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Sibel Taşçıoğlu'nun Tek Kelimelik Cevabından Milyoner'deki Yarışmacıya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Sibel Taşçıoğlu'nun Tek Kelimelik Cevabından Milyoner'deki Yarışmacıya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kuruluş Osman Kızılcık Şerbeti Kimler Geldi Kimler Geçti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.05.2025 - 00:22

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

25 Mayıs Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacının hikayesi herkesi etkiledi.

1. Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacının hikayesi herkesi etkiledi.

Ömer Yurdagül adlı yarışmacı, 10 yaşında geçirdiği bir kazayı anlattı. Yarışmacı 40 metre yükselikteki falezlerden aşağı düşmüş.

Detaylar:

2. Uzak Şehir'e sezon finali öncesi bir oyuncu veda ediyor.

2. Uzak Şehir'e sezon finali öncesi bir oyuncu veda ediyor.

Her ne kadar vedası beklenen oyuncu olmasa da yine de diziden ayrılması beklenen isimlerden birinin olduğunu söyleyebiliriz. Detaylar için lütfen içeriğimize!

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3. Survivor'da Aycan ve Adem arasına kara kedi girdi.

3. Survivor'da Aycan ve Adem arasına kara kedi girdi.

Haklarında aşk iddiaları ortaya atılan Adem ve Aycan son bölümde birbirlerine girdi. İkili arasında gergin anlar yaşandı.

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4. Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti sorusuna net cevap verdi.

4. Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti sorusuna net cevap verdi.

Diziden çıkarılmasının ardından bir de 100. bölüm kutlamasına davet edilmeyen Sibel Taşçıoğlu, diziyle ilgili soruya kısa ve net bir cevap verdi. Her ne kadar cevabı herkesi güldürse de mesajı netti.

Detaylar:

5. Kuruluş Osman'ın sezon finali tarihi belli oldu.

5. Kuruluş Osman'ın sezon finali tarihi belli oldu.

7. sezon onayını alan dizide bir de ayrılık yaşanacak. Dizinin ana karakterlerinden biri diziden ayrılacak.

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6. Uzak Şehir Fidan, Yalı Çapkını'nda rol almış!

6. Uzak Şehir Fidan, Yalı Çapkını'nda rol almış!

Üstelik öyle sevilen bir karakter de değil... Herkesin korktuğu ve Seyran'a işkence yapan karakter İlkay Kayku'nun ta kendisiymiş.

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7. Sahipsizler ikinci sezon onayını aldı.

7. Sahipsizler ikinci sezon onayını aldı.

Son bölümleriyle tepki çeken dizinin sezon finali tarihi belli oldu. Dizi muhtemelen Eşref Rüya ile aynı akşam sezon finali yapacak.

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8. İlk yaz dizisinden tanıtım geldi.

8. İlk yaz dizisinden tanıtım geldi.

Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'i bir araya getiren Aile Saadeti dizisinin çekimleri başladı. ATV'de yayınlanacak diziden ilk tanıtım geldi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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