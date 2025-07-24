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24 Temmuz Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

24 Temmuz Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.07.2025 - 18:59

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Amerikalı milyarder finansçı Jeffrey Epstein, yıllarca çok sayıda genç kıza cinsel istismarda bulunmak ve seks ticareti ağı kurmakla suçlanmıştı.

Amerikalı milyarder finansçı Jeffrey Epstein, yıllarca çok sayıda genç kıza cinsel istismarda bulunmak ve seks ticareti ağı kurmakla suçlanmıştı.

2008 yılında benzer suçlamalarla yargılanan Epstein, tartışmalı bir anlaşmayla hafif bir ceza alarak serbest kalmıştı. Ancak 2019'da yeniden tutuklandı ve federal cezaevine konuldu. Aynı yıl ağustos ayında cezaevinde ölü bulunan Epstein’in ölümü 'intihar' olarak kayıtlara geçti. Ancak cezaevindeki güvenlik açıkları ve olayın perde arkasına dair soru işaretleri, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Epstein’in yakın ilişkiler kurduğu çok sayıda üst düzey isim ve olayın uluslararası boyutu, hâlâ tartışılmaya devam ediyor.

Wall Street Journal'a göre belgelerde Trump'ın da adı geçiyor ve bakanlık bunu Trump'a bildirdi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana abluka ve saldırılarla hedef aldığı Gazze Şeridi’nde insani felaket büyüyor.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana abluka ve saldırılarla hedef aldığı Gazze Şeridi’nde insani felaket büyüyor.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 15 olduğunu, bunlardan 4’ünün çocuk olduğunu açıkladı. Böylece, saldırıların başladığı tarihten bu yana açlıktan ölenlerin toplam sayısı 101’e, can kaybı ise 59 bin 219’a yükseldi.

İsrail'in hem yardım girişlerini engellemesi hem de yoğun bombardımanlarını sürdürmesi, bölgede kitlesel açlık tehlikesini her geçen gün daha da derinleştiriyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, şu anda günde en az 10 kişinin açlıktan öldüğünü ifade ederken, uluslararası kamuoyunun sessizliği büyük tepki çekiyor.

İki ay önce verdiği röportajda "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak" ifadelerini kullanan usta sanatçı Harika Avcı'dan kötü haber geldi.

İki ay önce verdiği röportajda "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak" ifadelerini kullanan usta sanatçı Harika Avcı'dan kötü haber geldi.

Harika Avcı, sabaha karşı 02.50 sularında apar topar hastaneye kaldırıldı. Detaylar...

Son dönemlerde gündemden düşmeyen ÖTV oranlarına ilişkin karar yürürlüğe girdi!

Son dönemlerde gündemden düşmeyen ÖTV oranlarına ilişkin karar yürürlüğe girdi!

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararı ile elektrikli, hibrit ve içten yanmalı otomobillerde ÖTV oranları değişti. Karar ile beraber elektrikli otomobillerde en düşük yüzde 10 olan ÖTV oranı, yüzde 25'e çıkarıldı. En yüksek ÖTV oranı ise yüzde 220 olarak belirlendi. Peki, ÖTV değişimi hangi modelleri etkileyecek?

Güney Afrika’nın en büyük yaban hayatı rezervlerinden biri olan Gondwana Özel Av Rezervi’nde trajik bir olay yaşandı

Güney Afrika’nın en büyük yaban hayatı rezervlerinden biri olan Gondwana Özel Av Rezervi’nde trajik bir olay yaşandı

Rezervin kurucu ortağı ve CEO’su FC Conradie, turist alanından uzaklaştırmaya çalıştığı bir filin saldırısına uğradı. 39 yaşındaki iş insanı, yaklaşık altı ton ağırlığındaki filin önce saldırısına maruz kaldı, ardından ezilerek hayatını kaybetti.

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NOW TV'de yayınlanacak ve 4 kadının hikayesinin anlatılacağı Güzelkoy dizisinin ana kadrosu netleşti.

NOW TV'de yayınlanacak ve 4 kadının hikayesinin anlatılacağı Güzelkoy dizisinin ana kadrosu netleşti.

Yabancı basında China Suarez'i aldattığı iddiaları patlak veren Icardi, iddiayı ortaya atan Natasha Rey adlı sosyal medya fenomenini ifşaladı!

Yabancı basında China Suarez'i aldattığı iddiaları patlak veren Icardi, iddiayı ortaya atan Natasha Rey adlı sosyal medya fenomenini ifşaladı!

Rey'in kendisine çıplak pozlarını ve videolarını 'bedavaya' yolladığını söyleyen Icardi, 'Benimle oyun oynamayı bırakın, buraları yakarım' dedi.

Aşk deyip geçmeyin… Yeni bir araştırma gösteriyor ki aşkın da bir bedeli var.

Aşk deyip geçmeyin… Yeni bir araştırma gösteriyor ki aşkın da bir bedeli var.

Deutsche Bank’ın yayımladığı ‘Cheap Date Index’ verileriyle romantik bir randevunun en pahalı ve en ucuz Avrupa kentleri belli oldu. Türkiye’de aşka da zam geldiği görüldü. Peki İstanbul kaçıncı sırada?

Otomobillerde ÖTV oranları değişti.

Otomobillerde ÖTV oranları değişti.

Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye'nin temmuz sonu ve ağustos başında Afrika kökenli eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altında olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye'nin temmuz sonu ve ağustos başında Afrika kökenli eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altında olduğunu belirtti.

Bu sıcak hava dalgası özellikle güney ve batı bölgelerde etkili olurken, sıcaklıkların 40-45 dereceye kadar çıkabileceğini söyledi. Türkeş, iklim değişikliğiyle bu tür aşırı sıcakların daha sık görüldüğünü ve sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını vurguladı.

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Güneydoğu Asya’da yer alan Tayland ile Kamboçya’nın toplamda 817 kilometre uzunluğunda sınırı bulunuyor.

Güneydoğu Asya’da yer alan Tayland ile Kamboçya’nın toplamda 817 kilometre uzunluğunda sınırı bulunuyor.

İki ülke arasında son haftalarda sınır bölgesinde yaşananlar sebebiyle gerginlik vardı. Bu sabah ise gerginlik çatışmaya döndü.

Sınır hattındaki Khmer tapınağı yakınlarında sabahın erken saatlerinde çıkan çatışmada Taylandlı 9 sivilin öldüğü belirlendi. Tayland ise Kamboçya’nın askeri mevzilerinin savaş uçağı ile vurulduğunu açıkladı.

Türkiye orman yangınları mücadelesinde tarihinin en kötü günlerinden birini geçirdi.

Türkiye orman yangınları mücadelesinde tarihinin en kötü günlerinden birini geçirdi.

Sakarya’da başlayan ve Bilecik ile Eskişehir’e de sıçrayan orman yangını söndürmek isteyen 5 orman işçisi ve 5 AKUT görevlisi şehit düştü.

Yangında şehit düşenlerden orman işçisi Eyüp Dereli’nin, bir Facebook grubu ile yaptığı mesajlaşma ise tüm görenleri kahretti.

Otomobilde ÖTV oranları değişti

Otomobilde ÖTV oranları değişti

Otomobilde ÖTV oranları değişti. Karar 24 Temmuz gecesi Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. ÖTV oranlarının değişmesine tepki gazeteci Cem Küçük'ten geldi. Cem Küçük X hesabından yaptığı paylaşımda 'Millet zor nefes alıyor' sözleriyle eleştiride bulundu.

MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 11 isim belli oldu.

MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 11 isim belli oldu.

Çok kısa bir zaman sonra ana kadroyla yarışmaların başlayacağı MasterChef'te ilk kriz yaşandı. İkinci hafta yarışmacılarının belirlenmesinin ardından yedeklerin seçileceği yarışmada, Rukiye Öztürk MasterChef'ten çekilmek istediğini açıkladı. Ağlayarak stüdyoyu terk eden Rukiye'den ilk açıklama geldi.

21 aydır İsrail, Gazze'de özel bir abluka ile soykırım için tüm dünyaya rağmen operasyonlarını sürdürüyor.

21 aydır İsrail, Gazze'de özel bir abluka ile soykırım için tüm dünyaya rağmen operasyonlarını sürdürüyor.

Başta çocuklar olmak üzere sivillerin hedefte olduğu saldırılarda binlerce insan hayatını kaybetti. 

Uluslararası toplumda İsrail giderek yalnızlaşsa da gerekli tepkileri halen alabilmiş değil. Bu tepkilerin resmiyete dönüşmesi için çabalayan ülkelerin başında da İspanya geliyor. Valencia'da yaşanan bir olay ise İspanyol halkının da konuya dair hassasiyetini gösteriyor.

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Ticaret Bakanlığı, sağlık açısından tehlike saçan ürünleri ve markaları Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde paylaşıyor.

Ticaret Bakanlığı, sağlık açısından tehlike saçan ürünleri ve markaları Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde paylaşıyor.

Sisteme son olarak Yataş'ın çubuklu oda kokusu eklendi. Oda kokusunun cam şişesinden dolayı satışı yasaklandı ve piyasadan toplatma kararı alındı.

Geçtiğimiz gece, bu yıl 9.'su düzenlenen Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde büyük bir fiyasko yaşandı.

Geçtiğimiz gece, bu yıl 9.'su düzenlenen Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde büyük bir fiyasko yaşandı.

Gecenin sunuculuğunu üstlenen Özge Ulusoy, Bowax şirketinin sahibi Lokman İn ödülünü almak üzereye sahneye gelirken, apar topar sahneden indirildi. 

Lokman İn, Özge Ulusoy tarafından dolandırıldığını iddia ederken, ünlü ismi resmen yerin dibine soktu.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi, başına gelen olaylardan sonra 2. sezona hazırlanıyordu.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi, başına gelen olaylardan sonra 2. sezona hazırlanıyordu.

Ancak aniden gelen haberle dizinin 2. sezonunun iptal edildiği açıklandı. Yüksek maliyetler sebebiyle iptal edilen dizinin maliyetinin ne kadar olduğu bilgisine Oda TV ulaştı.

Şakir Paşa Ailesi'nin maliyeti ne kadar, gelin birlikte öğrenelim...

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün TELE 1'e verdiği cezayı açıkladı.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün TELE 1'e verdiği cezayı açıkladı.

İlhan Taşçı'nın açıklamasına göre RTÜK, “4 Soru 4 Yanıt” programda Merdan Yanardağ’ın yorumu sebebiyle TELE 1 kanalına 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası verdi.

Galatasaray’ın süper golcüsü Mauro Icardi’nin sosyal medyada yayılan özel görüntüleri gündemde.

Galatasaray’ın süper golcüsü Mauro Icardi’nin sosyal medyada yayılan özel görüntüleri gündemde.

Natasha Rey isimli sosyal medya fenomeninin paylaştığı görüntülerde Icardi’nin cinsel organının görüldüğü iddia edilmişti.

Icardi ise Instagram’dan yaptığı paylaşımda kendisi için “bamya” yorumlarına Manchester United maçında attığı gol sonrası çekilen bir görüntü ile cevap verdi.

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Wanda bitti, yakın arkadaşı Icardi'yi bitirmeye karar verdi!

Wanda bitti, yakın arkadaşı Icardi'yi bitirmeye karar verdi!

Wanda Nara'nın yakın arkadaşı olduğu bilinen Natasha Rey isimli sosyal medya fenomeninin Icardi'ye ait olduğunu iddia ettiği cinsel organ görüntüsü X'te 'Bamya' etiketiyle gündem oldu. 

Icardi'ye ait olduğu iddia edilen cinsel organ görüntüsü, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

Fenerbahçe, global süt ürünleri markası Chobani ile önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza atıyor.

Fenerbahçe, global süt ürünleri markası Chobani ile önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza atıyor.

Sarı-lacivertli kulüp ile ABD merkezli şirket arasında yapılan bu iş birliği, kulübün hem finansal gücünü artırmayı hem de uluslararası marka değerini yükseltmeyi hedefliyor. Fanatik Fenerbahçeli olan Hamdi Ulukaya'nın markasıyla yapılan anlaşmanın detayları ve kapsamı önümüzdeki günlerde kulüp tarafından kamuoyuyla paylaşılmaya hazırlanılıyor.

Otomobilde ÖTV'ye zam 24 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

Otomobilde ÖTV'ye zam 24 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

ÖTV düzenlemesi tepki çekerken otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, X hesabından dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirdi. Peynirci, ÖTV zammının ardından en çok satılacak otomobil markalarını paylaştı.

Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların bazı bölgelerde 40 derecenin üzerine çıktığı Türkiye’de orman yangını riski de en üst seviyede.

Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların bazı bölgelerde 40 derecenin üzerine çıktığı Türkiye’de orman yangını riski de en üst seviyede.

Yangın Hava Durumu Endeksi (FWI) verilerine göre, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da orman yangını riskinde kritik eşik aşıldı.

Natasha Rey isimli sosyal medya fenomeninin Icardi'ye ait olduğunu iddia ederek paylaştığı cinsel organ görüntüsü, sosyal medyada olay oldu.

Natasha Rey isimli sosyal medya fenomeninin Icardi'ye ait olduğunu iddia ederek paylaştığı cinsel organ görüntüsü, sosyal medyada olay oldu.

Kısa süre içerisinde adı 'bamyaya' çıkan Icardi'ye bir hamlenin de biricik eski eşi Wanda Nara'dan geldiği iddia edildi.

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Galatasaray'ın gol yıldızı Mauro Icardi'ye ait olduğu iddia edilen bir video gündem oldu.

Galatasaray'ın gol yıldızı Mauro Icardi'ye ait olduğu iddia edilen bir video gündem oldu.

Magazin ve spor gündemine bomba gibi düşen bu videonun bir 'ifşa videosu' olduğu iddia edildi. Mauro Icardi'nin cinsel organının görüldüğü ileri sürülen video kısa sürede X'in bir numaralı gündemi oldu. Mauro Icardi, görüntülere bir fotoğraf paylaşarak yanıt verdi. Mauro Icardi'ye destek ise UEFA'dan geldi.

Türkiye’de etkili olan Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası nedeniyle birçok bölgede yüksek sıcaklıklar yaşanıyor.

Türkiye’de etkili olan Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası nedeniyle birçok bölgede yüksek sıcaklıklar yaşanıyor.

Hayatı zorlaştıran sıcak hava nedeniyle orman yangını riski de en üst seviyede.

Twitter’daki popüler meteoroloji sayfası Hava Forum, Türkiye’de önümüzdeki 24 saat içerisinde 49,5 derece olan sıcaklık rekorunun kırılabileceğini açıkladı.

İngiltere’de bazı büyük telefon şebekeleri çöktü.

İngiltere’de bazı büyük telefon şebekeleri çöktü.

BT, EE, Three isimli telefon şebekelerine dair yaşanılan sorunları kullanıcılar bildirdi. Bir şebekeden yapılan açıklamada “Teknik aksaklık” olduğu belirtildi.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin özel hayatı yine gündemin tam ortasında!

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin özel hayatı yine gündemin tam ortasında!

Bu kez olayın başrolünde, Uruguaylı sosyal medya fenomeni Natasha Rey var. İddialar, mesajlar ve ifşalar arasında gözlerin çevrildiği Icardi teknede çay yudumlarken pozunu paylaşınca tepkiler çığ oldu!

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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