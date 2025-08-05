onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Selçuk Bayraktaroğlu Kimdir? Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun Askeri Kariyeri ve Hayatı

Selçuk Bayraktaroğlu Kimdir? Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun Askeri Kariyeri ve Hayatı

Genelkurmay Başkanı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.08.2025 - 15:44

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Metin Gürak'ın yerine yeni Genelkurmay Başkanı olarak Selçuk Bayraktaroğlu atandı. Kararın ardından Türkiye'nin yeni Genelkurmay Başkanı'nın kim olduğu merak konusu oldu. Vatandaşlar, Genelkurmay Başkanlığı'na atanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun hayatını ve askeri kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Selçuk Bayraktaroğlu Kimdir?

Selçuk Bayraktaroğlu Kimdir?

Selçuk Bayraktaroğlu, 9 Mart 1961 tarihinde Artvin'de dünyaya geldi. 1977 yılında üçüncü sınıftayken girdiği Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun oldu. 1981 yılında Kara Harp Okulu'ndan Muhabere Teğmen olarak mezun oldu.

Selçuk Bayraktaroğlu Kaç Yaşındadır?

Selçuk Bayraktaroğlu Kaç Yaşındadır?

1961 yılında dünyaya gelen Selçuk Bayraktaroğlu, 2025 yılı itibarıyla 64 yaşındadır. 

Selçuk Bayraktaroğlu Aslen Nerelidir? 

Artvin'in Yusufeli ilçesinin Kılıçkaya beldesinde dünyaya gelen Selçuk Bayraktaroğlu'nun memleketi Artvin'dir.

Selçuk Bayraktaroğlu Evli mi? Çocuğu Var mı?

Türkiye'nin yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Selçuk Bayraktaroğlu'nun Askeri Kariyeri

Selçuk Bayraktaroğlu'nun Askeri Kariyeri

Selçuk Bayraktaroğlu, 1982 ila 1991 yılları arasında çeşitli muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanı olarak görev yaptı. 1993 yılında ise Kara Harp Akademisin'nden mezun oldu. Daha sonra 1997 yılında ise Silahlı Kuvvetler Akademisi'ndeki eğitimini tamamladı. 

Selçuk Bayraktaroğlu Hangi Görevlerde Bulundu?

Askeri eğitimine devam ettiği, 1993 yılından 2009 yılına kadarki süreçte ise Muhtelif Kıta ve Karargah görevlerinde yer aldı. 2009 yılında Tuğgeneralliğe terfi etti. Aynı yıl 9. Komando Tugay Komutanı olan Selçuk Bayraktaroğlu, 2011 yılına kadar bu görevi icra ettikten sonra Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığında Mühimmat Komutanı olarak 2013 yılına kadar görev aldı. Bu yıl ise Tümgeneralliğe terfi etti.  

2016 yılında korgenerallik görevine getirilen Selçuk Bayraktaroğlu, kariyer hayatı boyunca, Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı'ndan Ordu Kurmay Başkanlığı'na pek çok önemli görevde yer aldı. 

10 Ocak 2020 tarihinde vekaleten Genelkurmay II. Başkanı oldu. Metin Gürak'ın 2. Ordu komutanı olması üzerine ise asaleten bu göreve atandı. 2021’den itibaren ise Genelkurmay II. Başkanlığı görevini asaleten yürüttü. Aynı yıl Yüksek Askeri Şura kararıyla orgenerallik rütbesine terfi etti. 

3 Ağustos 2023 tarihinden onaylanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ise Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Oldu!

Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Oldu!

5 Ağustos 2025 tarihinde yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla, Türkiye'nin yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu oldu. Atama, 30 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın