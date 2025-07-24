İfşası Yayılan Mauro Icardi’ye UEFA’dan Destek Geldi
Galatasaray'ın gol yıldızı Mauro Icardi'ye ait olduğu iddia edilen bir video gündem oldu. Magazin ve spor gündemine bomba gibi düşen bu videonun bir 'ifşa videosu' olduğu iddia edildi. Mauro Icardi'nin cinsel organının görüldüğü ileri sürülen video kısa sürede X'in bir numaralı gündemi oldu. Mauro Icardi, görüntülere bir fotoğraf paylaşarak yanıt verdi. Mauro Icardi'ye destek ise UEFA'dan geldi.
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Galatasaray'ın sevilen yıldızı Mauro Icardi'nin başı ifşa videosuyla belada.
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UEFA'nın X hesabından yaptığı paylaşım böyle oldu👇🏻
Bu paylaşıma gelen yorumlardan birkaçı ise şöyle👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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