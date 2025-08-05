Selçuk Bayraktaroğlu Kimdir? Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun Askeri Kariyeri ve Hayatı

Selçuk Bayraktaroğlu, 1982 ila 1991 yılları arasında çeşitli muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanı olarak görev yaptı. 1993 yılında ise Kara Harp Akademisin'nden mezun oldu. Daha sonra 1997 yılında ise Silahlı Kuvvetler Akademisi'ndeki eğitimini tamamladı.

Selçuk Bayraktaroğlu Hangi Görevlerde Bulundu?

Askeri eğitimine devam ettiği, 1993 yılından 2009 yılına kadarki süreçte ise Muhtelif Kıta ve Karargah görevlerinde yer aldı. 2009 yılında Tuğgeneralliğe terfi etti. Aynı yıl 9. Komando Tugay Komutanı olan Selçuk Bayraktaroğlu, 2011 yılına kadar bu görevi icra ettikten sonra Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığında Mühimmat Komutanı olarak 2013 yılına kadar görev aldı. Bu yıl ise Tümgeneralliğe terfi etti.

2016 yılında korgenerallik görevine getirilen Selçuk Bayraktaroğlu, kariyer hayatı boyunca, Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı'ndan Ordu Kurmay Başkanlığı'na pek çok önemli görevde yer aldı.

10 Ocak 2020 tarihinde vekaleten Genelkurmay II. Başkanı oldu. Metin Gürak'ın 2. Ordu komutanı olması üzerine ise asaleten bu göreve atandı. 2021’den itibaren ise Genelkurmay II. Başkanlığı görevini asaleten yürüttü. Aynı yıl Yüksek Askeri Şura kararıyla orgenerallik rütbesine terfi etti.

3 Ağustos 2023 tarihinden onaylanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ise Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.