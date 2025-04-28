Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray'ın Kadrosunu Övdü

Galatasaray'a 5-1 yenilen Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan ve başkan Murat Özkaya'ya tepkiler vardı. Maç sonunda Arda Turan da süreci 'Tepkiler oyuna değil bizeydi galiba' diyerek anlattı.

Osimhen, Morata, Torreira ve Jelert'in gol attığı maçta Arda Turan'ın da gündeminde Galatasaray kadrosu vardı.