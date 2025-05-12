Hayatı Ayla Filmine Konu Olan Koreli Kim Eunja Hayatını Kaybetti

2017 yılında izleyiciyle buluşan Ayla filmi büyük ses getirmişti. Konusu 1950 yılında gerçekleşen Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek bir hikayeye dayanan film, İsmail Hacıoğlu ve Kim Seol'ün başrollerini paylaştığı etkileyici bir yapım olarak sinema tarihine geçmişti. Filmde Süleyman Dilbirliği ve Ayla'nın gerçek görüntülerine de yer verilmişti.

Kim Seol'ün canlandırdığı Ayla'nın gerçek hayatta hikayesini canlandırdığı Kim Eunja'dan acı haber geldi. Kim Eunja, 80 yaşında hayatını kaybetti.