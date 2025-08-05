Tek Başına Hücreye Konan Epilepsi Hastası Kriz Geçirip Hayatını Kaybetti, Doktor Beraat Etti

Evrensel'den Eylem Nazlıer'in özel haberine göre, 1995 doğumlu Oğuzcan, yüzde 93 oranında zihinsel engelliydi. Ayrıca ailenin aktardığına göre çocuklarında 'kleptomani' yani 'çalma' hastalığı da vardı. Fakat Oğuzcan bu davranışın farkında değildi ve ne yaptığını da bilmiyordu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu tarafından verilen sağlık raporunda; epilepsi, sağ hemiparezi, konuşma bozukluğu, burun ve damak deformitesi tanıları yer aldı. Ayrıca Oğuzcan'ın zeka yaşı, 6 olarak saptandı.

Oğuzcan hakkında birçok dava açıldı. Fakat Oğuzcan bu suçlarının hiçbirinin farkında değildi. Ailenin aktardığına göre Oğuzcan için daha önce “cezaevinde kalamaz” raporu düzenlenmişti. Fakat bu rapor iptal edildi ve Oğuzcan cezaevine konuldu.