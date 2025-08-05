Tek Başına Hücreye Konan Epilepsi Hastası Kriz Geçirip Hayatını Kaybetti, Doktor Beraat Etti
Yüzde 93 zihinsel engeli olan epilepsi hastası Oğuzcan, tek başına hücreye konulduktan sonra epilepsi nöbeti geçirerek hayatını kaybetti. Evrensel'den Eylem Nazlıer'in özel haberine göre, Oğuzcan'ın vefatının ardından açılan soruşturmada 'hücrede kalabilir' kararı alan doktor hakkında ise beraat kararı verildi.
Nazlıer'ın Oğuzcan hakkında aktardığı detaylar ise durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne serdi.
Kaynak: Evrensel / Eylem Nazlıer
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Yüzde 93 zihinsel engelli, 6 yaş zekasına sahip...
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Cezai ehliyeti olmayan Oğuzcan, konduğu hücrede hayatını kaybetti.
Haberin detaylarına ulaşan Eylem Nazlıer'in anlattıkları ise bu şekilde;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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