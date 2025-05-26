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Kızılcık Şerbeti Sezon Finali Öncesinde Hande Erçel İddiası Gündem Oldu: Yeni Sezonda Kızılcık Şerbeti'nde mi?

Kızılcık Şerbeti Sezon Finali Öncesinde Hande Erçel İddiası Gündem Oldu: Yeni Sezonda Kızılcık Şerbeti'nde mi?

Kızılcık Şerbeti
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.05.2025 - 12:07 Son Güncelleme: 26.05.2025 - 13:48

Sezon finali yapmaya hazırlanan Kızılcık Şerbeti’nde geçtiğimiz sezon başında da ortaya atılan Hande Erçel iddiası bir kez daha gündeme geldi. Akşam’da yer alan habere göre; ünlü oyuncu Hande Erçel’in yeni sezonda Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olarak Mustafa’nın partneri olacağı iddia edildi. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama da yalanlama da yapılmadı. 

İşte sezon finaline hazırlanan Kızılcık Şerbeti ve Hande Erçel iddiasının detayları…

Kaynak: https://www.aksam.com.tr/venus/sezon-...
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Hande Erçel’in sezon finaline hazırlanan Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezon kadrosuna dahil olacağı iddia edildi.

Hande Erçel’in sezon finaline hazırlanan Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezon kadrosuna dahil olacağı iddia edildi.

Kızılcık Şerbeti bomba bir iddia ile gündemde. Üçüncü sezonu önümüzdeki hafta sona erecek olan Kızılcık Şerbeti için şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. 

Akşam’da yer alan habere göre; sezon finaline hazırlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezondaki oyuncu kadrosuna Hande Erçel de dahil olacak. 

Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezon kadrosuna dahil olacağı iddia edilen Hande Erçel’in, dizinin önemli karakterlerinden Mustafa’ya partner olacağı iddia edildi.

Hande Erçel’in Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddiası bu sezon başında da gündeme gelmişti.

Hande Erçel’in Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddiası bu sezon başında da gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz sezon başında da gündeme gelen Hande Erçel - Kızılcık Şerbeti iddiası gerçek olmamıştı. Şimdi bir kez daha gündem olan iddia hakkında henüz resmi bir açıklama ya da yalanlama yapılmadı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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