ABD'ye Vize Almak Git Gide Zorlaşıyor: 15 Bin Dolara Kadar 'Teminat' Alınacak!
ABD, özellikle turist vizelerini gün geçtikçe zorlaştırıyor. 'Her vize ulusal bir güvenlik sorunudur' diyen ABD'de yeni bir karar alındı. TRT Haber'in aktardığına göre, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bazı turistik ve ticari vizeler için 15 bin dolara kadar teminat uygulanmasını öngören yeni bir uygulama başlattı.
Teminay uygulaması, bazı ülkeler için geçerli olacak.
Kaynak: TRT Haber
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ABD vizesinde 'teminat' dönemi: 15 bin dolara kadar ödeme istenecek.
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Peki ABD hangi ülkelerden teminat isteyecek?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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