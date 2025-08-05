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Kars ve Ardahan'da Başlayan Hastalık Artvin'e de Sıçradı: Üretici ve Tüketiciler Endişeli

Kars ve Ardahan'da Başlayan Hastalık Artvin'e de Sıçradı: Üretici ve Tüketiciler Endişeli

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.08.2025 - 11:50

Temmuz ayının başında Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 81 ilde hizmet veren hayvan pazarlarının kapatıldığını açıklamıştı. Son olarak Kars ve Ardahan'da etkisini artıran şap hastalığının yayılmaya devam ettiği ve Artvin'de de görüldüğü açıklandı. Hızla yayılan şap hastalığı, üreticiyi ve tüketiciyi tedirgin ediyor.

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Türkiye'de şap hastalığı büyük bir hızla yayılıyor.

Türkiye'de şap hastalığı büyük bir hızla yayılıyor.

Türkiye genelinde şap hastalığı mihraklarında yaşanan artış nedeniyle tüm hayvan pazarları 1 Temmuz tarihinde kapatılmıştı. Kurban Bayramı nedeniyle hayvan hareketlerinde yoğun bir sirkülasyon gerçekleştiği ve salgın niteliği taşıyan hastalıklardan biri olan şap hastalığında artış gözlemlendiği aktarılmıştı. Korkutan bir haber de bu kez Artvin'den geldi. 

Kars ve Ardahan’da etkisini artıran şap hastalığı, Artvin’in Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde de yayılmaya başladı. Hayvanların ölüm riskinin arttığını belirten üreticiler, tedavilerin ise yetersiz kaldığını aktarıyor.

Üretici Beşir Dursun, şap hastalığının tüm hayvanlara yayıldığını belirterek, “İlk başta birkaç hayvanda görüldü, zamanla tüm yaylaya bulaştı. Şu an neredeyse her hayvanda hastalık var. Tedavide antibiyotik, iyot, tentürdiyot ve buz kompresi kullanıyoruz ama kesin çözüm değil. Veterinerler, bu enfeksiyonun kendi seyrinde geçmesi gerektiğini söylüyor. Ancak dilde oluşan vakalar ölümcül olabilir” dedi.

Öte yandan Bölgeye giderek üreticilerle görüşen CHP Şavşat İl Genel Meclis Üyesi Yaşar Gülel, Tarım ve Orman Bakanlığı’na seslenerek, üreticiye daha fazla destek verilmesini istedi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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