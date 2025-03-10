10 Mart Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
10 Mart Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan günler sonra sağ olarak bulunan ancak kaldırıldığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden mimar Ece Gürel hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'nün kaset kumpasçılarından birinin Ankara'da saklandığı evindeki gizli bölmede yakalandığını duyurdu.
İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Ezgi Mola, aynı zamanda yakın arkadaşı olan İbrahim Selim ile keyifli ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.
Aksaray Unlu Mamülleri'nin "Untad Form Light Ekmek" isimli ürününün paketinde yer alan yanıltıcı sağlık ve beslenme iddiaları nedeniyle Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından cezaya çarptırıldığı bildirildi.
TRT 1 ekranlarının başarılı dizisi Teşkilat 5. sezonuyla yayın hayatına devam ediyor.
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Bir işletme, öğrenci müşterilerinin beğenerek tercih ettiği bir tabağı paylaştı.
Geçtiğimiz haftalarda Yıldızlı Sohbetler isimli programa konuk olan Şeyma Subaşı, "pinky clouds" açıklamasıyla Twitter'da trend olmuş, Türkiye ziyaretinin ilk günlerinde tüm gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Jose Mourinho'nun gelişi ile İngiliz basının da ilgisi Süper Lig maçlarında oluyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha fiyat artışı yapıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Rekabet Kurulu tarafından Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri Carrefoursa, BİM, ŞOK ve Migros’a soruşturma açıldı.
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Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının en olaylı isimlerinden biri Yaren Dağ olmuştu.
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan ancak tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in vefatının ardından, kendisine cadılık eğitimi veren hocası Hale Nur Özen gözaltına alınmıştı.
Üniversite dönemi bir insanın eğitim hayatında yaşayabileceği en ilginç dönem.
Futbolcular işleri itibariyle her zaman göz önünde olan isimler. Özle hayatları da aynı şekilde hepimizin gözü önünde yaşanıyor.
Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan olayı Belgrad Ormanı'na yürüyüşe çıkan Ece Gürel'in kaybolduktan dört gün sonra bulunması kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetmesiydi.
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Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinde küçük 'Leyla' karakterine hayat veren Melisa Duru Ünal ekranların en dikkat çeken çocuk oyuncularından oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ölümle tehdit eden kişi hakkında avukatı Kemal Polat suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
7 Mart 2025 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, Spitsbergen (Svalbard) Antlaşması’nı resmen yürürlüğe koydu.
AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu kanun teklifine göre emeklilerin bayram ikramiyesi 4000 TL'ye yükseltildi.
Spor tarihinde zaman zaman elde edilen başarılarda yıllar sonra çıkan doping gölgesi oluyor.
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Geçtiğimiz hafta sonu cumhurbaşkanlığı adaylık kampanyasını resmen başlatan Ekrem İmamoğlu’nun çevresinde bulunanların taşınmazlarına ve banka hesaplarına el konulduğu iddia ediliyordu.
KKTC’deki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Meclis’te yaptığı konuşmada ülkedeki acı fuhuş gerçeğini anlattı.
Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemiyle ilgili tartışmalara Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu son noktayı koydu.
“Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II)” başvuruları geçtiğimiz aylarda başlamıştı.
Köylü Güzeli, İpe İpe, Üzülürsün gibi şarkılarıyla popüler olan Hilal Cebeci, bir dönem müzik piyasasını sallıyordu.
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Sezon başından bu yana istikrarlı bir performans ortaya koyamayan, üst üste kötü sonuçlar alan Trabzonspor'da beklenen oldu.
Google geçtiğimiz yıl yaptığı algoritma değişlikliği ile birçok yayıncıyı adeta kara listeye almış ve Keşfet’inde yer vermeyerek ciddi gelir kaybına uğramasına neden olmuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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