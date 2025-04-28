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Emir Sarıgül’ün de Aralarında Olduğu 25 Kişi Hakkında DHKP-C'ye Destek İddiasıyla İddianame Hazırlandı

Emir Sarıgül’ün de Aralarında Olduğu 25 Kişi Hakkında DHKP-C'ye Destek İddiasıyla İddianame Hazırlandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.04.2025 - 13:05 Son Güncelleme: 28.04.2025 - 13:07

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye belediye ihaleleri üzerinden finans sağlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Aralarında eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül'ün de bulunduğu 25 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. HaberTürk’te yer alan habere göre; Haklarındaki suçlama terörizme finansman sağlamak. Dava 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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