiden 782’ye çıktı.

Aynı dönemde iflas kararı verilen paraya ihtiyacı olan şirketler, kârlarının büyük bir kısmını faize ödüyor. 2024’te yalnızca kamunun iç ve dış borç için ödediği faiz tutarı 1 trilyon lirayı aştı.' denildi.

Mehmet Şimşek'e yöneltilen diğer eleştiriler de şu şekilde:

Mehmet Şimşek'e yöneltilen diğer eleştiriler de şu şekilde:

-İlk çeyrek bilançolarını duyuran Borsa İstanbul’a kote 552 şirketin 282’i zarar açıkladı.

-En yüksek kâr açıklayanların bankalar, zarar edenlerin ise üreten, ihracat yapan ve istihdama katkıda bulunan firmalar olduğu görülüyor.

-Faizlerin yüzde 8,5 seviyesine düşürüldüğü Mayıs 2023 seçimlerinden önceki süreçte enflasyon yüzde 38 seviyesinde bulunuyordu. Dolar kuru 20 lira civarındaydı.

-Merkez Bankası’nın faizleri yüzde 8,5’ten yüzde 50’ye çıkarmasıyla birlikte enflasyon Mayıs 2024’te yüzde 75,45 ile zirve yaptı. 2024’ü yüzde 44,4 enflasyonla kapatsak da bu oran, başlangıçta konulan hedeflerin çok üzerinde gerçekleşti.

-Kaynakların yatırım, üretim ve istihdamda değil, faizde değerlendirildiği görülüyor.

- İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı Haziran 2024'ten beri yüzde 76 seviyesinin altında seyrediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın