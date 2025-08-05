Sahte Diplomayla Meşhur Olan Halı Yıkamacının Sözde 'Zihinsel Tedaviyle' Zayıflatma Yöntemi Gündem Oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmıştı. Asıl mesleği halı yıkamacı olan bir kişinin sahte diplomayla psikolog olduğu, ünlüler dahil olmak üzere pek çok kişiye danışmanlık verdiği ve hipnotik tedavi yöntemi kullandığı ortaya çıkmıştı. Videoları yayılan kişinin bir de sözde zihinsel tedaviyle hastalarını zayıflatmaya çalıştığı ortaya çıktı. O danışanlardan birinin videosu gündem oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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