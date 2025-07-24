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Fenerbahçe - Chobani Anlaşması Nihayete Eriyor: Hamdi Ulukaya, İstanbul'a Geliyor

Fenerbahçe - Chobani Anlaşması Nihayete Eriyor: Hamdi Ulukaya, İstanbul'a Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.07.2025 - 15:40

Fenerbahçe, global süt ürünleri markası Chobani ile önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza atıyor. Sarı-lacivertli kulüp ile ABD merkezli şirket arasında yapılan bu iş birliği, kulübün hem finansal gücünü artırmayı hem de uluslararası marka değerini yükseltmeyi hedefliyor. Fanatik Fenerbahçeli olan Hamdi Ulukaya'nın markasıyla yapılan anlaşmanın detayları ve kapsamı önümüzdeki günlerde kulüp tarafından kamuoyuyla paylaşılmaya hazırlanılıyor.

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Fenerbahçe'nin yeni sponsorlarından olan Chobani için Hamdi Ulukaya imzaya geliyor.

Fenerbahçe'nin yeni sponsorlarından olan Chobani için Hamdi Ulukaya imzaya geliyor.

Sarı-lacivertli kulüp, 10 Temmuz'da yaptığı resmi açıklamada, stadyum isim hakkı ve A takımın Avrupa maçlarındaki forma göğüs sponsorluğu konusunda Chobani ile görüşmelerin başladığını duyurmuştu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, sponsorluk görüşmelerinde önemli aşama kaydeden Fenerbahçe, bu iş birliğini resmileştirmeye hazırlanıyor. ABD merkezli Chobani’nin kurucusu ve sahibi Hamdi Ulukaya, anlaşmayı sonuçlandırmak üzere bugün İstanbul’a geliyor.

Anlaşmanın detayları da şekillenmeye başladı. Ülker gidiyor, Chobani geliyor...

Anlaşmanın detayları da şekillenmeye başladı. Ülker gidiyor, Chobani geliyor...

2015 yılında Aziz Yıldırım döneminde Ülker ile yapılan 10 yıl süreli, 90 milyon dolarlık stat isim hakkı anlaşmasının sona ermesinin ardından Fenerbahçe, yeni sponsorluk arayışına girmişti.

Sarı-lacivertlilerin Chobani ile yapacağı yeni anlaşmanın 5 yıl süreceği ve kulübe her sezon için 20 milyon euro kazandıracağı, toplamda ise 100 milyon euro gelir getireceği öne sürülüyor. Bu iddialar gerçekleşirse, Türk spor tarihinin en yüksek sponsorluk anlaşmalarından biri imzalanmış olacak.

İddiaya göre Hamdi Ulukaya, bu ödemeyi tek seferde yapabileceğini söyledi ancak yönetim yıllara yayılmasının daha faydalı olabileceğini söyledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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