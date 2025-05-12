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12 Mayıs Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

12 Mayıs Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.05.2025 - 21:31

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Terörsüz Türkiye yolunda yeni adım daha geldi.

Terörsüz Türkiye yolunda yeni adım daha geldi.

PKK 12. Kongre sonuç bildirisi açıklandı. Kongre, PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadelenin sonlandırması kararlarını alarak, PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı.

Sosyal medyanın gündeminden hiç düşmeyen Wanda Nara, bu kez Anneler Günü’nde yaptığı bir paylaşım nedeniyle alay konusu oldu.

Sosyal medyanın gündeminden hiç düşmeyen Wanda Nara, bu kez Anneler Günü’nde yaptığı bir paylaşım nedeniyle alay konusu oldu.

Galatasaray’ın, sevgililere gönderdiği Anneler Günü çiçeğini China Suarez paylaştıktan sonra Wanda da boş durmadı! Eski eşini ve onun yeni sevgilisini kıskandırmak isterken, yaptığı paylaşımın yalan olduğu ortaya çıkınca sosyal medyada yerin dibine girdi. Yalanlama gelince olanlar oldu. “Kendi kendine çiçek mi yolladı?” diyenler mi ararsın, “China’yı kıskandırmak istedi ama beceremedi” diyenler mi… Bu çiçekli kriz resmen Wanda’nın elinde patladı!

PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakmasının ardından hükümet kanadından ilk açıklama AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi.

PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakmasının ardından hükümet kanadından ilk açıklama AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik 'İmralı’dan yapılan çağrı sonrasında PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma kararı alması, “terörsüz Türkiye” hedefi açısından önemli bir aşamadır. Terörün tamamen bitmesi halinde yeni bir dönemin kapısı açılacaktır' dedi.

Abdullah Öcalan'ın çağrısı ile toplanan PKK kongresi geçtiğimiz günlerde toplanmıştı.

Abdullah Öcalan'ın çağrısı ile toplanan PKK kongresi geçtiğimiz günlerde toplanmıştı.

Kararın kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı söylenen kongre için kapsamlı açıklama bugün yapıldı. İki yerde paralel olarak yürütülen kongrede PKK kendisini feshettiğini söyledi. 

Fesih açıklamasından sonra birçok soru işareti oluştu. Bunlardan biri de örgüt üyeleri ve yöneticilerinin akıbetinin ne olacağıydı. Şamil Tayyar bu konuda önemli bir iddia ortaya attı.

Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai dizisinde 'Melike' karakterine hayat veren Aslı Samat bu rolüyle hafızalara kazınmıştı.

Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai dizisinde 'Melike' karakterine hayat veren Aslı Samat bu rolüyle hafızalara kazınmıştı.

Mide küçültme ameliyatı olan ünlü oyuncu operasyon sonrası sağlıklı beslenerek tam 110 kilo verdi. Bambaşka birine dönüşen Aslı Samat'ın son haliyse görenleri hayran bıraktı!

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Sağlıkta yeni dönem başlıyor.

Sağlıkta yeni dönem başlıyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde meydanlarda ve kamusal alanlarda vatandaşların boy, kilo, vücut kitle indeksi ölçümlerinin gerçekleştirileceğini duyurdu. Memişoğlu, fazla kilolu kişilerin tespit edilerek Sağlık Merkezleri’ne yönlendireceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından X’te mizah bombardımanı başladı. İşte hep birlikte o yorumlara bakalım.

Aylarca konuşulan babalık davası nihayet sonuçlandı, Hacı Sabancı’nın bir çocuğu daha olduğu resmen ortaya çıktı.

Aylarca konuşulan babalık davası nihayet sonuçlandı, Hacı Sabancı’nın bir çocuğu daha olduğu resmen ortaya çıktı.

Ancak ne Hacı ne de Nazlı Sabancı bu gelişmeyle ilgili en ufak bir açıklama yapmadı. Tam tersine, çift “biz mutluyuz” temalı paylaşımlarıyla adeta mesaj üstüne mesaj verdi. Geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan tatiline çıkan çift, şimdi de bir davette el ele diz dize görüntülendi. 

Nazlı Sabancı’nın Hacı Sabancı’ya öpücük attığı kareyi ise bizzat Hacı paylaştı! Sosyal medya bu kareyi “resmen nispet” diye yorumladı.

Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'deki geleceği belirsizliğini korurken, yerine geçebilecek isimler arasında Xabi Alonso öne çıkıyor.

Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'deki geleceği belirsizliğini korurken, yerine geçebilecek isimler arasında Xabi Alonso öne çıkıyor.

Bayer Leverkusen'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Alonso, kulübün eski oyuncusu olması nedeniyle taraftarlar arasında da heyecan yaratıyor. Real Madrid yönetiminin genç teknik adama sıcak baktığı ve uzun vadeli bir proje düşünebileceği konuşuluyor.

Afganistan’daki Taliban yönetimi, satrancın İslam şeriatına uygunluğunun tartışmalı olduğu gerekçesiyle ülke genelinde bu sporu süresiz olarak yasakladı.

Afganistan’daki Taliban yönetimi, satrancın İslam şeriatına uygunluğunun tartışmalı olduğu gerekçesiyle ülke genelinde bu sporu süresiz olarak yasakladı.

Taliban Spor Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, satrancın kumara yol açabileceği ve dini hassasiyetler barındırdığı ifade edilerek, bu konular netlik kazanana kadar oyunun askıya alındığı bildirildi.

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre; Amasya’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem birçok şehirden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre; Amasya’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem birçok şehirden de hissedildi.
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ATV'nin soluksuz izlenen yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster? gündemin öne çıkan yapımları arasında yer aldı.

ATV'nin soluksuz izlenen yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster? gündemin öne çıkan yapımları arasında yer aldı.

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği bilgi yarışmasında dikkatleri üzerine çeken bir yarışmacı vardı. Albino olan Yasin Erdoğan 500 bin TL'lik soruyu açtırmayı başardı.

62 yaşındaki Metin Bey yaklaşık 4.5 milyon TL dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu.

62 yaşındaki Metin Bey yaklaşık 4.5 milyon TL dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu.

İddiaların odağındaki isim ise fenomen Mekselina İlkbahar oldu. Canlı yayına bağlanan fenomenin mantığa uymayan sözleri Anlı'yı fena kızdırırken bir de 'sözde doktorluk' konusu ortaya çıktı. Kullanıcılar da yaşananlar karşısında tepkilerini gizleyemedi.

Televizyonun ve sahnelerin sevilen yüzü Tolga Çevik’ten hayranlarını üzen bir haber geldi.

Televizyonun ve sahnelerin sevilen yüzü Tolga Çevik’ten hayranlarını üzen bir haber geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İzmir’de gerçekleşmesi planlanan Tolgshow gösterisinin ertelendiğini duyurdu. Erteleme sebebi ise Çevik’in yaşadığı sağlık sorunu oldu. Ünlü komedyen, halk arasında bel fıtığı olarak bilinen “lomber disk hernisi” rahatsızlığıyla mücadele ediyor. Sahneye çıkamayacak kadar rahatsızlanan Çevik, gösteriyi ertelemek zorunda kaldı.

İstanbul-Londra uçağında kavga çıktı.

İstanbul-Londra uçağında kavga çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkış yapmaya hazırlanan Londra uçağında bir yolcu başka yolculara saldırdı. Pilotun polis çağırdığı anların ses kaydı ortaya çıktı.

Bugün sabah saatlerinde Terörsüz Türkiye kapsamında PKK’nın silah bıraktığı açıklanmıştı.

Bugün sabah saatlerinde Terörsüz Türkiye kapsamında PKK’nın silah bıraktığı açıklanmıştı.

Örgütsel yapının feshi ile artık PKK adı altında yürütülen çalışmalar son bulmuş oldu. Kararın açıklanması ülke gündemine oturdu. Diyarbakır’da ise kararın ardından barış halayı çekildi. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu halayda vatandaşlara eşlik etti. O anlar cep telefonlarıyla kayda alındı.

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TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden yayınlanacak olan 'Siyah Bere' dizisi büyük bir ilgi çekti.

TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden yayınlanacak olan 'Siyah Bere' dizisi büyük bir ilgi çekti.

'Dünyanın ilk tank dizisi' denilen yapımın başrollerinde İlhan Şen ve Özge Gürel yer aldı. 40 tank, 13 zırhlı araç, 3 helikopterle çekilen dizinin merakla beklenen fragman ve afişi yayınlandı. Böylece 'Siyah Bere ne zaman yayınlanacak?' sorusunun yanıtı da belli oldu.

Ülkece en çok duyduğumuz kelimelerden biri de ‘zam’.

Ülkece en çok duyduğumuz kelimelerden biri de ‘zam’.

Dikkat! Bu içeriğimizde oldukça fazla ‘zam’ kelimesini göreceksiniz. Son zam rakıya geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir rakı grubuna zam yapıldığını duyurdu. İşte güncel rakı fiyatları.

Terörsüz Türkiye sürecinde 12 Mayıs 2025 tarihe geçen bir gün oldu.

Terörsüz Türkiye sürecinde 12 Mayıs 2025 tarihe geçen bir gün oldu.

KK, fesih kararını açıklayarak silahları bıraktığını duyurdu. Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum geldi.

PKK’nın fesih kararının ardından Devlet Bahçeli’den ilk açıklama geldi.

PKK’nın fesih kararının ardından Devlet Bahçeli’den ilk açıklama geldi.

Bahçeli, “Barış tohumları umutla sulanmış, nihayet tomurcuklanmış ve çiçek açmıştır” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın yer aldığı görüntüler gündem olmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın yer aldığı görüntüler gündem olmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, liderleri uçakta uyuşturucu partisi yapmakla suçlamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi iddiaları yalanlandı ve “Manipülasyona karşı uyanık olmalıyız” çağrısında bulundu.

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2017 yılında izleyiciyle buluşan Ayla filmi büyük ses getirmişti.

2017 yılında izleyiciyle buluşan Ayla filmi büyük ses getirmişti.

Konusu 1950 yılında gerçekleşen Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek bir hikayeye dayanan film, İsmail Hacıoğlu ve Kim Seol'ün başrollerini paylaştığı etkileyici bir yapım olarak sinema tarihine geçmişti. Filmde Süleyman Dilbirliği ve Ayla'nın gerçek görüntülerine de yer verilmişti.

Kim Seol'ün canlandırdığı Ayla'nın gerçek hayatta hikayesini canlandırdığı Kim Eunja'dan acı haber geldi. Kim Eunja, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Son konserini Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde veren Sertab Erener, dinleyicinin "Zıplamayan Tayyipçi" sloganına kayıtsız kalamadı.

Son konserini Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde veren Sertab Erener, dinleyicinin "Zıplamayan Tayyipçi" sloganına kayıtsız kalamadı.

Hasta olduğunu belirten Sertab Erener'in verdiği cevap dikkat çekti. Buyurun, detaylara beraber bakalım!

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

ABD Başkanı Donald TrumpRusya ve Ukrayna arasında 15 Mayıs’ta İstanbul’da yapılması planlanan görüşmeye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılması halinde kendisinin de görüşmeye şahsen katılabileceğini açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan “Terörsüz Türkiye Projesi” bugün PKK’nın açıklamasıyla yeni bir evreye girdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan “Terörsüz Türkiye Projesi” bugün PKK’nın açıklamasıyla yeni bir evreye girdi.

PKK 12. Kongre sonuç bildirisinde, PKK adıyla yürütülen tüm çalışmaların sonlandırdığı duyuruldu.

PKK’nın açıklaması sonrasında savunma sanayii hisselerinde düşüş yaşandı. ASELSAN, yaklaşık yüzde 6’lık düşüşle günü 140.9 ile kapattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK’nın bugün yaptığı fesih açıklaması ile ilgili yorumda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK’nın bugün yaptığı fesih açıklaması ile ilgili yorumda bulundu.

“Toplumun barış ve demokrasi taleplerinin kişisel siyasi hedefler doğrultusunda istismar edilmesine izin vermeyeceğiz” diyen Özgür ÖzelEkrem İmamoğluSelahattin DemirtaşFigen Yüksekdağ, Ümit Özat ve tüm siyasi tutsaklar için özgürlük talebinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında PKK’nın fesih açıklamasını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında PKK’nın fesih açıklamasını değerlendirdi.

“Yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla PKK’nın aldığı fesih kararını değerlendirdi.

“Yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla PKK’nın aldığı fesih kararını değerlendirdi.

“Ülkem adına çok sevindim” diyen Ekrem İmamoğlu, “Artık diyaloğun, siyasetin ve işe koyulmanın vaktidir. O kötü günlere geri dönmemek için hem içeride hem dışarıda yapmamız gerekenler vardır.” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda hayatını anlattığı bir kitap çıkaran usta sanatçı Neşe Karaböcek, Türk magazin tarihine kazınan "Enişteci" kız kardeş meselesine de değinmiş, Gülden Karaböcek'in ihanetini anlatmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda hayatını anlattığı bir kitap çıkaran usta sanatçı Neşe Karaböcek, Türk magazin tarihine kazınan "Enişteci" kız kardeş meselesine de değinmiş, Gülden Karaböcek'in ihanetini anlatmıştı.

Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına özel bir röportaj veren Gülden Karaböcek, 50 yıl sonra sessizliğini bozdu. Bir ümit, ablası Neşe Karaböcek'e seslendi...

“Terörsüz Türkiye Projesi” kapsamında PKK bugün silahlı mücadeleyi bıraktığını ve örgütü lağvettiğini açıklamıştı.

“Terörsüz Türkiye Projesi” kapsamında PKK bugün silahlı mücadeleyi bıraktığını ve örgütü lağvettiğini açıklamıştı.

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Terörist grupların silah bırakması, medeniyet için her zaman zafer teşkil eder.” ifadeleri yer aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklaması ile başlayan ve Abdullah Öcalan’ın “silahları bırakın” çağrısı ile devam eden “Terörsüz Türkiye Projesi” ile ilgili bugün kritik bir eşik geçildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklaması ile başlayan ve Abdullah Öcalan’ın “silahları bırakın” çağrısı ile devam eden “Terörsüz Türkiye Projesi” ile ilgili bugün kritik bir eşik geçildi.

PKK, yaptığı kongre sonrasında silahlı mücadeleyi bıraktığını ve örgütü lağvettiğini duyurdu.

PKK’nın gündemi sarsan açıklamasına sosyal medyada da birçok yorum geldi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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