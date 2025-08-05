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Ayasofya'yı Kundaklamaya Çalışan Kişinin O Anları Kameraya Yakalandı

Ayasofya'yı Kundaklamaya Çalışan Kişinin O Anları Kameraya Yakalandı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.08.2025 - 13:01

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Bir şahıs, Ayasofya Camii'ni kundaklama girişiminde bulundu. O anların görüntüsüne Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir ulaştı. Camiye ziyaret amaçlı giren kişinin, rahlenin arkasındaki kağıtları ateşe verdiği anlar kameraya yansıdı. Büyük bir facia, cemaatteki bir kişinin hızla harekete geçmesi sonucunda önlendi. 

Ayasofya Camii'ndeki alevler büyümeden söndürüldü.

Kaynak: Ekol TV - Dilek Yaman Demir

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İşte o anlar;

Rahlenin arkasındaki kağıtları ateşe verip kaçtı.

Rahlenin arkasındaki kağıtları ateşe verip kaçtı.

Ekol TV'nin özel haberine göre, Ayasofya Camii’ne giren kırmızı şapkalı bir kişi, yatsı namazı sonrası rahlenin arkasındaki kağıtları ateşledi. Yangını fark eden başka bir şahıs imama haber verdi, cemaatten bir kişi de halıyı kaldırıp alevlere hızlıca müdahale etti.

Polis kundakçıyı yakalamak için çalışmalar başlattı, alevlerin kısa sürede söndürülmesiyle büyük bir facianın önüne geçildi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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