5 Ağustos Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturmasına dair ilginç detaylar ortaya çıkıyor.
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Türk Sanat Müziği’nin divası Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde 16 bin TL borç verdiği kişiyi sosyal medya hesabından ifşalamıştı.
NOW, yeni sezon hazırlığına tam gaz devam ediyor.
Sosyal medyada pozitif enerjileriyle tanınan Chaby Han ve Gülce Elibol çiftinden gelen ayrılık haberi, takipçilerini adeta şoke etti!
Temmuz ayının başında Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 81 ilde hizmet veren hayvan pazarlarının kapatıldığını açıklamıştı.
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Dilan Çıtak yine gündemden düşmüyor!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit’in kadrodan ayrılmasıyla epey değişiklik yaşandı.
"Psikolog" sıfatıyla seanslar veren Volkan Uçak'ın sahte diplomayla yürüttüğü faaliyetler gündemi sarstı!
Bir şahıs, Ayasofya Camii'ni kundaklama girişiminde bulundu.
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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek, Mesut Özuzun’un makyaj ve sohbet programı “İçimizden Geldiği Gibi”ye konuk oldu.
Yüzde 93 zihinsel engeli olan epilepsi hastası Oğuzcan, tek başına hücreye konulduktan sonra epilepsi nöbeti geçirerek hayatını kaybetti.
Türkiye’nin gündeminde bir süredir sahte diploma skandalı var!
2011 yapımı efsanevi Fransız filmi Can Dostum, Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'le Türkiye'ye uyarlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti.
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Çin’in güneyinde sivrisinek kaynaklı chikungunya virüsü hızla yayılıyor.
İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevine iade edildiğini açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmıştı
Son olarak Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde rol alan ve ardından Kim Milyoner Olmak İster'de sunucu olan Kenan İmirzalıoğlu sonunda ekranlara dönüyor.
Gazeteci Murat Ağırel, Türkiye’nin gündemindeki sahte diploma ve sahte e-imza soruşturmasında tutuklanan bir çete üyesinin iddianamede yer alan “ÖSYM sistemine girerek puanları değiştirdik” ifadelerini paylaşmıştı.
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Sırbistan Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında canlı yayında zor anlar yaşandı.
Türkiye’nin konuştuğu sahte diploma ve sahte e-imza skandalında “bilinçaltı eğitmeni” Abdullah Volkan Uçak da yer almıştı.
Türkiye’de organize bir suç örgütünün kritik kademelerde bulunan devlet görevlilerin sahte e-imzalarını ele geçirerek binlerce dolar karşılığında sahte lise ile üniversite diploması ve sahte sürücü belgesi sattığı ortaya çıkmıştı.
MasterChef Türkiye 2025'te ana kadro seçilirken yedek kadroda yer almaya hak kazanan yarışmacıların ana kadroya dahil olmak için yarışı sürüyor.
Her yaz fiyatları ve ünlülerin akın etmesiyle gündeme gelen Muğla'nın Bodrum ilçesi su kriziyle savaşıyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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