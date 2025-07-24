Güneydoğu Asya Karıştı: Tayland ile Kamboçya Arasında Çatışma Çıktı
Güneydoğu Asya’da yer alan Tayland ile Kamboçya’nın toplamda 817 kilometre uzunluğunda sınırı bulunuyor. İki ülke arasında son haftalarda sınır bölgesinde yaşananlar sebebiyle gerginlik vardı. Bu sabah ise gerginlik çatışmaya döndü.
Sınır hattındaki Khmer tapınağı yakınlarında sabahın erken saatlerinde çıkan çatışmada Taylandlı 9 sivilin öldüğü belirlendi. Tayland ise Kamboçya’nın askeri mevzilerinin savaş uçağı ile vurulduğunu açıkladı.
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Son yıllarda hem doğası hem de yaşam şartlarının ucuzluğu ile birçok Türk gezginin de sıklıkla ziyaret ettiği Güneydoğu Asya’da savaş çıktı.
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Sınır bölgelerinde köyler boşaltıldı.
Kamboçya ise Tayland’ın tüm iddialarının yalan olduğunu açıkladı.
Tayland ve Kamboçya arasındaki gerginliğin sebebi ne?
Çatışma bölgelerinden görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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