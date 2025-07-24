Güneydoğu Asya Karıştı: Tayland ile Kamboçya Arasında Çatışma Çıktı

Tayland, Kamboçya’nın Phanom Dong Rak Hastanesi’ne de saldırdığını duyurdu ve sınır bölgelerinde yaşayan yaklaşık 50 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu.

Tayland, 6 'F-16' ile sınır hattındaki bazı Kamboçya askeri karargahlarını hedef aldığını ifade ederken, Tayland'ın Phnom Penh Büyükelçiliği de vatandaşlarına Kamboçya'yı terk etmeleri çağrısı yaptı.