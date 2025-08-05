Sahte Diplomayla Meşhur Olan Halı Yıkamacının Sözde 'Zihinsel Tedaviyle' Zayıflatma Yöntemi Gündem Oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmıştı. Asıl mesleği halı yıkamacı olan bir kişinin sahte diplomayla psikolog olduğu, ünlüler dahil olmak üzere pek çok kişiye danışmanlık verdiği ve hipnotik tedavi yöntemi kullandığı ortaya çıkmıştı. Videoları yayılan kişinin bir de sözde zihinsel tedaviyle hastalarını zayıflatmaya çalıştığı ortaya çıktı. O danışanlardan birinin videosu gündem oldu.