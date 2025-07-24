Fenerbahçe - Chobani Anlaşması Nihayete Eriyor: Hamdi Ulukaya, İstanbul'a Geliyor

2015 yılında Aziz Yıldırım döneminde Ülker ile yapılan 10 yıl süreli, 90 milyon dolarlık stat isim hakkı anlaşmasının sona ermesinin ardından Fenerbahçe, yeni sponsorluk arayışına girmişti.

Sarı-lacivertlilerin Chobani ile yapacağı yeni anlaşmanın 5 yıl süreceği ve kulübe her sezon için 20 milyon euro kazandıracağı, toplamda ise 100 milyon euro gelir getireceği öne sürülüyor. Bu iddialar gerçekleşirse, Türk spor tarihinin en yüksek sponsorluk anlaşmalarından biri imzalanmış olacak.

İddiaya göre Hamdi Ulukaya, bu ödemeyi tek seferde yapabileceğini söyledi ancak yönetim yıllara yayılmasının daha faydalı olabileceğini söyledi.