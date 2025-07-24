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İfşası Yayılan Mauro Icardi’ye UEFA’dan Destek Geldi

İfşası Yayılan Mauro Icardi’ye UEFA’dan Destek Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.07.2025 - 16:17

Galatasaray'ın gol yıldızı Mauro Icardi'ye ait olduğu iddia edilen bir video gündem oldu. Magazin ve spor gündemine bomba gibi düşen bu videonun bir 'ifşa videosu' olduğu iddia edildi. Mauro Icardi'nin cinsel organının görüldüğü ileri sürülen video kısa sürede X'in bir numaralı gündemi oldu. Mauro Icardi, görüntülere bir fotoğraf paylaşarak yanıt verdi. Mauro Icardi'ye destek ise UEFA'dan geldi.

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Galatasaray'ın sevilen yıldızı Mauro Icardi'nin başı ifşa videosuyla belada.

Galatasaray'ın sevilen yıldızı Mauro Icardi'nin başı ifşa videosuyla belada.

Günün bomba haberi özel hayatıyla sık sık gündeme gelen başarılı futbolcu Icardi'den geldi. Arjantinli yıldızın cinsel organının göründüğü iddia edilen bir video gündeme bomba gibi düştü. Natasha Rey isimli sosyal medya fenomeni aynı zamanda Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın yakın arkadaşı tarafından yayılan bu görüntüler X'te on binlerce yorum aldı. 

Icardi, sosyal medya hesabı X'ten görüntülere yanıt verdi. Mauro Icardi, yaptığı paylaşımda 'Eğer düzenleyip filtreleyecekseniz, bari daha inandırıcı yapın' ifadelerini kullandı.

UEFA'nın X hesabından yaptığı paylaşım böyle oldu👇🏻

UEFA'nın X hesabından yaptığı paylaşım böyle oldu👇🏻
twitter.com

Bu paylaşıma gelen yorumlardan birkaçı ise şöyle👇🏻

Bu paylaşıma gelen yorumlardan birkaçı ise şöyle👇🏻
twitter.com

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twitter.com

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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