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Güneydoğu Asya Karıştı: Tayland ile Kamboçya Arasında Çatışma Çıktı

Güneydoğu Asya Karıştı: Tayland ile Kamboçya Arasında Çatışma Çıktı

Tayland
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.07.2025 - 12:26

Güneydoğu Asya’da yer alan Tayland ile Kamboçya’nın toplamda 817 kilometre uzunluğunda sınırı bulunuyor. İki ülke arasında son haftalarda sınır bölgesinde yaşananlar sebebiyle gerginlik vardı. Bu sabah ise gerginlik çatışmaya döndü.

Sınır hattındaki Khmer tapınağı yakınlarında sabahın erken saatlerinde çıkan çatışmada Taylandlı 9 sivilin öldüğü belirlendi. Tayland ise Kamboçya’nın askeri mevzilerinin savaş uçağı ile vurulduğunu açıkladı.

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Son yıllarda hem doğası hem de yaşam şartlarının ucuzluğu ile birçok Türk gezginin de sıklıkla ziyaret ettiği Güneydoğu Asya’da savaş çıktı.

Son yıllarda hem doğası hem de yaşam şartlarının ucuzluğu ile birçok Türk gezginin de sıklıkla ziyaret ettiği Güneydoğu Asya’da savaş çıktı.

Tayland Kraliyet Ordusu (RTA) çatışmalarda ilk silahın Kamboçya tarafından ateşlendiğini ve ülkenin Sisaket eyaletinde 6, Surin eyaletinde 2, Ubon Ratchathani eyaletinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını açıkladı. 

Ayrıca Taylandlı yetkililer çatışmaların 6 farklı sınır bölgesinde devam ettiğini açıkladı.

Sınır bölgelerinde köyler boşaltıldı.

Sınır bölgelerinde köyler boşaltıldı.

Tayland, Kamboçya’nın Phanom Dong Rak Hastanesi’ne de saldırdığını duyurdu ve sınır bölgelerinde yaşayan yaklaşık 50 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu.

Tayland, 6 'F-16' ile sınır hattındaki bazı Kamboçya askeri karargahlarını hedef aldığını ifade ederken, Tayland'ın Phnom Penh Büyükelçiliği de vatandaşlarına Kamboçya'yı terk etmeleri çağrısı yaptı.

Kamboçya ise Tayland’ın tüm iddialarının yalan olduğunu açıkladı.

Kamboçya ise Tayland’ın tüm iddialarının yalan olduğunu açıkladı.

Kamboçya Savunma Bakanlığı, Tayland birliklerinin ilk ateşi açtığını ve Kamboçyalı askerlerin buna meşru müdafaa kapsamında karşılık verdiğini açıkladı.

Bakanlık, Tayland'ın, Preah Vihear tapınağına giden yola savaş uçaklarıyla bomba attığını bildirdi.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet 'Kamboçya her zaman barışçıl çözümlerden yana olmuştur. Ancak bu durumda silahlı saldırıya silahlı karşılık vermekten başka seçeneğimiz kalmamıştır.” ifadelerini kullandı.

Tayland ve Kamboçya arasındaki gerginliğin sebebi ne?

Tayland ve Kamboçya arasındaki gerginliğin sebebi ne?

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkesinin Tayland ile sınır sorunlarının çözümü için Uluslararası Adalet Divanına (UAD) başvurduklarını bildirmişti.

İki ülke arasındaki çatışmalardan görüntüler

Çatışma bölgelerinden görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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