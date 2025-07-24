24 Temmuz Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Amerikalı milyarder finansçı Jeffrey Epstein, yıllarca çok sayıda genç kıza cinsel istismarda bulunmak ve seks ticareti ağı kurmakla suçlanmıştı.
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İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana abluka ve saldırılarla hedef aldığı Gazze Şeridi’nde insani felaket büyüyor.
İki ay önce verdiği röportajda "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak" ifadelerini kullanan usta sanatçı Harika Avcı'dan kötü haber geldi.
Son dönemlerde gündemden düşmeyen ÖTV oranlarına ilişkin karar yürürlüğe girdi!
Güney Afrika’nın en büyük yaban hayatı rezervlerinden biri olan Gondwana Özel Av Rezervi’nde trajik bir olay yaşandı
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NOW TV'de yayınlanacak ve 4 kadının hikayesinin anlatılacağı Güzelkoy dizisinin ana kadrosu netleşti.
Yabancı basında China Suarez'i aldattığı iddiaları patlak veren Icardi, iddiayı ortaya atan Natasha Rey adlı sosyal medya fenomenini ifşaladı!
Aşk deyip geçmeyin… Yeni bir araştırma gösteriyor ki aşkın da bir bedeli var.
Otomobillerde ÖTV oranları değişti.
Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye'nin temmuz sonu ve ağustos başında Afrika kökenli eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altında olduğunu belirtti.
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Güneydoğu Asya’da yer alan Tayland ile Kamboçya’nın toplamda 817 kilometre uzunluğunda sınırı bulunuyor.
Türkiye orman yangınları mücadelesinde tarihinin en kötü günlerinden birini geçirdi.
Otomobilde ÖTV oranları değişti
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 11 isim belli oldu.
21 aydır İsrail, Gazze'de özel bir abluka ile soykırım için tüm dünyaya rağmen operasyonlarını sürdürüyor.
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Ticaret Bakanlığı, sağlık açısından tehlike saçan ürünleri ve markaları Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde paylaşıyor.
Geçtiğimiz gece, bu yıl 9.'su düzenlenen Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde büyük bir fiyasko yaşandı.
NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi, başına gelen olaylardan sonra 2. sezona hazırlanıyordu.
RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün TELE 1'e verdiği cezayı açıkladı.
Galatasaray’ın süper golcüsü Mauro Icardi’nin sosyal medyada yayılan özel görüntüleri gündemde.
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Wanda bitti, yakın arkadaşı Icardi'yi bitirmeye karar verdi!
Fenerbahçe, global süt ürünleri markası Chobani ile önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza atıyor.
Otomobilde ÖTV'ye zam 24 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.
Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların bazı bölgelerde 40 derecenin üzerine çıktığı Türkiye’de orman yangını riski de en üst seviyede.
Natasha Rey isimli sosyal medya fenomeninin Icardi'ye ait olduğunu iddia ederek paylaştığı cinsel organ görüntüsü, sosyal medyada olay oldu.
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Galatasaray'ın gol yıldızı Mauro Icardi'ye ait olduğu iddia edilen bir video gündem oldu.
Türkiye’de etkili olan Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası nedeniyle birçok bölgede yüksek sıcaklıklar yaşanıyor.
İngiltere’de bazı büyük telefon şebekeleri çöktü.
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin özel hayatı yine gündemin tam ortasında!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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