Hayatı Ayla Filmine Konu Olan Koreli Kim Eunja Hayatını Kaybetti
2017 yılında izleyiciyle buluşan Ayla filmi büyük ses getirmişti. Konusu 1950 yılında gerçekleşen Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek bir hikayeye dayanan film, İsmail Hacıoğlu ve Kim Seol'ün başrollerini paylaştığı etkileyici bir yapım olarak sinema tarihine geçmişti. Filmde Süleyman Dilbirliği ve Ayla'nın gerçek görüntülerine de yer verilmişti.
Kim Seol'ün canlandırdığı Ayla'nın gerçek hayatta hikayesini canlandırdığı Kim Eunja'dan acı haber geldi. Kim Eunja, 80 yaşında hayatını kaybetti.
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İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi isimlerin rol aldığı Ayla filmi büyük ses getirmişti.
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Hikayesiyle Ayla filmine ilham olan Kim Eunja, 80 yaşında hayatını kaybetti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Oyy üzüldüm ya Annem ya. Bürokratik bi bassaglıgı ve süleyman amca cenazeye gönderilmeli güzel olurdu
Aaah canım beee
Tanrı rahmet etsin :(