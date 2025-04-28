Fenerbahçe'nin Maçları İçin TFF'ye Başvurduğu ABB Fomget'ten Cevap Geldi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışı kızışırken, Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın rakibi ABB Fomget, Bornova Hitab Spor'u 12-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bir itiraz başvurusunda bulunmuştu.
ABB Fomget, Fenerbahçe'nin bu girişimine resmi bir açıklamayla cevap verdi. Kulüp, maçın sportmenlik çerçevesinde oynandığını ve skorun doğal bir şekilde oluştuğunu belirterek, Fenerbahçe'nin itirazını haksız bulduğunu ifade etti.
Ligdeki rekabetin kızıştığı bu dönemde, TFF'nin konuya ilişkin vereceği karar merakla bekleniyor.
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Fenerbahçe son dört haftaya dikkat çekti.
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ABB Fomget, averaj kazandığı maçları paylaştı.
Fenerbahçe açıklamasında bu gol sayılarına dikkat çekerek şu ifadelere yer vermişti:
ABB Fomget, "We Are Clean" diyerek şu açıklamayı yaptı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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