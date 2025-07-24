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Jose Mourinho'dan Fenerbahçe Taraftarını Kızdıracak Yeni Bir Açıklama Geldi

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe Taraftarını Kızdıracak Yeni Bir Açıklama Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.07.2025 - 11:23

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile oynayacakları kritik karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Al Ittihad ile oynanan hazırlık maçının ardından İspanyol basınına konuşan deneyimli teknik adam, takımın son durumu ve transfer gündemine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Mourinho'nun, mücadele öncesi Al Ittihadlı yıldızlar Karim Benzema ve Fabinho ile samimi bir sohbet gerçekleştirirken, Fenerbahçe'ye dair söylediği Avrupa Ligi sözleri taraftarı kızdırdı.

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Şampiyonlar Ligi için "bu bir bütçe meselesi" diyen Mourinho, "yine de deneyeceğiz" dedi.

Şampiyonlar Ligi için "bu bir bütçe meselesi" diyen Mourinho, "yine de deneyeceğiz" dedi.

Jose Mourinho, Al Ittihad karşılaşmasının ardından takımın son durumuna dair değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli teknik adam, hem hazırlık süreci hem de önlerinde duran Şampiyonlar Ligi hedefi hakkında önemli mesajlar verdi. Mourinho açıklamasında, 'Artık sonuçlar bizim için önemli. Önemli olan takımın gelişmesi ve yeni oyuncuların takıma entegre olması. Elbette farklı silahlarımız ve gücümüz var, ancak bu bir bütçe meselesi, yine de deneyeceğiz. Şimdi önümüzde Şampiyonlar Ligi var.' ifadelerini kullandı.

Taraftarın öfkelenmesine neden olan açıklama ise Fenerbahçe'nin bir Avrupa Ligi takımı olduğu yönünde yaptığı yorum oldu.

Taraftarın öfkelenmesine neden olan açıklama ise Fenerbahçe'nin bir Avrupa Ligi takımı olduğu yönünde yaptığı yorum oldu.

İspanyol basınında yer alan habere göre Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi süreciyle ilgili değerlendirmesinde dikkat çeken ifadeler kullandı. Mourinho'nun, 'İki farklı dünya. Gerçekçi olmalıyız, Şampiyonlar Ligi'ne gidersek finansal açıdan harika olur, ancak sportif açıdan Fenerbahçe bir Avrupa Ligi takımıdır.' sözleri, kulübün mevcut yapısıyla Avrupa arenasındaki konumuna dair çarpıcı bir tespit olarak yorumlandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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