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Fenerbahçe'nin Maçları İçin TFF'ye Başvurduğu ABB Fomget'ten Cevap Geldi

Fenerbahçe'nin Maçları İçin TFF'ye Başvurduğu ABB Fomget'ten Cevap Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.04.2025 - 10:43

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışı kızışırken, Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın rakibi ABB Fomget, Bornova Hitab Spor'u 12-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bir itiraz başvurusunda bulunmuştu.  

ABB Fomget, Fenerbahçe'nin bu girişimine resmi bir açıklamayla cevap verdi. Kulüp, maçın sportmenlik çerçevesinde oynandığını ve skorun doğal bir şekilde oluştuğunu belirterek, Fenerbahçe'nin itirazını haksız bulduğunu ifade etti.  

Ligdeki rekabetin kızıştığı bu dönemde, TFF'nin konuya ilişkin vereceği karar merakla bekleniyor.

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Fenerbahçe son dört haftaya dikkat çekti.

Fenerbahçe son dört haftaya dikkat çekti.

Fenerbahçe, ABB Fomget'in son maçlarıyla ilgili TFF'ye başvurdu. Kulüp, Fomget'in son 4 haftada 27 gol averajı kazanarak liderliğe yükseldiğini ve son 2 maçtaki skorların olağanın dışında olduğunu belirtti. 

TFF'ye yapılan başvuru son hafta maçları öncesinde iki tarafın arasında tartışma yarattı.

ABB Fomget, averaj kazandığı maçları paylaştı.

ABB Fomget, averaj kazandığı maçları paylaştı.

ABB Fomget'in paylaşımında averaj kazandıkları maçta Fenerbahçe'nin de kazandığı averajlar yazıldı. Ayrıca Çekmeköy'e karşı diğer takımların aldığı sonuçlara da açıklamada yer verildi.

Fenerbahçe açıklamasında bu gol sayılarına dikkat çekerek şu ifadelere yer vermişti:

Fenerbahçe açıklamasında bu gol sayılarına dikkat çekerek şu ifadelere yer vermişti:

'Toplam 26 hafta sonunda şampiyonun belli olacağı Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 22. Haftasına girilirken Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, ABB Fomget ile aynı puan ve ikili averaja sahip (55) olmasına rağmen 22 gol farkla genel averaj üstünlüğünü elinde bulundurmaktaydı.

(Fenerbahçe: +69 averaj, ABB Fomget: +47 averaj)

Ancak son dört hafta içinde gerçekleşen müsabakalar neticesinde, her iki takım yine aynı puana sahipken (67), ABB Fomget 27 gol averaj avantajı sağlayarak, +5 gol fark ile takımımızın önüne geçmiş durumdadır.

(ABB Fomget: +79 averaj, Fenerbahçe: +74 averaj)

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlik ve Spor Kulübü'nün,

• 27 Mart 2025 tarihinde Çekmeköy Bilgi Doğa Spor Kulübü ile oynadığı ve 19-0 sonuçlanan müsabaka,

• 27 Nisan 2025 tarihinde Bornova Hitab Spor Kulübü karşısında 12-1'lik skorla kazandığı müsabaka sonuçları hayatın olağan akışına aykırı olup, kamuoyunda soru işaretleri doğurmuştur.'

ABB Fomget, "We Are Clean" diyerek şu açıklamayı yaptı:

ABB Fomget, "We Are Clean" diyerek şu açıklamayı yaptı:

'Dün olduğu gibi bugün de sahada alın terimizle, emeğimizle kazandık. Haklı galibiyetlerimize atılan iftiralara cevabımız, sahadaki tertemiz mücadelemizdir. Kendi başarısızlıklarının üstünü iftiralarla kapatmaya çalışanlara cevabımız yine sahadadır. Yarın da emeğimizle ve alın terimizle yürümeye devam edeceğiz. Sezon boyunca Çekmeköy Bilgi Doğa, Ünye Kadın FK ve Bornova Hitab kulüpleri karşısında biz +47 averaj yaparken, rakibimiz aynı maçlardan +42 averaj çıkarmıştır. İstatistikler sahadaki emek ve alın teri ortadadır. Dillerinden düşürmedikleri Çekmeköy Bilgi Doğa kulübü, bizimle oynadığı maçın ardından, Ünye Kadın FK’dan 15, Trabzonspor’dan ise 17 gol yemiştir. Zaferlerimize kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyiz.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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