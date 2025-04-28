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AKP’li Şamil Tayyar: “Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklanması Yanlış, Tutuklanmadan da Süreç Devam Ettirilebilirdi”

AKP’li Şamil Tayyar: “Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklanması Yanlış, Tutuklanmadan da Süreç Devam Ettirilebilirdi”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.04.2025 - 10:59

AKP’nin 26. Dönem milletvekillerinden Şamil Tayyar, Ekol TV’de Armağan Çağlayan’ın programına konuk oldu. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma süreci hakkında açıklamalarda bulunan Tayyar, “Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması yanlış, tutuklanmadan da bu süreç devam ettirilebilirdi” dedi.

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AKP’nin önemli isimlerinden Şamil Tayyar, Ekol TV’de katıldığı programda Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

AKP’nin önemli isimlerinden Şamil Tayyar, Ekol TV’de katıldığı programda Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma süreci hakkında konuşan Tayyar, “Tutuklanması yanlış bir karar, bu süreç Ekrem İmamoğlu tutuklanmadan da devam ettirilebilirdi. Tutuklama istisnai tedbirdir, kaçma şüphesi varsa mahkeme tutuklamaya karar verir. CHP'ye kayyum atanmamışsa, bu bizim gibi duyarlı insanlar sayesindedir' dedi.

Şamil Tayyar'ın açıklamaları 👇

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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