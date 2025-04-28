Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray'ın Kadrosunu Övdü
Galatasaray deplasmanda Eyüpspor'u beş golle geçti. Sarı kırmızılıların rahat galibiyetinin ardından Eyüpspor cephesinde hayal kırıklığı vardı. Arda Turan da maç sonunda güç dengesinden bahsederek Galatasaray'ın kadro yapısını övdü.
Arda Turan, 'Galatasaray bu lige fazla' dedi.
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Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, ağır bir mağlubiyet aldı.
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"Real Madrid'de yok"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Young Boys uzay takımı o zaman
Arda ne yapsın başkanı cimbomun çocuğu kendisi cimbomun çocuğu, ama haksız haklı olsaydı avrupa da 3 ün birini almazdı eline cimbom denilen takım. türkiye li... Devamını Gör
Gs taraftarı olmayanlar, hep bir başkası birşey yapsın istiyor. Benim takımım neden kazanamıyoru kabullenmişler.