Yeni Şafak Bir Kez Daha Mehmet Şimşek'in Ekonomi Politikalarını Eleştirdi

Yeni Şafak daha önce de hem Merkez Bankası hem de bakanlık düzeyinde gerçekleştirilen politikaları eleştirmişti. Ekonomi yönetimine yaptığı eleştirilerle zaman zaman görev değişimine de neden olduğu iddia edilen Yeni Şafak bu kez manşetten en sert şekide Mehmet Şimşek'i eleştirdi.