Fenerbahçe - Chobani Anlaşması Nihayete Eriyor: Hamdi Ulukaya, İstanbul'a Geliyor
Fenerbahçe, global süt ürünleri markası Chobani ile önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza atıyor. Sarı-lacivertli kulüp ile ABD merkezli şirket arasında yapılan bu iş birliği, kulübün hem finansal gücünü artırmayı hem de uluslararası marka değerini yükseltmeyi hedefliyor. Fanatik Fenerbahçeli olan Hamdi Ulukaya'nın markasıyla yapılan anlaşmanın detayları ve kapsamı önümüzdeki günlerde kulüp tarafından kamuoyuyla paylaşılmaya hazırlanılıyor.
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Fenerbahçe'nin yeni sponsorlarından olan Chobani için Hamdi Ulukaya imzaya geliyor.
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Anlaşmanın detayları da şekillenmeye başladı. Ülker gidiyor, Chobani geliyor...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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