Selçuk Bayraktaroğlu Kimdir? Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun Askeri Kariyeri ve Hayatı
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Metin Gürak'ın yerine yeni Genelkurmay Başkanı olarak Selçuk Bayraktaroğlu atandı. Kararın ardından Türkiye'nin yeni Genelkurmay Başkanı'nın kim olduğu merak konusu oldu. Vatandaşlar, Genelkurmay Başkanlığı'na atanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun hayatını ve askeri kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Selçuk Bayraktaroğlu kimdir?
İşte, detaylar...
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Selçuk Bayraktaroğlu Kimdir?
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Selçuk Bayraktaroğlu Kaç Yaşındadır?
Selçuk Bayraktaroğlu'nun Askeri Kariyeri
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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