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28 Nisan Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

28 Nisan Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.04.2025 - 19:51

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim tırmanmaya devam derken Türkiye’den de kritik bir hamle geldiği iddia edildi.

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim tırmanmaya devam derken Türkiye’den de kritik bir hamle geldiği iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde 26 sivilin ölümü ile sonuçlanan terör saldırısına karşılık olarak Hindistan da İndus Havzası'ndaki akışı kesip Pakistan'a su gitmesini engelledi. Gerilim her geçen gün devam ederken Türkiye’den de gelen kritik hamle ile içinde SİHA'ların da olduğu savaş malzemesi taşıyan 6 nakliye uçağının Pakistan'a gönderildi iddia edildi. İddialara DMM'den yalanlama geldi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 25 Nisan günü meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede bu gece 3.4, 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 25 Nisan günü meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede bu gece 3.4, 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sabaha kadar 7 saatte büyüklü küçüklü toplam 65 artçı sarsıntı kaydedildi.

Uzun yıllar ekranlarda izlediğimiz Yetenek Sizsiniz Türkiye yeniden seyirci karşısına çıkmak için hazırlanıyor.

Uzun yıllar ekranlarda izlediğimiz Yetenek Sizsiniz Türkiye yeniden seyirci karşısına çıkmak için hazırlanıyor.

Acun Ilıcalı'nın en popüler programlarından olan yetenek yarışmasının ilk jüri üyesi Eda Ece olmuştu. 'Dedikoducu Çocuk'un iddiasına göre, Yetenek Sizsiniz yarışmasının jüri üyeliği konusunda konuşulan isimler belli olmaya başladı.

İstanbul’da devlet hastanesine giderek muayene olmak isteyen bir yaşlı kadına bir ay sonra için randevu verilince gerilim yaşandı.

İstanbul’da devlet hastanesine giderek muayene olmak isteyen bir yaşlı kadına bir ay sonra için randevu verilince gerilim yaşandı.

Yaşlı kadın hastaneye güçlükle gitmişti ve röntgen çektirmek istiyordu. Ancak bir ay sonra muayene olabileceğini öğrenen yaşlı kadın kendini yere atarak yetkilileri harekete geçirmek istedi. 'Bana baksınlar! Ben keyfimden gelmedim buraya! Ben istiyor muyum böyle yapayım!' sözlerini dile getiren yaşlı kadın feryadıyla gündem oldu.

Galatasaray deplasmanda Eyüpspor'u beş golle geçti.

Galatasaray deplasmanda Eyüpspor'u beş golle geçti.

Sarı kırmızılıların rahat galibiyetinin ardından Eyüpspor cephesinde hayal kırıklığı vardı. Arda Turan da maç sonunda güç dengesinden bahsederek Galatasaray'ın kadro yapısını övdü.

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"İbrahim Selim'le Bu Gece" programına biricik aşkı Kubilay Aka'dan sonra Hafsanur Sancaktutan da konuk oldu.

"İbrahim Selim'le Bu Gece" programına biricik aşkı Kubilay Aka'dan sonra Hafsanur Sancaktutan da konuk oldu.

Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Sancaktutan, kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtladı ve en garip fobisini de ilk kez açıkladı.

Gazeteci Metin Cihan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda TGRT'de yapılan "Yoksulluk çocukları çalışmaya zorluyor" haberinin ardından patron eşi Aslıhan Ören tarafından yapılanları gündeme taşıdı.

Gazeteci Metin Cihan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda TGRT'de yapılan "Yoksulluk çocukları çalışmaya zorluyor" haberinin ardından patron eşi Aslıhan Ören tarafından yapılanları gündeme taşıdı.

Metin Cihan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı WhatsApp konuşmalarında kanal sahibinin eşi Aslıhan Ören'in yazılan KJ’lere yaptığı müdahaleler görüldü.

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında hastaneden yapılan yeni açıklamada 'Sırrı Süreyya Önder için başka bir kırılma noktasındayız. Hastamızın refleksleri azaldı. Hayati tehlikesi artarak devam ediyor' denildi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışı kızışırken, Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın rakibi ABB Fomget, Bornova Hitab Spor'u 12-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışı kızışırken, Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın rakibi ABB Fomget, Bornova Hitab Spor'u 12-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti.

Bu sonucun ardından FenerbahçeTürkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bir itiraz başvurusunda bulunmuştu.  

ABB Fomget, Fenerbahçe'nin bu girişimine resmi bir açıklamayla cevap verdi. Kulüp, maçın sportmenlik çerçevesinde oynandığını ve skorun doğal bir şekilde oluştuğunu belirterek, Fenerbahçe'nin itirazını haksız bulduğunu ifade etti.  

Ligdeki rekabetin kızıştığı bu dönemde, TFF'nin konuya ilişkin vereceği karar merakla bekleniyor.

AKP’nin 26. Dönem milletvekillerinden Şamil Tayyar, Ekol TV’de Armağan Çağlayan’ın programına konuk oldu

AKP’nin 26. Dönem milletvekillerinden Şamil Tayyar, Ekol TV’de Armağan Çağlayan’ın programına konuk oldu

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma süreci hakkında açıklamalarda bulunan Tayyar, “Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması yanlış, tutuklanmadan da bu süreç devam ettirilebilirdi” dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın paylaşımına Vladimir Putin örneği ile cevap veren TRT muhabiri Murat Söylemez’in mesajı tepki çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın paylaşımına Vladimir Putin örneği ile cevap veren TRT muhabiri Murat Söylemez’in mesajı tepki çekti.

Hükümete yakın medya kuruluşlarının okuyucuları ve izleyicilerine Norveç'te yaşıyor hissi vermek istemeleri uzun süredir halkın dikkatini çeken hususlardan.

Hükümete yakın medya kuruluşlarının okuyucuları ve izleyicilerine Norveç'te yaşıyor hissi vermek istemeleri uzun süredir halkın dikkatini çeken hususlardan.

Hatta bir süredir zam kelimesi yerini fiyat güncellemesine, istifa kelimesi yerini görevden affını istemeye bıraktı. Ancak geçtiğimiz gün sosyal medyaya düşen bir WhatsApp konuşmasına göre mevcut pozitif basma hali de yeterli gelmiş olmayacak ki TGRT Genel Yayın Yönetmeni bir haber KJ'si yüzünden azarlandı. Biz de ülkemizdeki olumsuzlukları pozitif basarak defedecek olası başlıkları derledik.

İstanbul’da 23 Nisan günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin tedirginliği sürüyor.

İstanbul’da 23 Nisan günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin tedirginliği sürüyor.

Büyük depremin ardından artçılar da devam ederken İstanbul depreminin bilançosu ortaya çıktı. Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre hasar gören 2 bin 187 adet konut DASK’a başvuru yaptı. Başvuru en çok Esenyurt’tan yapıldı.

Bodrum, güzel doğasıyla baş döndüren ilçelerimizden birisi şüphesiz. Fakat güzelliğiyle doğru orantılı olarak, fiyatları da bir o kadar baş döndürücü olabiliyor.

Bodrum, güzel doğasıyla baş döndüren ilçelerimizden birisi şüphesiz. Fakat güzelliğiyle doğru orantılı olarak, fiyatları da bir o kadar baş döndürücü olabiliyor.

Henüz yaz sezonu başlamadan Bodrum'da lahmacun fiyatları cepleri yakmaya başladı bile. Bu duruma ünlüler camiasından ilk tepki Seray Sever'den geldi.

Marmara Bölgesi'nde 7.5 büyüklüğünde bir deprem beklenirken, 23 Nisan'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe neden oldu.

Marmara Bölgesi'nde 7.5 büyüklüğünde bir deprem beklenirken, 23 Nisan'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe neden oldu.

'Beklenen Marmara depremi gerçekleşti mi?' sorusu merak konusu oldu ancak; uzmanlar konu hakkında ikiye ayrıldı. Deprem bilimcilerin açıklamalarına kulak verilirken, Finans Analisti İslam Memiş de bir yorum yaptı. Memiş, YouTube hesabından paylaştığı 'Deprem, emlak sektörünü nasıl etkiler?' başlıklı videosunda depremlerin yapay olduğunu düşündüğünü belirtti.

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İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye belediye ihaleleri üzerinden finans sağlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye belediye ihaleleri üzerinden finans sağlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı

Aralarında eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül'ün de bulunduğu 25 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. HaberTürk’te yer alan habere göre; Haklarındaki suçlama terörizme finansman sağlamak. Dava 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Gazeteci ve TV yorumcusu İsmail Saymaz, Ekrem İmamoğlu'na 19 Mart'ta yapılan operasyonda gözaltına alınmışt

Gazeteci ve TV yorumcusu İsmail Saymaz, Ekrem İmamoğlu'na 19 Mart'ta yapılan operasyonda gözaltına alınmışt

Ekranlarda sezon sonuna doğru gelindiğini bu vakitlerde kanallardan bir bir final haberleri geliyor.

Ekranlarda sezon sonuna doğru gelindiğini bu vakitlerde kanallardan bir bir final haberleri geliyor.

Gordon Ramsay, sadece mutfağıyla değil, aynı zamanda restoran işletmeciliğiyle de tanınan bir isim.

Gordon Ramsay, sadece mutfağıyla değil, aynı zamanda restoran işletmeciliğiyle de tanınan bir isim.

Ancak şeflik kariyerinde büyük bir başarıya imza atmış olmasına rağmen, kendisi asla yemek yemek için kendi restoranlarına gitmediğini itiraf etti. Peki neden?

Özellikle 2017 Referandumu sonrası gelen sistem değişikliğinin ardından Türkiye'deki demokrasi dünyada pek çok kuruluş tarafından incelenmeye alındı.

Özellikle 2017 Referandumu sonrası gelen sistem değişikliğinin ardından Türkiye'deki demokrasi dünyada pek çok kuruluş tarafından incelenmeye alındı.

Economist Intelligence Unit'in kapsamlı raporuna göre Türkiye bir süredir tam demokrasiden çıkıp karma bir rejime dönüştü. 19 Mart İmamoğlu Operasyonu ile dünya basınında da pek çok makale gündeme düştü. Türkiye içinde de demokrasi kavramını sorgulamalar başladı. AKP'li gazeteci Taha Hüseyin Karagöz demokrasinin artık sorgulanması gereken bir kavram olduğunu savundu.

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AKOM 1 Mayıs Perşembe gününe kadar rüzgarın kent genelinde kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini açıkladı.

AKOM 1 Mayıs Perşembe gününe kadar rüzgarın kent genelinde kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini açıkladı.

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan yazılı açıklamada, 'İstanbul'da rüzgarın, 1 Mayıs Perşembe gününe kadar kuvvetli ve zaman zaman fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor' ifadelerine yer verildi.

İçi boş baklava, etsiz dürüm, malzemesiz tost.

İçi boş baklava, etsiz dürüm, malzemesiz tost.

Türkiye'nin son yıllarda dünya rekoruna koştuğu yüksek gıda enflasyonu vatandaş kadar işletmeleri de daha ekonomik çözümler üretmeye zorluyor. En son fast food icadı ise etsiz olduğu için çiğ köfte olarak tanımlanması dahi tartışılan etsiz çiğ köfte firmasının tüketicinin beğenisine sunduğu çiğ köfte burger. Köfte veya tavuk parçası yerine bir kalıba alınmış çiğ köftenin servis edilmesi sosyal medyada günün en çok konuşulanlar arasına girdi.

Avrupa’da İspanya ve Portekiz’de yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi, Fransa, Andorra ve Belçika’da da görüldü.

Avrupa’da İspanya ve Portekiz’de yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi, Fransa, Andorra ve Belçika’da da görüldü.

İspanya’nın bazı bölgelerine elektrik verilirken, milyonlarca insan ise karanlıkta kalmamaya devam ediyor. 

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez olayla ilgili kriz masası oluşturulduğunu duyururken, elektrik şirketinden yapılan açıklamada ise “Tarihte görülmemiş olağanüstü durumun düzelmesi 6 ila 10 saat sürebilir” ifadeleri yer aldı.

Portekiz'deki elektrik şirketinden yapılan açıklamada ise ülke genelinde tam olarak düzelmesinin 1 hafta sürebileceği açıklandı.

İstanbul’da meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem tüm şehirde korkuya neden olmuştu.

İstanbul’da meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem tüm şehirde korkuya neden olmuştu.

'Büyük İstanbul depremi' olma ihtimaliyle vatandaşlar panik dolu anlar yaşadı. Kimisi ilk depremle şehri terk etmeyi seçti, kimisi ise açık alanlara geçerek önlem almayı. Şimdiyse bir fırından görüntüler ortaya çıktı. Deprem anını kayda alan anlarda bir fırıncının “Ölümden kaçış yok” diyerek diğer arkadaşlarının da kaçmaması için çaba sarf edişi görülüyordu.

Geçmiş yıllarda hem ligde hem de Avrupa'da elde ettiği başarılarda kulüp tarihinin en önemli kazanımlarına imza atan teknik direktör Ancelotti için yolun sonu göründü.

Geçmiş yıllarda hem ligde hem de Avrupa'da elde ettiği başarılarda kulüp tarihinin en önemli kazanımlarına imza atan teknik direktör Ancelotti için yolun sonu göründü.

u sezon adeta kabusu yaşayan İtalyan teknik adam, eflatun-beyazlı takımına veda ediyor. Muhtemelen artık milli futbolcumuz Arda Güler'i daha çok seyretme imkanına sahip olacağız!

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Ka’iwi Kanalı’nı 21 saatte yüzdü

Ka’iwi Kanalı’nı 21 saatte yüzdü

23 yaşındaki açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, su sıcaklığının değişken olması, güçlü rüzgarlar ve okyanus denizanaları, köpekbalıkları gibi doğal tehditler nedeniyle dünyanın en zorlu parkurlarından biri kabul edilen Ka’iwi Kanalı'nı 21 saatte geçerek adını tarihe yazdırdı.

İstanbul’da geçtiğimiz hafta içi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem uzmanlar arasında fikir ayrılığı yaratmıştı.

İstanbul’da geçtiğimiz hafta içi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem uzmanlar arasında fikir ayrılığı yaratmıştı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul’da beklenen büyük deprem tehlikesinin olmadığında ısrar ederken, Naci Görür ve Celal Şengör gibi hocalar ise yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin büyük İstanbul depremini öne çektiğini ifade etmişti.

Gazeteci Sevilay Yılman, Şener Üşümezsoy ile yaptığı son görüşmede uzman ismin, “Silivri ile Kumburgaz açıklarında 6, 6.5 büyüklüğünde bir deprem beklediğimi söylemiştim. Ama yaptığım son çalışmalar gösterdi ki artık böyle bir risk de kalmadı. O fayda enerji tamamen boşaldı. İstanbul çok rahat.” dediğini ifade etti.

Samsun'un Canik ilçesinde yaşanan heyelanda bir benzin istasyonuna kaya parçaları düşmüş ve o sırada arabasını yıkayan baba ve 2 kızı hayatını kaybetmişti. Anne ise göçük altından kurtarılmıştı.

Samsun'un Canik ilçesinde yaşanan heyelanda bir benzin istasyonuna kaya parçaları düşmüş ve o sırada arabasını yıkayan baba ve 2 kızı hayatını kaybetmişti. Anne ise göçük altından kurtarılmıştı.

Açılan soruşturma kapsamında benzin istasyonun sahibi tutuklanırken, mesul müdür ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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