27 Mayıs Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16 ilde kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlayarak, menfaat temin eden şüphelilere yönelik Ankara merkezli operasyonda 58 kişi yakalandı.
Adalet Bakanlığı ile AKP’nin hazırladığı yeni infaz paketinin bu hafta içinde Meclis'e sunulması, bayram öncesinde de yasalaştırılması planlanıyor.
Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonundaki bol öpüşmeli ve ateşli sahneleriyle, gel gitleriyle gündem olan Serenay Sarıkaya ve Hakan Kurtaş'a Birce Akalay'dan yorum geldi!
Zaniolo’nun adı bu kez de saha içi skandalla gündemde
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Yalan Dünya dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu.
Yeşilçam dünyasından ne yazık ki bir yıldız daha kaydı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna vekaleten geçen Nuri Aslan hakkında, Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin sorgulama işlemleri sırasında adliye içerisindeki güvenlik amirlerini tehdit ettiği iddiasıyla, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan resen soruşturma başlatıldı.
Geçtiğimiz günlerde 29 yıldır nafaka ödediğini söyleyerek isyan eden Mehmet Ali Erbil’e, eski eşi Nergis Kumbasar’dan tokat gibi cevap geldi.
Kurban Bayramı'nda sevenleriyle buluşacak birbirinden ünlü isimlerin sahne ücretleri belli oldu ve yine züğürt çenemizi yordular...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sezon Sultanlar Ligi'nde transfer piyasası oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor.
ATV'nin yeni yaz dizisi "Aile Saadeti", Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'i 11 yıl sonra yeniden televizyon ekranları için bir araya getirdi.
Cezaevindeki eski başkandan sürpriz evlilik kararı geldi.
Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan Şeşen, iki yıldır sürdürdüğü akciğer kanseri mücadelesini kaybett
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125" çalışmasını tamamladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP'deki kurultay iptali davası yeniden siyaset gündemine düştü
Piknik kimileri için rahatlama, dinlenme demektir; kimileri için ise eziyetten başka bir şey değildir.
Survivor 2025'ten elenen Çılgın Sedat, Survivor Panorama'ya konuk oldu
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden hakkında karar çıktı.
Türk Ticaret Bakanlığı, anne sütünün perakende ticarete ve elektronik ticarete konu edilerek satışını yasakladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Skandal olay, Yunus Emre Mahallesi 6423 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.
İstanbul’da yaşayanlar bu duyuru sizin için!
Ticaret Bakanlığı, çocuklar için büyük bir tehlikeye karşı yeni bir adım attı.
Ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Aci'nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur davasında yeni gelişmeler yaşanıyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 değer kaybederek 9.269,87 puana indi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine göre Türkiye, haftalık 43,1 saat ile Avrupa’da haftalık çalışma saati en yüksek ülke oldu.
Özellikle Sakarya'da son yılların popüler tatil aktivitesi bungalov evleri.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin ev sahipliğini yaptığı Sosyalist Enternasyonal toplantısı için İstanbul’a gelen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na destek vermişti.
TRT Tabii'nin sevilen dizisi Gassal, ikinci sezonuyla ekrana geldi
Efsane seri Harry Potter diziye aktarılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milyonlarca kullanıcısı olan elektronik para cüzdanı Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Şirketin sahibi dahil 12 kişi gözaltına alındı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın