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Genelkurmay Başkanı Değişti: Metin Gürak'ın Yerine Selçuk Bayraktaroğlu Atandı

Genelkurmay Başkanı Değişti: Metin Gürak'ın Yerine Selçuk Bayraktaroğlu Atandı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.08.2025 - 15:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından kritik YAŞ toplantısı gerçekleştirildi. 2,5 saat süren toplantının ardından önemli kararlar duyuruldu.

Toplantıda alınan kararla Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ın yerine Selçuk Bayraktaroğlu atandı. Metin Gürak ise emekliye sevk edildi.

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Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu oldu.

Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu oldu.

Bugün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura toplandı.  Saat 12.09'da başlayan toplantı yaklaşık 2,5 saatin ardından sona erdi. 

YAŞ toplantısında alınan kararla genelkurmay başkanı değişti. Metin Gürak'ın yerine Selçuk Bayraktaroğlu yeni Genelkurmay Başkanı olarak atandı. Metin Gürak ise emekliye sevk edildi.

Selçuk Bayraktaroğlu, 3 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenen YAŞ toplantısının ardından ise Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanmıştı.

Önceden Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev alan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'ndan boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ise 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı.

YAŞ Toplantısında Alınan Kararlar

  • Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verildi.

  • Toplamda 29 generalin görev süresi uzatıldı.

  • 478 albayın ise görev süreleri 2 yıl uzatıldı.

  • 32 general ve amiral terfi etti. TSK'da general ve amiral sayısı 332'ye çıktı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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