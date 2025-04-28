AKP’li Şamil Tayyar: “Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklanması Yanlış, Tutuklanmadan da Süreç Devam Ettirilebilirdi”
AKP’nin 26. Dönem milletvekillerinden Şamil Tayyar, Ekol TV’de Armağan Çağlayan’ın programına konuk oldu. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma süreci hakkında açıklamalarda bulunan Tayyar, “Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması yanlış, tutuklanmadan da bu süreç devam ettirilebilirdi” dedi.
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AKP’nin önemli isimlerinden Şamil Tayyar, Ekol TV’de katıldığı programda Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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