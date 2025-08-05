ABD'ye Vize Almak Git Gide Zorlaşıyor: 15 Bin Dolara Kadar 'Teminat' Alınacak!

TRT Haber'in aktardığına göre ABD 5 Ağustos’ta yayımlanacak olan geçici nihai düzenleme taslağıyla vizelerde teminat uygulamasına başlayacak. Teminat uygulamasının şimdilik 12 aylık pilot bir uygulaması olması planlanıyor.

Bu yeni yasal düzenlemeyle iş ve turist vizelerine başvuru yapan ve 'spesifik olarak bazı ülkelerden başvuru' sahiplerini hedef alan uygulamayla başvuru sahiplerinden 5, 10 veya 15 bin dolara kadar teminat yatırmaları istenecek.

Uygulamanın, ABD'ye giriş yapmak isteyen kişilerin gerekli mali yükümlülükleri karşılayıp karşılamadığını görmek amacıyla yapıldığı aktarılıyor. Teminat ile başvuru ve ülkeye giriş sürecinin daha kontrollü olacağı belirtiliyor.