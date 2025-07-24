Filistin'le İlgili Soykırım Şarkıları Söyleyen Grubu İspanyol Pilot Uçaktan Attırdı
21 aydır İsrail, Gazze'de özel bir abluka ile soykırım için tüm dünyaya rağmen operasyonlarını sürdürüyor. Başta çocuklar olmak üzere sivillerin hedefte olduğu saldırılarda binlerce insan hayatını kaybetti.
Uluslararası toplumda İsrail giderek yalnızlaşsa da gerekli tepkileri halen alabilmiş değil. Bu tepkilerin resmiyete dönüşmesi için çabalayan ülkelerin başında da İspanya geliyor. Valencia'da yaşanan bir olay ise İspanyol halkının da konuya dair hassasiyetini gösteriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Valencia'da bir pilotun uçuş öncesi yüksek sesle şarkılar söyleyen bir grubu uyarmasıyla başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gözaltı anları kameralara yansırken uçaktaki yolcuların da alkışlarla karara destek verdikleri iddia edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın