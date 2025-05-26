Kızılcık Şerbeti Sezon Finali Öncesinde Hande Erçel İddiası Gündem Oldu: Yeni Sezonda Kızılcık Şerbeti'nde mi?
Kaynak: https://www.aksam.com.tr/venus/sezon-...
Sezon finali yapmaya hazırlanan Kızılcık Şerbeti’nde geçtiğimiz sezon başında da ortaya atılan Hande Erçel iddiası bir kez daha gündeme geldi. Akşam’da yer alan habere göre; ünlü oyuncu Hande Erçel’in yeni sezonda Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olarak Mustafa’nın partneri olacağı iddia edildi. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama da yalanlama da yapılmadı.
İşte sezon finaline hazırlanan Kızılcık Şerbeti ve Hande Erçel iddiasının detayları…
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Hande Erçel’in sezon finaline hazırlanan Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezon kadrosuna dahil olacağı iddia edildi.
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Hande Erçel’in Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddiası bu sezon başında da gündeme gelmişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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