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Sahte Diploma Olayında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: Sahte Mühendis Baraj İnşa Etmiş!

Sahte Diploma Olayında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: Sahte Mühendis Baraj İnşa Etmiş!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.08.2025 - 12:11

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. BTK, YÖK ve MEB’in daire başkanlarına ait e-imzaları kopyalayarak devlet sistemlerine sızan organize suç çetesi üyelerinin arasında baraj projelerinde çalışan sahte mühendisler, memurlar ve üniversite yöneticileri olduğu ortaya çıktı. 

Kaynak: Sputnik Türkiye

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Sahte diploma olayıyla ilgili detaylar belli olmaya devam ediyor.

Sahte diploma olayıyla ilgili detaylar belli olmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin gündeminde yer alan sahte diploma olayıyla ilgili yaptığı açıklamada 57 adet sahte diploma tespit edildiğini ve yapılan 2 operasyonla 37 kişinin tutuklandığını açıklamıştı. BTK, YÖK ve MEB’in daire başkanlarına ait e-imzaları kopyalayarak devlet sistemlerine sızan organize suç üyelerinin aralarında baraj projelerinde çalışan sahte mühendisler, memurlar ve üniversite yöneticileri olduğu ortaya çıktı.

Sahte diplomayla mühendis olup baraj inşa etmiş!

Sahte diplomayla mühendis olup baraj inşa etmiş!

Soruşturmanın ilk dalgasında 134 şüpheli hakkında dava açılmış, 16’sı tutuklanmıştı. İkinci dalgada ise 20’si tutuklu 65 şüpheli hakkında daha Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’ne iddianame sunuldu. Soruşturma kapsamında devlet kurumlarında görevli sahte mezunlar ortaya çıktı. 

Soruşturmanın en dikkat çeken isimlerinden biri Malamira İnşaat ve Sondaj şirketi yöneticisi Mehmet Baykara oldu. Baykara'nın sahte diploma ile Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu gösterildiği ve şirketinin Ilısu, Şırnak ve Uludere Barajı gibi projelerde görev aldığı ortaya çıktı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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