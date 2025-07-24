Filistin'le İlgili Soykırım Şarkıları Söyleyen Grubu İspanyol Pilot Uçaktan Attırdı

21 aydır İsrail, Gazze'de özel bir abluka ile soykırım için tüm dünyaya rağmen operasyonlarını sürdürüyor. Başta çocuklar olmak üzere sivillerin hedefte olduğu saldırılarda binlerce insan hayatını kaybetti.

Uluslararası toplumda İsrail giderek yalnızlaşsa da gerekli tepkileri halen alabilmiş değil. Bu tepkilerin resmiyete dönüşmesi için çabalayan ülkelerin başında da İspanya geliyor. Valencia'da yaşanan bir olay ise İspanyol halkının da konuya dair hassasiyetini gösteriyor.