28 Nisan Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim tırmanmaya devam derken Türkiye’den de kritik bir hamle geldiği iddia edildi.
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Kütahya'nın Simav ilçesinde 25 Nisan günü meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede bu gece 3.4, 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Uzun yıllar ekranlarda izlediğimiz Yetenek Sizsiniz Türkiye yeniden seyirci karşısına çıkmak için hazırlanıyor.
İstanbul’da devlet hastanesine giderek muayene olmak isteyen bir yaşlı kadına bir ay sonra için randevu verilince gerilim yaşandı.
Galatasaray deplasmanda Eyüpspor'u beş golle geçti.
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"İbrahim Selim'le Bu Gece" programına biricik aşkı Kubilay Aka'dan sonra Hafsanur Sancaktutan da konuk oldu.
Gazeteci Metin Cihan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda TGRT'de yapılan "Yoksulluk çocukları çalışmaya zorluyor" haberinin ardından patron eşi Aslıhan Ören tarafından yapılanları gündeme taşıdı.
TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışı kızışırken, Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın rakibi ABB Fomget, Bornova Hitab Spor'u 12-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti.
AKP’nin 26. Dönem milletvekillerinden Şamil Tayyar, Ekol TV’de Armağan Çağlayan’ın programına konuk oldu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın paylaşımına Vladimir Putin örneği ile cevap veren TRT muhabiri Murat Söylemez’in mesajı tepki çekti.
Hükümete yakın medya kuruluşlarının okuyucuları ve izleyicilerine Norveç'te yaşıyor hissi vermek istemeleri uzun süredir halkın dikkatini çeken hususlardan.
İstanbul’da 23 Nisan günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin tedirginliği sürüyor.
Bodrum, güzel doğasıyla baş döndüren ilçelerimizden birisi şüphesiz. Fakat güzelliğiyle doğru orantılı olarak, fiyatları da bir o kadar baş döndürücü olabiliyor.
Marmara Bölgesi'nde 7.5 büyüklüğünde bir deprem beklenirken, 23 Nisan'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe neden oldu.
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İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye belediye ihaleleri üzerinden finans sağlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı
Gazeteci ve TV yorumcusu İsmail Saymaz, Ekrem İmamoğlu'na 19 Mart'ta yapılan operasyonda gözaltına alınmışt
Ekranlarda sezon sonuna doğru gelindiğini bu vakitlerde kanallardan bir bir final haberleri geliyor.
Gordon Ramsay, sadece mutfağıyla değil, aynı zamanda restoran işletmeciliğiyle de tanınan bir isim.
Özellikle 2017 Referandumu sonrası gelen sistem değişikliğinin ardından Türkiye'deki demokrasi dünyada pek çok kuruluş tarafından incelenmeye alındı.
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AKOM 1 Mayıs Perşembe gününe kadar rüzgarın kent genelinde kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini açıkladı.
İçi boş baklava, etsiz dürüm, malzemesiz tost.
Avrupa’da İspanya ve Portekiz’de yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi, Fransa, Andorra ve Belçika’da da görüldü.
İstanbul’da meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem tüm şehirde korkuya neden olmuştu.
Geçmiş yıllarda hem ligde hem de Avrupa'da elde ettiği başarılarda kulüp tarihinin en önemli kazanımlarına imza atan teknik direktör Ancelotti için yolun sonu göründü.
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Ka’iwi Kanalı’nı 21 saatte yüzdü
İstanbul’da geçtiğimiz hafta içi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem uzmanlar arasında fikir ayrılığı yaratmıştı.
Samsun'un Canik ilçesinde yaşanan heyelanda bir benzin istasyonuna kaya parçaları düşmüş ve o sırada arabasını yıkayan baba ve 2 kızı hayatını kaybetmişti. Anne ise göçük altından kurtarılmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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