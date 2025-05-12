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Hayatı Ayla Filmine Konu Olan Koreli Kim Eunja Hayatını Kaybetti

Hayatı Ayla Filmine Konu Olan Koreli Kim Eunja Hayatını Kaybetti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.05.2025 - 17:25

2017 yılında izleyiciyle buluşan Ayla filmi büyük ses getirmişti. Konusu 1950 yılında gerçekleşen Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek bir hikayeye dayanan film, İsmail Hacıoğlu ve Kim Seol'ün başrollerini paylaştığı etkileyici bir yapım olarak sinema tarihine geçmişti. Filmde Süleyman Dilbirliği ve Ayla'nın gerçek görüntülerine de yer verilmişti.

Kim Seol'ün canlandırdığı Ayla'nın gerçek hayatta hikayesini canlandırdığı Kim Eunja'dan acı haber geldi. Kim Eunja, 80 yaşında hayatını kaybetti.

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İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi isimlerin rol aldığı Ayla filmi büyük ses getirmişti.

İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi isimlerin rol aldığı Ayla filmi büyük ses getirmişti.
image.milimaj.com

2017 yılında yayınlanan film, 1950 Kore Savaşı'nda yaşanan bir hikayeyi anlatıyordu. Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin gece vakti savaş meydanında bulduğu annesi babası öldürülmüş küçük kız çocuğuyla hikayesinin anlatıldığı film herkesi derinden etkilemişti. Filmin sonunda Süleyman Dilbirliği ve Kim Eunja'nın gerçek görüntülerine de yer verilmiş ve ikili buluşturulmuştu.

Hikayesiyle Ayla filmine ilham olan Kim Eunja, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Hikayesiyle Ayla filmine ilham olan Kim Eunja, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Hikayesi sinemaya aktarıldıktan sonra izleyen ve öğrenenlerde oldukça derin izler bırakan Kim Eunja'dan acı haber geldi. Biricik Aylamız Kim Eunja, 80 yaşında zatürre sebebiyle hayatını kaybetti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Okunmuş Yobaz Tükürüğü

Oyy üzüldüm ya Annem ya. Bürokratik bi bassaglıgı ve süleyman amca cenazeye gönderilmeli güzel olurdu

michael.elende

Aaah canım beee

Diğdem Çakır

Tanrı rahmet etsin :(