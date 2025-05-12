12 Mayıs Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Terörsüz Türkiye yolunda yeni adım daha geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyanın gündeminden hiç düşmeyen Wanda Nara, bu kez Anneler Günü’nde yaptığı bir paylaşım nedeniyle alay konusu oldu.
PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakmasının ardından hükümet kanadından ilk açıklama AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi.
Abdullah Öcalan'ın çağrısı ile toplanan PKK kongresi geçtiğimiz günlerde toplanmıştı.
Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai dizisinde 'Melike' karakterine hayat veren Aslı Samat bu rolüyle hafızalara kazınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sağlıkta yeni dönem başlıyor.
Aylarca konuşulan babalık davası nihayet sonuçlandı, Hacı Sabancı’nın bir çocuğu daha olduğu resmen ortaya çıktı.
Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'deki geleceği belirsizliğini korurken, yerine geçebilecek isimler arasında Xabi Alonso öne çıkıyor.
Afganistan’daki Taliban yönetimi, satrancın İslam şeriatına uygunluğunun tartışmalı olduğu gerekçesiyle ülke genelinde bu sporu süresiz olarak yasakladı.
Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre; Amasya’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem birçok şehirden de hissedildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ATV'nin soluksuz izlenen yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster? gündemin öne çıkan yapımları arasında yer aldı.
62 yaşındaki Metin Bey yaklaşık 4.5 milyon TL dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu.
Televizyonun ve sahnelerin sevilen yüzü Tolga Çevik’ten hayranlarını üzen bir haber geldi.
İstanbul-Londra uçağında kavga çıktı.
Bugün sabah saatlerinde Terörsüz Türkiye kapsamında PKK’nın silah bıraktığı açıklanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden yayınlanacak olan 'Siyah Bere' dizisi büyük bir ilgi çekti.
Ülkece en çok duyduğumuz kelimelerden biri de ‘zam’.
Terörsüz Türkiye sürecinde 12 Mayıs 2025 tarihe geçen bir gün oldu.
PKK’nın fesih kararının ardından Devlet Bahçeli’den ilk açıklama geldi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın yer aldığı görüntüler gündem olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2017 yılında izleyiciyle buluşan Ayla filmi büyük ses getirmişti.
Son konserini Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde veren Sertab Erener, dinleyicinin "Zıplamayan Tayyipçi" sloganına kayıtsız kalamadı.
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan “Terörsüz Türkiye Projesi” bugün PKK’nın açıklamasıyla yeni bir evreye girdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK’nın bugün yaptığı fesih açıklaması ile ilgili yorumda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında PKK’nın fesih açıklamasını değerlendirdi.
“Yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla PKK’nın aldığı fesih kararını değerlendirdi.
Geçtiğimiz haftalarda hayatını anlattığı bir kitap çıkaran usta sanatçı Neşe Karaböcek, Türk magazin tarihine kazınan "Enişteci" kız kardeş meselesine de değinmiş, Gülden Karaböcek'in ihanetini anlatmıştı.
“Terörsüz Türkiye Projesi” kapsamında PKK bugün silahlı mücadeleyi bıraktığını ve örgütü lağvettiğini açıklamıştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklaması ile başlayan ve Abdullah Öcalan’ın “silahları bırakın” çağrısı ile devam eden “Terörsüz Türkiye Projesi” ile ilgili bugün kritik bir eşik geçildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın