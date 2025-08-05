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ABD'ye Vize Almak Git Gide Zorlaşıyor: 15 Bin Dolara Kadar 'Teminat' Alınacak!

ABD'ye Vize Almak Git Gide Zorlaşıyor: 15 Bin Dolara Kadar 'Teminat' Alınacak!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.08.2025 - 09:45

ABD, özellikle turist vizelerini gün geçtikçe zorlaştırıyor. 'Her vize ulusal bir güvenlik sorunudur' diyen ABD'de yeni bir karar alındı. TRT Haber'in aktardığına göre, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bazı turistik ve ticari vizeler için 15 bin dolara kadar teminat uygulanmasını öngören yeni bir uygulama başlattı. 

Teminay uygulaması, bazı ülkeler için geçerli olacak.

Kaynak: TRT Haber

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ABD vizesinde 'teminat' dönemi: 15 bin dolara kadar ödeme istenecek.

ABD vizesinde 'teminat' dönemi: 15 bin dolara kadar ödeme istenecek.

TRT Haber'in aktardığına göre ABD 5 Ağustos’ta yayımlanacak olan geçici nihai düzenleme taslağıyla vizelerde teminat uygulamasına başlayacak. Teminat uygulamasının şimdilik 12 aylık pilot bir uygulaması olması planlanıyor.

Bu yeni yasal düzenlemeyle iş ve turist vizelerine başvuru yapan ve 'spesifik olarak bazı ülkelerden başvuru' sahiplerini hedef alan uygulamayla başvuru sahiplerinden 5, 10 veya 15 bin dolara kadar teminat yatırmaları istenecek. 

Uygulamanın, ABD'ye giriş yapmak isteyen kişilerin gerekli mali yükümlülükleri karşılayıp karşılamadığını görmek amacıyla yapıldığı aktarılıyor. Teminat ile başvuru ve ülkeye giriş sürecinin daha kontrollü olacağı belirtiliyor.

Peki ABD hangi ülkelerden teminat isteyecek?

Peki ABD hangi ülkelerden teminat isteyecek?

Yeni düzenlemeye göre, hangi ülkelerin kapsama alınacağı “travel.state.gov” adresinden en az 15 gün önceden duyurulacak. Şu anda hangi ülkelerden teminat isteneceği belli değil. Ancak ülkelerin listesi zaman içerisinde değişebilecek.Bu adım, ilk kez Donald Trump tarafından 2020 yılı Kasım ayında gündeme getirilmişti. O dönemde, büyük bölümü Afrika kıtasından olmak üzere vize ihlal oranı yüzde 10’un üzerinde olan yaklaşık 24 ülkenin vatandaşlarından 15 bin dolarlık bir teminat alınması planlanmıştı. Ancak bu uygulama, bugüne kadar yeniden gündeme gelmemişti.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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