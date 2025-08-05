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5 Ağustos Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

5 Ağustos Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.08.2025 - 20:14

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturmasına dair ilginç detaylar ortaya çıkıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturmasına dair ilginç detaylar ortaya çıkıyor.

Aralarında doçent ve profesörlerin de olduğu 400 kişinin aldığı sahte diplomaların ardındaki akılalmaz olaylar Türkiye'nin gündemine oturdu.

Son olarak, seansı 4.500 TL olan sahte psikoloğun eskiden halı yıkamacı olduğu ortaya çıktı.

Türk Sanat Müziği’nin divası Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde 16 bin TL borç verdiği kişiyi sosyal medya hesabından ifşalamıştı.

Türk Sanat Müziği’nin divası Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde 16 bin TL borç verdiği kişiyi sosyal medya hesabından ifşalamıştı.

Diva, bir süredir sosyal medyada gündem olan “ekonomik sıkıntı” iddialarına yanıt verdi. Lüks hayatı, gösterişli sahne kostümleri ve dillere destan servetiyle tanınan Diva, iddiaları tiye alan açıklamasıyla adeta sosyal medyayı salladı. 

Özellikle görüntülendiği otomobil üzerinden yapılan yorumlara açıklık getiren Ersoy, o aracın kendisine değil; saç tasarımcısına ait olduğunu belirtti.

NOW, yeni sezon hazırlığına tam gaz devam ediyor.

NOW, yeni sezon hazırlığına tam gaz devam ediyor.

Ekrana gelecek dizilerden biri de Sahtekarlar olacak. Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrolünde olduğu dizi için hayranlar şimdiden heyecanlı. Projeye dair cast çalışmaları devam ederken Birsen Altuntaş’tan yeni duyuru geldi.

Sosyal medyada pozitif enerjileriyle tanınan Chaby Han ve Gülce Elibol çiftinden gelen ayrılık haberi, takipçilerini adeta şoke etti!

Sosyal medyada pozitif enerjileriyle tanınan Chaby Han ve Gülce Elibol çiftinden gelen ayrılık haberi, takipçilerini adeta şoke etti!

'Gözümün önünde evliliğimiz ihanete uğradı' diyen Elibol, aldatıldığını açıkça dile getirirken, Chaby Han’ı da sorumluluktan kaçmakla ve yaşananları küçümsemekle suçladı.

Temmuz ayının başında Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 81 ilde hizmet veren hayvan pazarlarının kapatıldığını açıklamıştı.

Temmuz ayının başında Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 81 ilde hizmet veren hayvan pazarlarının kapatıldığını açıklamıştı.

Son olarak Kars ve Ardahan'da etkisini artıran şap hastalığının yayılmaya devam ettiği ve Artvin'de de görüldüğü açıklandı. Hızla yayılan şap hastalığı, üreticiyi ve tüketiciyi tedirgin ediyor.

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Dilan Çıtak yine gündemden düşmüyor!

Dilan Çıtak yine gündemden düşmüyor!

Geçmişte babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle de sıkça konuşulan Çıtak, bir süredir vukuatlarıyla magazin dünyasında konuşulan bir isim. Önce Bodrum’da polisle yaşadığı kriz, sonra plajda çekilen bikinili fotoğraflarına verdiği tepki derken şimdi de duygusal bir paylaşımıyla dikkat çekti. Sosyal medya ile gerçek hayat arasındaki farktan dert yanan Çıtak, “Gerçekten kendimi tutamadım, ağladım” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

BTK, YÖK ve MEB’in daire başkanlarına ait e-imzaları kopyalayarak devlet sistemlerine sızan organize suç çetesi üyelerinin arasında baraj projelerinde çalışan sahte mühendisler, memurlar ve üniversite yöneticileri olduğu ortaya çıktı.

Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit’in kadrodan ayrılmasıyla epey değişiklik yaşandı.

Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit’in kadrodan ayrılmasıyla epey değişiklik yaşandı.

6 sezondur devam eden dizi 7. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yeni başrol olması için Mert Yazıcıoğlu ile anlaşmaya varılmıştı. Şimdiyse partneri için teklif giden ismi Birsen Altuntaş açıkladı.

"Psikolog" sıfatıyla seanslar veren Volkan Uçak'ın sahte diplomayla yürüttüğü faaliyetler gündemi sarstı!

"Psikolog" sıfatıyla seanslar veren Volkan Uçak'ın sahte diplomayla yürüttüğü faaliyetler gündemi sarstı!

Sahte diplomalarla “uzman psikolog” olarak hizmet veren Abdullah Volkan Uçak da dahil olmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada toplamda 37 kişi hakkında işlem yapıldı, çok sayıda sahte belgeye el konuldu.

Uçak'ın sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e hipnoz seansı verdiği anlar ortaya çıktı. Övüç'ün gözyaşları içinde kayda alındığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu!

Bir şahıs, Ayasofya Camii'ni kundaklama girişiminde bulundu.

Bir şahıs, Ayasofya Camii'ni kundaklama girişiminde bulundu.

O anların görüntüsüne Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir ulaştı. Camiye ziyaret amaçlı giren kişinin, rahlenin arkasındaki kağıtları ateşe verdiği anlar kameraya yansıdı. Büyük bir facia, cemaatteki bir kişinin hızla harekete geçmesi sonucunda önlendi.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek, Mesut Özuzun’un makyaj ve sohbet programı “İçimizden Geldiği Gibi”ye konuk oldu.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek, Mesut Özuzun’un makyaj ve sohbet programı “İçimizden Geldiği Gibi”ye konuk oldu.

Meslektaşlarıyla ilgili yaptığı “Bazı oyuncularımız sonradan görme” açıklaması dikkat çekti. Özellikle dizideki ekip arkadaşlarına selam yollarken Sıla Türkoğlu’nun adını atlaması, ilişkilerinde bir gerginlik mi var sorusunu akıllara getirdi. Kendisine Türkoğlu hatırlatıldığında verdiği soğuk cevap ve yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu. “Araları mı bozuk?” yorumları peş peşe geldi.

Yüzde 93 zihinsel engeli olan epilepsi hastası Oğuzcan, tek başına hücreye konulduktan sonra epilepsi nöbeti geçirerek hayatını kaybetti.

Yüzde 93 zihinsel engeli olan epilepsi hastası Oğuzcan, tek başına hücreye konulduktan sonra epilepsi nöbeti geçirerek hayatını kaybetti.

Evrensel'den Eylem Nazlıer'in özel haberine göre, Oğuzcan'ın vefatının ardından açılan soruşturmada 'hücrede kalabilir' kararı alan doktor hakkında ise beraat kararı verildi. 

Nazlıer'ın Oğuzcan hakkında aktardığı detaylar ise durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne serdi.

Türkiye’nin gündeminde bir süredir sahte diploma skandalı var!

Türkiye’nin gündeminde bir süredir sahte diploma skandalı var!

Sahte diplomalarla makam sahibi olanlardan tutun da Türkçe bilmeden üniversite bitirdiğini iddia edenlere kadar yok yok! Herkesin ağzını açık bırakan bu olayda Aykut Elmas da sessiz kalmadı. Mizahıyla tanınan fenomen, “Sana Ne Lazım Fakültesi” isimli içerikle gündemdeki sahte diploma skandalını tiye aldı.

2011 yapımı efsanevi Fransız filmi Can Dostum, Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'le Türkiye'ye uyarlanıyor.

2011 yapımı efsanevi Fransız filmi Can Dostum, Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'le Türkiye'ye uyarlanıyor.

Heyecan uyandıran filmin çekimleri başladı. Heyecan verici projenin Bebek Parkı'nda başlayan çekimlerinden ilk görüntüler geldi. Haluk Bilginer'i tekerlekli sandalyede görenlerin şaşkın bakışların dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından kritik YAŞ toplantısı gerçekleştirildi. 2,5 saat süren toplantının ardından önemli kararlar duyuruldu.

Toplantıda alınan kararla Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ın yerine Selçuk Bayraktaroğlu atandı. Metin Gürak ise emekliye sevk edildi.

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Çin’in güneyinde sivrisinek kaynaklı chikungunya virüsü hızla yayılıyor.

Çin’in güneyinde sivrisinek kaynaklı chikungunya virüsü hızla yayılıyor.

Salgından en çok etkilenen Foshan kentinde binlerce vaka bildirildi, yetkililerse bölge halkını önlem almaları konusunda uyarıyor. Durgun su kaynaklarına karşı savaş başlatılırken, dron destekli mücadeleler de başlamış durumda!

İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevine iade edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevine iade edildiğini açıkladı.

Tutdere hakkında 10 Temmuz'da, 'irtikap' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında konutu terk etmeme adli kontrol kararı verilmişti. Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, geçici tedbirle görevinden uzaklaştırılmıştı. İlk olarak Tutdere'nin ev hapsi kararı 25 Temmuz'da kaldırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmıştı

Son olarak Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde rol alan ve ardından Kim Milyoner Olmak İster'de sunucu olan Kenan İmirzalıoğlu sonunda ekranlara dönüyor.

Son olarak Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde rol alan ve ardından Kim Milyoner Olmak İster'de sunucu olan Kenan İmirzalıoğlu sonunda ekranlara dönüyor.

Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) dizisiyle izleyici karşısına çıkacak ünlü oyuncu dizide doktor olacak. Cerrah Doğan karakterine hayat verecek İmirzalıoğlu'nun ardından A.B.İ. dizisinde rol alacak ikinci isim belli oldu.

Gazeteci Murat Ağırel, Türkiye’nin gündemindeki sahte diploma ve sahte e-imza soruşturmasında tutuklanan bir çete üyesinin iddianamede yer alan “ÖSYM sistemine girerek puanları değiştirdik” ifadelerini paylaşmıştı.

Gazeteci Murat Ağırel, Türkiye’nin gündemindeki sahte diploma ve sahte e-imza soruşturmasında tutuklanan bir çete üyesinin iddianamede yer alan “ÖSYM sistemine girerek puanları değiştirdik” ifadelerini paylaşmıştı.
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Sırbistan Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında canlı yayında zor anlar yaşandı.

Sırbistan Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında canlı yayında zor anlar yaşandı.

Yayın kısa sürede kesilirken, Bakan Glisic'in beyin kanaması geçirdiği ve bilinci kapalı olarak geldiği hastanede durumunun ağır olduğu açıklandı.

Türkiye’nin konuştuğu sahte diploma ve sahte e-imza skandalında “bilinçaltı eğitmeni” Abdullah Volkan Uçak da yer almıştı.

Türkiye’nin konuştuğu sahte diploma ve sahte e-imza skandalında “bilinçaltı eğitmeni” Abdullah Volkan Uçak da yer almıştı.

Sadece bir seansının 4 bin 500 lira olduğu ortaya çıkan Uçak, soruşturma kapsamında 40 gün tutuklu kalmış ve sonrasında serbest bırakılmıştı.

Dublin Üniversitesi’nden uzaktan eğitimle psikoloji diploması aldığını söyleyen Abdullah Volkan Uçak, başına gelenlerin denklik almak isterken olduğunu iddia etti.

Türkiye’de organize bir suç örgütünün kritik kademelerde bulunan devlet görevlilerin sahte e-imzalarını ele geçirerek binlerce dolar karşılığında sahte lise ile üniversite diploması ve sahte sürücü belgesi sattığı ortaya çıkmıştı.

Türkiye’de organize bir suç örgütünün kritik kademelerde bulunan devlet görevlilerin sahte e-imzalarını ele geçirerek binlerce dolar karşılığında sahte lise ile üniversite diploması ve sahte sürücü belgesi sattığı ortaya çıkmıştı.

Ankara’da yürütülen soruşturma kapsamında 37 kişinin tutuklandığı duyurulmuştu.

TilTok’ta ağırlıklı olarak Temmuz ayında yapılan paylaşımlarda ise sahte sürücü belgesinin ne kadar yaygın olduğu görüldü. Yüzlerce farklı kişi ile sınavsız ehliyet için reklam kampanyası düzenlediği ortaya çıktı.

MasterChef Türkiye 2025'te ana kadro seçilirken yedek kadroda yer almaya hak kazanan yarışmacıların ana kadroya dahil olmak için yarışı sürüyor.

MasterChef Türkiye 2025'te ana kadro seçilirken yedek kadroda yer almaya hak kazanan yarışmacıların ana kadroya dahil olmak için yarışı sürüyor.

Yedek kadroda yer alan Gamze Sönmez, bamya çorbası yapılan bölümde yemeğinden saç çıktığı için doğrudan elenmişti. Gamze Sönmez'den elenmesine dair açıklama geldi.

Her yaz fiyatları ve ünlülerin akın etmesiyle gündeme gelen Muğla'nın Bodrum ilçesi su kriziyle savaşıyor.

Her yaz fiyatları ve ünlülerin akın etmesiyle gündeme gelen Muğla'nın Bodrum ilçesi su kriziyle savaşıyor.

İlçeye su sağlayan barajların su seviyelerinin kritik seviyelere geldiği haberleri ve su kesintileri medyaya yansıyan haberlerdendi. Ancak X'te Hava Forum'un iddiasına göre su tamamen bitti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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