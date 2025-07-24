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Filistin'le İlgili Soykırım Şarkıları Söyleyen Grubu İspanyol Pilot Uçaktan Attırdı

Filistin'le İlgili Soykırım Şarkıları Söyleyen Grubu İspanyol Pilot Uçaktan Attırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.07.2025 - 13:20

21 aydır İsrail, Gazze'de özel bir abluka ile soykırım için tüm dünyaya rağmen operasyonlarını sürdürüyor. Başta çocuklar olmak üzere sivillerin hedefte olduğu saldırılarda binlerce insan hayatını kaybetti. 

Uluslararası toplumda İsrail giderek yalnızlaşsa da gerekli tepkileri halen alabilmiş değil. Bu tepkilerin resmiyete dönüşmesi için çabalayan ülkelerin başında da İspanya geliyor. Valencia'da yaşanan bir olay ise İspanyol halkının da konuya dair hassasiyetini gösteriyor.

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Valencia'da bir pilotun uçuş öncesi yüksek sesle şarkılar söyleyen bir grubu uyarmasıyla başladı.

Valencia'da bir pilotun uçuş öncesi yüksek sesle şarkılar söyleyen bir grubu uyarmasıyla başladı.

Soykırımla ilgili şarkılar söylediği tespit edilen gruba önce sözle uyarı yapıldı ancak grup şarkıları kesmeyince güvenlik gerekçesiyle İspanyol pilot durumu güvenlik birimlerine iletti. 

Güvenlik birimleri uçağın içine girerek soykırım suçunu öven şarkılar söyleyen grubu uçaktan indirmek istedi. 

Bu karara direnen 50 kişilik gruptan bazı isimler zor kullanılarak uçaktan indirildi ve ters kelepçe ile gözaltına alındı. 

İsrail basını olayı, '50 genç öğrenci şarkılar söylerken gözaltına alındı' diyerek İspanyol pilot ve güvenlik birimlerini antisemitik olmakla suçladı.

Gözaltı anları kameralara yansırken uçaktaki yolcuların da alkışlarla karara destek verdikleri iddia edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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