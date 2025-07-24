Jose Mourinho'dan Fenerbahçe Taraftarını Kızdıracak Yeni Bir Açıklama Geldi

Jose Mourinho, Al Ittihad karşılaşmasının ardından takımın son durumuna dair değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli teknik adam, hem hazırlık süreci hem de önlerinde duran Şampiyonlar Ligi hedefi hakkında önemli mesajlar verdi. Mourinho açıklamasında, 'Artık sonuçlar bizim için önemli. Önemli olan takımın gelişmesi ve yeni oyuncuların takıma entegre olması. Elbette farklı silahlarımız ve gücümüz var, ancak bu bir bütçe meselesi, yine de deneyeceğiz. Şimdi önümüzde Şampiyonlar Ligi var.' ifadelerini kullandı.