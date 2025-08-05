Sahte Diploma Olayında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: Sahte Mühendis Baraj İnşa Etmiş!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. BTK, YÖK ve MEB’in daire başkanlarına ait e-imzaları kopyalayarak devlet sistemlerine sızan organize suç çetesi üyelerinin arasında baraj projelerinde çalışan sahte mühendisler, memurlar ve üniversite yöneticileri olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: Sputnik Türkiye
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Sahte diploma olayıyla ilgili detaylar belli olmaya devam ediyor.
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Sahte diplomayla mühendis olup baraj inşa etmiş!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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