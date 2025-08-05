Genelkurmay Başkanı Değişti: Metin Gürak'ın Yerine Selçuk Bayraktaroğlu Atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından kritik YAŞ toplantısı gerçekleştirildi. 2,5 saat süren toplantının ardından önemli kararlar duyuruldu.
Toplantıda alınan kararla Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ın yerine Selçuk Bayraktaroğlu atandı. Metin Gürak ise emekliye sevk edildi.
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Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu oldu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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