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Tek Başına Hücreye Konan Epilepsi Hastası Kriz Geçirip Hayatını Kaybetti, Doktor Beraat Etti

Tek Başına Hücreye Konan Epilepsi Hastası Kriz Geçirip Hayatını Kaybetti, Doktor Beraat Etti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.08.2025 - 14:28

Yüzde 93 zihinsel engeli olan epilepsi hastası Oğuzcan, tek başına hücreye konulduktan sonra epilepsi nöbeti geçirerek hayatını kaybetti. Evrensel'den Eylem Nazlıer'in özel haberine göre, Oğuzcan'ın vefatının ardından açılan soruşturmada 'hücrede kalabilir' kararı alan doktor hakkında ise beraat kararı verildi. 

Nazlıer'ın Oğuzcan hakkında aktardığı detaylar ise durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne serdi.

Kaynak: Evrensel / Eylem Nazlıer

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Yüzde 93 zihinsel engelli, 6 yaş zekasına sahip...

Yüzde 93 zihinsel engelli, 6 yaş zekasına sahip...

Evrensel'den Eylem Nazlıer'in özel haberine göre, 1995 doğumlu Oğuzcan, yüzde 93 oranında zihinsel engelliydi. Ayrıca ailenin aktardığına göre çocuklarında 'kleptomani' yani 'çalma' hastalığı da vardı. Fakat Oğuzcan bu davranışın farkında değildi ve ne yaptığını da bilmiyordu.  Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu tarafından verilen sağlık raporunda; epilepsi, sağ hemiparezi, konuşma bozukluğu, burun ve damak deformitesi tanıları yer aldı. Ayrıca Oğuzcan'ın zeka yaşı, 6 olarak saptandı.

Oğuzcan hakkında birçok dava açıldı. Fakat Oğuzcan bu suçlarının hiçbirinin farkında değildi. Ailenin aktardığına göre Oğuzcan için daha önce “cezaevinde kalamaz” raporu düzenlenmişti. Fakat bu rapor iptal edildi ve Oğuzcan cezaevine konuldu.

Cezai ehliyeti olmayan Oğuzcan, konduğu hücrede hayatını kaybetti.

Cezai ehliyeti olmayan Oğuzcan, konduğu hücrede hayatını kaybetti.

Daha önce Oğuzcan hakkında açılan davalarda mahkeme 'cezai ehliyeti yoktur” kararı almıştı. Fakat daha sonra bu kararlar değişti ve  Oğuzcan’a çeşitli hırsızlık davaları sonucu hapis cezaları verdi. Aralık 2020’de cezaevine giren Oğuzcan’a 2021’de 1 günlük hücre cezası verildi. 

Oğuzcan, duvara kalemle yazı yazdığı gerekçesiyle disiplin cezası almış ve bunun üzerine bir günlük hücre cezası verilmişti. Bu cezanın uygulanabilmesi  için de cezaevi doktorunun onayı gerekiyordu. Onayın verilmesinin ardından hücreye konan Oğuzcan, aynı günün sabahında hayatını kaybetti. 

Oğuzcan'ın avukatı Kulaksız, “Cezaevi doktoru, Oğuzcan’ın hücrede kalabileceği yönünde bir rapor verdi. Hücreye konulduğu gecenin sabahında, Oğuzcan ölü bulundu. Ölüm sebebi epilepsi nöbeti geçirmesi ve dilini yutmasıydı. Yanında biri olsaydı, çok basit bir müdahaleyle hayatta kalabilirdi. Ama hücrede yalnızdı” dedi.

Ardından cezaevi doktoru için soruşturma açıldı. Fakat yargılama sonucunda, mahkeme doktorun “ölümle illiyet bağı kurulamadığı” gerekçesiyle beraatına karar verdi.

Haberin detaylarına ulaşan Eylem Nazlıer'in anlattıkları ise bu şekilde;

Haberin detaylarına ulaşan Eylem Nazlıer'in anlattıkları ise bu şekilde;
twitter.com

'Oğuzcan Gürbüzer’in zeka yaşı 6’ydı. Yüzde 93 engelliydi. Epilepsi hastasıydı. Oğuzcan’ın bir huyu vardı, özellikle bisikletleri çok severdi. Gördüğünde dayanamıyor, alıyordu. Ne çaldığını biliyordu, ne de suç işlediğini. Mahkemeler de başta bunu anlamış, beraat kararları vermişti. Ancak bir süre sonra cezalar verilmeye başlandı. Raporlar, belgeler, doktor görüşleri açıkça söylüyordu: Oğuzcan cezaevine konamazdı, o koşullara dayanamazdı.

Ama tüm uyarılara rağmen cezaevine kondu.

Bir gün cezaevinde, duvarı boyadığı gerekçesiyle hücre cezası verildi. Ailesi, avukatları hemen itiraz etti: “Yalnız kalamazdı, epilepsi hastası yüzde 93 engelliydi” Kimse dinlemedi.

Ve Oğuzcan, tek başına hücreye konduğu gün hayatını kaybetti. Epilepsi nöbeti geçirmişti.

Babası anlatıyor:

“Defalarca söyledik. Oğlumun cezaevinde kalamayacağını bildirdik. Sağlık raporları vardı, zeka geriliği vardı, epilepsi hastasıydı. Ama kimse dinlemedi. Onu hücreye koydular. Ve orada öldü. Resmen çocuğumu ölüme gönderdiler. Şimdi ne desek ne yapsak boş… Benim oğlum gitti…”

Oğuzcan’a “hücrede kalabilir” raporu veren doktor ise beraat etti.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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