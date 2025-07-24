İfşası Yayılan Mauro Icardi’ye UEFA’dan Destek Geldi

Galatasaray'ın gol yıldızı Mauro Icardi'ye ait olduğu iddia edilen bir video gündem oldu. Magazin ve spor gündemine bomba gibi düşen bu videonun bir 'ifşa videosu' olduğu iddia edildi. Mauro Icardi'nin cinsel organının görüldüğü ileri sürülen video kısa sürede X'in bir numaralı gündemi oldu. Mauro Icardi, görüntülere bir fotoğraf paylaşarak yanıt verdi. Mauro Icardi'ye destek ise UEFA'dan geldi.