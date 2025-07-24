Jose Mourinho'dan Fenerbahçe Taraftarını Kızdıracak Yeni Bir Açıklama Geldi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile oynayacakları kritik karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Al Ittihad ile oynanan hazırlık maçının ardından İspanyol basınına konuşan deneyimli teknik adam, takımın son durumu ve transfer gündemine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Mourinho'nun, mücadele öncesi Al Ittihadlı yıldızlar Karim Benzema ve Fabinho ile samimi bir sohbet gerçekleştirirken, Fenerbahçe'ye dair söylediği Avrupa Ligi sözleri taraftarı kızdırdı.
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Şampiyonlar Ligi için "bu bir bütçe meselesi" diyen Mourinho, "yine de deneyeceğiz" dedi.
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Taraftarın öfkelenmesine neden olan açıklama ise Fenerbahçe'nin bir Avrupa Ligi takımı olduğu yönünde yaptığı yorum oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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