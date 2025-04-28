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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray'ın Kadrosunu Övdü

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray'ın Kadrosunu Övdü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.04.2025 - 09:57

Galatasaray deplasmanda Eyüpspor'u beş golle geçti. Sarı kırmızılıların rahat galibiyetinin ardından Eyüpspor cephesinde hayal kırıklığı vardı. Arda Turan da maç sonunda güç dengesinden bahsederek Galatasaray'ın kadro yapısını övdü. 

Arda Turan, 'Galatasaray bu lige fazla' dedi.

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Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, ağır bir mağlubiyet aldı.

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, ağır bir mağlubiyet aldı.

Galatasaray'a 5-1 yenilen Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan ve başkan Murat Özkaya'ya tepkiler vardı. Maç sonunda Arda Turan da süreci 'Tepkiler oyuna değil bizeydi galiba' diyerek anlattı. 

Osimhen, Morata, Torreira ve Jelert'in gol attığı maçta Arda Turan'ın da gündeminde Galatasaray kadrosu vardı.

"Real Madrid'de yok"

"Real Madrid'de yok"

Arda Turan aradaki güç farkını anlatmak isterken Galatasaray'ın forvet hattına dikkat çekti. Arda Turan, 'Osimhen çıkıyor, Morata giriyor. Real Madird’de böyle forvet hattı yok. Galatasaray bu lige fazla bir takım.' açıklaması yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Kaan Karaeski

Young Boys uzay takımı o zaman

tiki miki

Arda ne yapsın başkanı cimbomun çocuğu kendisi cimbomun çocuğu, ama haksız haklı olsaydı avrupa da 3 ün birini almazdı eline cimbom denilen takım. türkiye li... Devamını Gör

Ali Yılmaz

Gs taraftarı olmayanlar, hep bir başkası birşey yapsın istiyor. Benim takımım neden kazanamıyoru kabullenmişler.