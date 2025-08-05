Kars ve Ardahan'da Başlayan Hastalık Artvin'e de Sıçradı: Üretici ve Tüketiciler Endişeli
Temmuz ayının başında Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 81 ilde hizmet veren hayvan pazarlarının kapatıldığını açıklamıştı. Son olarak Kars ve Ardahan'da etkisini artıran şap hastalığının yayılmaya devam ettiği ve Artvin'de de görüldüğü açıklandı. Hızla yayılan şap hastalığı, üreticiyi ve tüketiciyi tedirgin ediyor.
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Türkiye'de şap hastalığı büyük bir hızla yayılıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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