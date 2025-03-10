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10 Mart Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

10 Mart Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.03.2025 - 19:45

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan günler sonra sağ olarak bulunan ancak kaldırıldığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden mimar Ece Gürel hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan günler sonra sağ olarak bulunan ancak kaldırıldığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden mimar Ece Gürel hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Ece Gürel'in ölümünün ardında birçok cevaplanmayı bekleyen soru kalsa da onunla son konuşan arkadaşı Özge A.Ö.’nün ifadeleri ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'nün kaset kumpasçılarından birinin Ankara'da saklandığı evindeki gizli bölmede yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'nün kaset kumpasçılarından birinin Ankara'da saklandığı evindeki gizli bölmede yakalandığını duyurdu.

Yakalanan Ü.Y.’nin adı CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması soruşturmasında geçiyordu.

İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Ezgi Mola, aynı zamanda yakın arkadaşı olan İbrahim Selim ile keyifli ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Ezgi Mola, aynı zamanda yakın arkadaşı olan İbrahim Selim ile keyifli ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Başka Bir Sen filmiyle ise Disney platformunda izlediğimiz Ezgi Mola, filmde başrolü paylaştığı Giray Altınok'u diline doladı. İbrahim Selim'in programına daha öncelerde katılan Altınok, format gereği oynanan bir oyunda Ezgi Mola'yı seçmemişti. E haliyle Ezgi Mola da bu programa buna içerleyerek gelmiş olacak ki eteklerindeki tüm taşları neşeyle döktü.

Aksaray Unlu Mamülleri'nin "Untad Form Light Ekmek" isimli ürününün paketinde yer alan yanıltıcı sağlık ve beslenme iddiaları nedeniyle Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından cezaya çarptırıldığı bildirildi.

Aksaray Unlu Mamülleri'nin "Untad Form Light Ekmek" isimli ürününün paketinde yer alan yanıltıcı sağlık ve beslenme iddiaları nedeniyle Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından cezaya çarptırıldığı bildirildi.

Ürünün paketinde 'daha az kalori', 'daha uzun tokluk hissi', 'lif kaynağı' ve 'sindirimi kolaylaştırır' gibi ifadeler bulunmaktaydı. Ancak, bu iddiaların Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı olduğu tespit edildi. 

Aksaray Unlu Mamülleri Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye 86 bin 358 lira para cezası ve reklamların durdurulmasına yönelik karar alındı.

TRT 1 ekranlarının başarılı dizisi Teşkilat 5. sezonuyla yayın hayatına devam ediyor.

TRT 1 ekranlarının başarılı dizisi Teşkilat 5. sezonuyla yayın hayatına devam ediyor.

Uzun yıllardır izleyiciyle buluşmasına rağmen izleyici kitlesinde bir azalma yaşanmayan aksiyon dolu yapım sıkça gündem oluyor. Bunun nedenlerinden biri de dizi kadrosunda yaşanan hareketlilikler oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziden ünlü bir isim ayrılıyor.

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Bir işletme, öğrenci müşterilerinin beğenerek tercih ettiği bir tabağı paylaştı.

Bir işletme, öğrenci müşterilerinin beğenerek tercih ettiği bir tabağı paylaştı.

Böreklerden oluşan karbonhidrat ağırlıklı tabakta, kavurma da vardı ancak miktarı epey azdı. İşletmenin videosu sosyal medyada yayılınca kullanıcılar tepki göstermekte gecikmedi

Geçtiğimiz haftalarda Yıldızlı Sohbetler isimli programa konuk olan Şeyma Subaşı, "pinky clouds" açıklamasıyla Twitter'da trend olmuş, Türkiye ziyaretinin ilk günlerinde tüm gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Yıldızlı Sohbetler isimli programa konuk olan Şeyma Subaşı, "pinky clouds" açıklamasıyla Twitter'da trend olmuş, Türkiye ziyaretinin ilk günlerinde tüm gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Biraz gecikmeli oldu fakat birkaç saat önce aynı programdan bir kesit daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Şeyma Subaşı'nın 'yaşlanmayı durduran bir shot' icat edildiğini yürekten inanarak iddia ettiği, arkadaşlarının da kullandığını vurguladığı açıklamaları dillere büyük düştü! Buyurun, Şeyma ne demiş, ona karşılık nasıl yorumlar gelmiş beraber görelim!

Jose Mourinho'nun gelişi ile İngiliz basının da ilgisi Süper Lig maçlarında oluyor.

Jose Mourinho'nun gelişi ile İngiliz basının da ilgisi Süper Lig maçlarında oluyor.

Mourinho'nun başarısı da başarısızlıkları da gördüğü kartlar da açıklamları da yurt dışında özellikle İngilitere'de gündem olabiliyor. Son olarak Galatasaray derbisi ve derbiden sonra yaşananlar da Avrupa'da geniş yankı buldu. 

Galatasaray'a karşı kullandığı 'We are clean' sözü Fenerium'da tişört olan Mourinho'ya bir destek de Sky Sport ekranlarından geldi. İngiliz gazeteci tişörtü göstererek Süper Lig hakkında yorum yaptı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha fiyat artışı yapıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha fiyat artışı yapıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Dündar'ın paylaştığı yeni liste, Philip Morris sigara markasının ürünlerine 10 TL'lik bir zam yapıldığını gösteriyor. Bu zam sonucunda, markanın en düşük fiyatlı sigarası 80 TL'ye, en yüksek fiyatlı sigarası ise 110 TL'ye çıktı. Geçen hafta da BAT, Esse ve JTI markalarına fiyat artışı uygulanmıştı.

Rekabet Kurulu tarafından Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri Carrefoursa, BİM, ŞOK ve Migros’a soruşturma açıldı.

Rekabet Kurulu tarafından Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri Carrefoursa, BİM, ŞOK ve Migros’a soruşturma açıldı.

Türkiye’nin önde gelen market zincirlerinden Carrefoursa, ŞOK, BİM ve Migros’a Ticaret Bakanlığı Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı. 3 şirket de yaptığı açıklamada soruşturmayı doğruladı. Soruşturma haberleri sonrasında şirketlerin hisselerinde de düşüşler yaşandı.

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Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının en olaylı isimlerinden biri Yaren Dağ olmuştu.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının en olaylı isimlerinden biri Yaren Dağ olmuştu.

Eski hali, şoke eden estetikleri ve kaotik çıkışlarıyla yarışmada büyük tanınırlık elde etmişti. Programdan sonra da gündem de kalmayı başaran Yaren Dağ'ın tesettüre girmesi ise büyük bir kesimi şaşırtmıştı. Beklenmeyen bir hamle daha yapan Yaren bu sefer de bir tesettür markası kurdu.

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan ancak tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in vefatının ardından, kendisine cadılık eğitimi veren hocası Hale Nur Özen gözaltına alınmıştı.

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan ancak tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in vefatının ardından, kendisine cadılık eğitimi veren hocası Hale Nur Özen gözaltına alınmıştı.

Özen'in ifadesi ortaya çıktı. Özen ifadesinde “Kendisine online olarak eğitim verdim. Ece'nin son zamanlarda duygusal tepkileri çok yoğundu. Çok normal konularda bile takıntılı davranıyordu” dedi.

Üniversite dönemi bir insanın eğitim hayatında yaşayabileceği en ilginç dönem.

Üniversite dönemi bir insanın eğitim hayatında yaşayabileceği en ilginç dönem.

Çünkü her şey baştan yazılıyor. Liseye kadar öğrenilenlerin sıfırlanması, yeni kurallar, yeni insanlar, görece serbestlik derken tüm bu kaosun ve yeni bir akademik evrenin içinde ilginç olaylara da rastlayabiliyoruz. Bu da üniversite hayatında ilginç anılar biriktirmemize neden olabiliyor. Twitter'da da soruldu bu soru ve enteresan yanıtlar geldi.

Futbolcular işleri itibariyle her zaman göz önünde olan isimler. Özle hayatları da aynı şekilde hepimizin gözü önünde yaşanıyor.

Futbolcular işleri itibariyle her zaman göz önünde olan isimler. Özle hayatları da aynı şekilde hepimizin gözü önünde yaşanıyor.

Aşkları da ayrılıkları da hepimizin şahitliğinde yaşanıyor. Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın mahkeme kayıtlarına kadar şahit olmuştuk. Halen ikilinin birbirine attığı mesajları dahi sosyal medyada okuyabiliyoruz. Özel hayatlarında aldatan ya da aldatılan futbolcular ise hem magazin basını hem de futbol basını tarafından sık sık manşetlere taşınıyor. Bu kez başrolde Barcelona'nın Alman kalecisi Ter Stegen var.

Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan olayı Belgrad Ormanı'na yürüyüşe çıkan Ece Gürel'in kaybolduktan dört gün sonra bulunması kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetmesiydi.

Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan olayı Belgrad Ormanı'na yürüyüşe çıkan Ece Gürel'in kaybolduktan dört gün sonra bulunması kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetmesiydi.

Metafizik ve astroloji gibi konulara ilgi duyan Gürel hakkında pek çok iddia ortaya atıldı. Aldığı derslerin etkisini olduğunu söyleyenler, uyuşturucu etkisi ve şaman ayini iddiaları da günlerce konuşuldu. Gürel'in tüm geçmişi ortaya döküldü. 

Ancak yakınlarının ve eşinin anlattığı üzere Gürel, bir süredir çalıştığı şirkette baskıya maruz kalıyordu. Hatta kendisinin zorla istifa ettirildiği de yakınlarının ifadelerinde rastlandı. Ancak ülkemizin iş hukuku konusunda büyük sorunlarından olan mobbing yeteri kadar konuşulmadı. Sosyal medyada pek çok kullanıcı bu duruma isyan etti.

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Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinde küçük 'Leyla' karakterine hayat veren Melisa Duru Ünal ekranların en dikkat çeken çocuk oyuncularından oldu.

Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinde küçük 'Leyla' karakterine hayat veren Melisa Duru Ünal ekranların en dikkat çeken çocuk oyuncularından oldu.

Performansıyla büyük beğeni toplayan minik Melisa bu sefer de namaz ve ibadet hakkındaki sözleriyle dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ölümle tehdit eden kişi hakkında avukatı Kemal Polat suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ölümle tehdit eden kişi hakkında avukatı Kemal Polat suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu sosyal medya üzerinden tehdit eden şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

7 Mart 2025 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, Spitsbergen (Svalbard) Antlaşması’nı resmen yürürlüğe koydu.

7 Mart 2025 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, Spitsbergen (Svalbard) Antlaşması’nı resmen yürürlüğe koydu.

Bu anlaşma, Türk vatandaşlarına Svalbard Takımadaları’nda mülk edinme hakkı tanıyor. Ancak, Svalbard’da yaşam koşulları hiç de kolay değil.

Kutup ayısı nüfusunun, insanlardan daha fazla olduğu bu adada, hava koşulları da oldukça sert. Hatta burada ölmek bile neredeyse yasak. Çünkü adada yaşayanların sağlığını koruyabilmek için birçok düzenleme bulunuyor. Peki, Svalbard’da yaşam nasıl? Oraya gittiğinizde sizleri neler bekliyor? Gelin, birlikte bakalım…

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu kanun teklifine göre emeklilerin bayram ikramiyesi 4000 TL'ye yükseltildi.

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu kanun teklifine göre emeklilerin bayram ikramiyesi 4000 TL'ye yükseltildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler: 'Emeklilerimize verilen Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiye tutarını yapılan değerlendirmeler sonucunda 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartıyoruz.'

Spor tarihinde zaman zaman elde edilen başarılarda yıllar sonra çıkan doping gölgesi oluyor.

Spor tarihinde zaman zaman elde edilen başarılarda yıllar sonra çıkan doping gölgesi oluyor.

Ülkemizde de maalesef sporcularımızın adı bazı dönemlerde doping hadiselerinde geçiyor. Son olarak Rıza Kayaalp'in doping testini geçemeyerek Paris Olimpiyatları'na gidememesi hadisesiyle karşılaştık. Kayaalp geçtiğimiz günlerde de dört yıl ceza aldı. Türk sporu adına üzücü hadise yaşanacakların artçısıymış. WADA, 12 sporcumuzda doping tespit edildiğini açıkladı.

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Geçtiğimiz hafta sonu cumhurbaşkanlığı adaylık kampanyasını resmen başlatan Ekrem İmamoğlu’nun çevresinde bulunanların taşınmazlarına ve banka hesaplarına el konulduğu iddia ediliyordu.

Geçtiğimiz hafta sonu cumhurbaşkanlığı adaylık kampanyasını resmen başlatan Ekrem İmamoğlu’nun çevresinde bulunanların taşınmazlarına ve banka hesaplarına el konulduğu iddia ediliyordu.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Barış Terkoğlu, İletişimci Necati Özkan, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş gibi isimlerin banka hesaplarına ve taşınmazlarına savcılık tarafından geçici olarak el konulduğunu yazdı.

KKTC’deki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Meclis’te yaptığı konuşmada ülkedeki acı fuhuş gerçeğini anlattı.

KKTC’deki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Meclis’te yaptığı konuşmada ülkedeki acı fuhuş gerçeğini anlattı.

Kadınların köle gibi pazarlandığını söyleyen Derya, 18 yaşından küçük çocukların da fuhuş batağında yer aldığını söyledi. 

KKTC’de bulunan ve mafyanın eline geçen bazı kadınların akıbetinin ne olduğununun bilinmediğini söyleyen milletvekili, “Gurur duyun be arkadaşlar eserinizle. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de ilelebet yaşayacak falan diye hamaset yaparsınız.” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemiyle ilgili tartışmalara Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu son noktayı koydu.

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemiyle ilgili tartışmalara Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu son noktayı koydu.

Hacıosmanoğlu, gelen taleplere rağmen Türk hakemlere güvendiklerini vurgulayarak derbiyi yerli bir hakemin yöneteceğini net bir şekilde ifade etti.

“Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II)” başvuruları geçtiğimiz aylarda başlamıştı.

“Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II)” başvuruları geçtiğimiz aylarda başlamıştı.

Proje kapsamında şartları sağlayan çalışan annelere aylık 560 euroya (22 bin 178 TL) kadar destek sağlanması planlanıyor. İstanbulAnkara ve İzmir’de hayata geçirilecek projede toplamda 20 ay boyunca çalışan annelere destek sağlanması öngörülüyor. EDU-CARE II projesine başvurular ise e-devlet üzerinden gerçekleştiliyor.

Köylü Güzeli, İpe İpe, Üzülürsün gibi şarkılarıyla popüler olan Hilal Cebeci, bir dönem müzik piyasasını sallıyordu.

Köylü Güzeli, İpe İpe, Üzülürsün gibi şarkılarıyla popüler olan Hilal Cebeci, bir dönem müzik piyasasını sallıyordu.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve şarkılarıyla da gündeme gelmeyen Cebeci uzun bir aranın ardından değişimiyle bugün Gel Konuşalım programında konuşuldu. Ece Erken'in sunuculuğunu yaptığı programda son haline ait fotoğraflar paylaşılan ünlü şarkıcı herkesi şaşırttı. Ece Erken, 'Bizi kandırma' diyerek kamera arkasına sitem etti.

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Sezon başından bu yana istikrarlı bir performans ortaya koyamayan, üst üste kötü sonuçlar alan Trabzonspor'da beklenen oldu.

Sezon başından bu yana istikrarlı bir performans ortaya koyamayan, üst üste kötü sonuçlar alan Trabzonspor'da beklenen oldu.

Teknik Direktör Şenol Güneş, görevi bıraktı. Karadeniz ekibi, Süper Lig'in bitimine 11 hafta kala sadece 32 puan toplayabildi.

Google geçtiğimiz yıl yaptığı algoritma değişlikliği ile birçok yayıncıyı adeta kara listeye almış ve Keşfet’inde yer vermeyerek ciddi gelir kaybına uğramasına neden olmuştu.

Google geçtiğimiz yıl yaptığı algoritma değişlikliği ile birçok yayıncıyı adeta kara listeye almış ve Keşfet’inde yer vermeyerek ciddi gelir kaybına uğramasına neden olmuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Google’ın politikasını “dijital zorbalık” olarak yorumladı ve uyarıda bulundu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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