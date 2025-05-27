onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
27 Mayıs Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

27 Mayıs Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.05.2025 - 20:25

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şirkete ise TMSF'nin kayyım olarak atandığı bildirildi.

16 ilde kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlayarak, menfaat temin eden şüphelilere yönelik Ankara merkezli operasyonda 58 kişi yakalandı.

16 ilde kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlayarak, menfaat temin eden şüphelilere yönelik Ankara merkezli operasyonda 58 kişi yakalandı.

Ekol TV’den İlker Turak’ın haberine göre; Yakalanan şüpheliler arasında televizyon programlarına da çıkan Doktor Volkan Uçak’ın da olduğu öğrenilirken, Uçak’ın Ege Üniversitesi Psikoloji bölümü lisans diploması ile Klinik Psikoloji Yüksek Lisans diplomasının sahte olduğu belirlendi. Aralarında Uçak’ın da olduğu 20 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adalet Bakanlığı ile AKP’nin hazırladığı yeni infaz paketinin bu hafta içinde Meclis'e sunulması, bayram öncesinde de yasalaştırılması planlanıyor.

Adalet Bakanlığı ile AKP’nin hazırladığı yeni infaz paketinin bu hafta içinde Meclis'e sunulması, bayram öncesinde de yasalaştırılması planlanıyor.

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; Üç yıldan az cezası kalan 50 bin mahkum tahliye edilecek. Erken tahliyeden yararlanacakları cezaevi gözlem kurulları belirleyecek. İyi hali olmayanlar çıkamayacak. Mükerrer suç işleyenlere de infaz indirimi gelecek.

Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonundaki bol öpüşmeli ve ateşli sahneleriyle, gel gitleriyle gündem olan Serenay Sarıkaya ve Hakan Kurtaş'a Birce Akalay'dan yorum geldi!

Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonundaki bol öpüşmeli ve ateşli sahneleriyle, gel gitleriyle gündem olan Serenay Sarıkaya ve Hakan Kurtaş'a Birce Akalay'dan yorum geldi!

Hakan Kurtaş'ın dizi çekimlerinden fotoğrafları paylaştığı gönderisine koşan sevgilisi Birce Akalay, profesyonelliğini yine ve yeniden kanıtlandı!

Zaniolo’nun adı bu kez de saha içi skandalla gündemde

Zaniolo’nun adı bu kez de saha içi skandalla gündemde

İtalya’da yasa dışı bahis ve kumar soruşturmasıyla sarsılan oyuncu, şimdi de bir maçta rakibine yumruk attığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Olay, kamuoyunda büyük tepki toplarken disiplin süreci başlatıldı. Zaniolo’nun geleceği yeniden tartışma konusu haline geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Yalan Dünya dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Yalan Dünya dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

Özellikle Gonca Vuslateri'nin 'Vasfiye Teyze' karakteri çok sevilmiş ve fenomen haline gelmişti. Ali Sunal'ın 'Ali ile Aramızda' programına konuk olan Vuslateri, Vasfiye Teyze karakterini kimden ilham alarak canlandırdığını yıllar sonra itiraf etti.

Yeşilçam dünyasından ne yazık ki bir yıldız daha kaydı!

Yeşilçam dünyasından ne yazık ki bir yıldız daha kaydı!

Birçok filmle gönüllere taht kuran Devlet Devrim 81 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun acını kaybını ise Film-San Vakfı duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna vekaleten geçen Nuri Aslan hakkında, Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin sorgulama işlemleri sırasında adliye içerisindeki güvenlik amirlerini tehdit ettiği iddiasıyla, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna vekaleten geçen Nuri Aslan hakkında, Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin sorgulama işlemleri sırasında adliye içerisindeki güvenlik amirlerini tehdit ettiği iddiasıyla, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 'İstanbul Büyükşehir Belediye başkan vekili Nuri Aslan hakkında dün (27/5/2025) İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında sorgu işlemleri sırasında Adliyemiz güvenlik görevlilerini tehdit ettiği tespitiyle “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır' denildi.

Geçtiğimiz günlerde 29 yıldır nafaka ödediğini söyleyerek isyan eden Mehmet Ali Erbil’e, eski eşi Nergis Kumbasar’dan tokat gibi cevap geldi.

Geçtiğimiz günlerde 29 yıldır nafaka ödediğini söyleyerek isyan eden Mehmet Ali Erbil’e, eski eşi Nergis Kumbasar’dan tokat gibi cevap geldi.

“Ben istersem canı çok acır” diyerek açık açık rest çeken oyuncu, mahkeme kararına vurgu yaptı. Kumbasar, “O beni iyi bilir” diyerek adeta gözdağı verdi. Uzun süredir polemiklerden uzak duran güzel oyuncunun bu çıkışı sosyal medyada gündem oldu.

Kurban Bayramı'nda sevenleriyle buluşacak birbirinden ünlü isimlerin sahne ücretleri belli oldu ve yine züğürt çenemizi yordular...

Kurban Bayramı'nda sevenleriyle buluşacak birbirinden ünlü isimlerin sahne ücretleri belli oldu ve yine züğürt çenemizi yordular...

4,5 günlük bayram tatilinde özellikle Antalya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki beş yıldızlı otellerde düzenlenecek konserlerde milyonlar havada uçuştu! Buyurun, hangi ünlüler 2025 Kurban Bayramı'nda ne kadar kazanacak beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu sezon Sultanlar Ligi'nde transfer piyasası oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor.

Bu sezon Sultanlar Ligi'nde transfer piyasası oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor.

Hem Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden hem de lig içinden yıldız isimler Türk takımlarının radarında. Kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için şimdiden temaslara başladı. 

Hande Baladın-Fenerbahçe rüzgarı dinmeden şimdi de Boskovic'in imzası gündeme düştü.

ATV'nin yeni yaz dizisi "Aile Saadeti", Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'i 11 yıl sonra yeniden televizyon ekranları için bir araya getirdi.

ATV'nin yeni yaz dizisi "Aile Saadeti", Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'i 11 yıl sonra yeniden televizyon ekranları için bir araya getirdi.

Buse Meral ve Burak Dakak'ın başrollerinde yer aldığı dizinin tanıtımı geçtiğimiz gün yayınlandı. Bu sefer de merakla beklenen 'Aile Saadeti' dizisinin afişi yayınlandı.

Cezaevindeki eski başkandan sürpriz evlilik kararı geldi.

Cezaevindeki eski başkandan sürpriz evlilik kararı geldi.

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Doç. Dr. Buğra Gökce, Filiz Kahveci ile evlenmeye karar verdi. Ancak işler istedikleri gibi gitmedi. Gökce’nin ailesi nikâh törenine katılmak için başvuru yaptı ancak izin verilmedi.

Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan Şeşen, iki yıldır sürdürdüğü akciğer kanseri mücadelesini kaybett

Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan Şeşen, iki yıldır sürdürdüğü akciğer kanseri mücadelesini kaybett

Usta sanatçı dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, bugün ise Karacaahmet Mezarlığı’nda sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreninde sanat dünyasının birçok ismi yer aldı. Özellikle eşi Arzu Şeşen’in sözleri yürek dağladı: “Konuşamıyordu artık, duymuyordu. Son iki ayı böyle geçirdik.”

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125" çalışmasını tamamladı.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125" çalışmasını tamamladı.

2007'den bu yana yayımlanan liste, sermaye piyasasına dahil markalardaki artış sonrası 100'den 125 markaya çıkarıldı. THY bu yıl da zirvede yer alırken Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 listeye giren tek televizyon kanalı oldu. E-Ticaret platformu Trendyol da bu yıl en değerli markalar listesine giren yeni markalardan biri oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CHP'deki kurultay iptali davası yeniden siyaset gündemine düştü

CHP'deki kurultay iptali davası yeniden siyaset gündemine düştü

Piknik kimileri için rahatlama, dinlenme demektir; kimileri için ise eziyetten başka bir şey değildir.

Piknik kimileri için rahatlama, dinlenme demektir; kimileri için ise eziyetten başka bir şey değildir.

Özellikle piknikte yiyecekleri hazırlıyor, mangalı yapıyorsanız vay halinize. Yorulmakla kalmaz çoğu eğlenceden de mahrum kalırsınız. Gelin görün ki piknik organizasyonlarının tam da böyle insanlara ihtiyacı vardır.

Bir baba, piknikte yaşanabilecek kaosa engel olmak için önden hazırlık yaptı. Hem de ne hazırlık.

Survivor 2025'ten elenen Çılgın Sedat, Survivor Panorama'ya konuk oldu

Survivor 2025'ten elenen Çılgın Sedat, Survivor Panorama'ya konuk oldu

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden hakkında karar çıktı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden hakkında karar çıktı.

İlk kez hakim karşısına çıkan Dursun Aydın'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Türk Ticaret Bakanlığı, anne sütünün perakende ticarete ve elektronik ticarete konu edilerek satışını yasakladı.

Türk Ticaret Bakanlığı, anne sütünün perakende ticarete ve elektronik ticarete konu edilerek satışını yasakladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Kamu sağlığının ve tüketicilerin korunması amacıyla alınan kararla, anne sütünün perakende ticarete ve elektronik ticarete konu edilerek satışı yasaklanmıştır.' denildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Skandal olay, Yunus Emre Mahallesi 6423 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.

Skandal olay, Yunus Emre Mahallesi 6423 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.

Murat Filiz'in Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sahibi olduğu apartman dairesini tek odalı apartlara çevirerek, saatlik ve günlük kiraya verip, yatakları ve banyoları görecek şekilde üçlü prizlerin içine gizli kamera yerleştirdiği ortaya çıktı. Filiz'in 'Fantezi amacıyla yaptım' dediği öğrenilirken, şikayetçi sayısı 5'e yükseldi.

İstanbul’da yaşayanlar bu duyuru sizin için!

İstanbul’da yaşayanlar bu duyuru sizin için!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, çocuklar için büyük bir tehlikeye karşı yeni bir adım attı.

Ticaret Bakanlığı, çocuklar için büyük bir tehlikeye karşı yeni bir adım attı.

Ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Aci'nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur davasında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Aci'nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur davasında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Oğuz Aci'nin eşi Şükriye Aci'nin şikayetinin vazgeçmesinin ardından Aci Ailesi ile eş Şükriye Aci karşı karşıya geldi. Baba Özer Aci'nin avukatı Hacı Orhan'ın eski ortağı ve Şükriye Aci'nin eski avukatı Burak Erden ile ilgili iddialarından sonra bugün Burak Erden'den cevap açıklaması ile geldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 değer kaybederek 9.269,87 puana indi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 değer kaybederek 9.269,87 puana indi.

Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü sanatçı Gülben Ergen, ''İnsan ülkesinin şirketlerine yatırım yapmasın.Yaparsa bin pişman olsun. Ah etmek için bire bir #bist100'' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine göre Türkiye, haftalık 43,1 saat ile Avrupa’da haftalık çalışma saati en yüksek ülke oldu.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine göre Türkiye, haftalık 43,1 saat ile Avrupa’da haftalık çalışma saati en yüksek ülke oldu.

Avrupa’da haftalık 31,1 saat çalışan Hollanda ise en az haftalık çalışma saatine sahip ülke oldu.

Özellikle Sakarya'da son yılların popüler tatil aktivitesi bungalov evleri.

Özellikle Sakarya'da son yılların popüler tatil aktivitesi bungalov evleri.

İstanbul ve Ankara gibi metropollere yakınlığı nedeniyle yoğun talep gören bu müstakil konutlar fiyatları olsun bazı işletmecilerin davranışları olsun sık sık gündeme geliyor. Ancak bu kez bungalovlar bir işletmecinin verdiği ilanla gündeme geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ev sahipliğini yaptığı Sosyalist Enternasyonal toplantısı için İstanbul’a gelen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na destek vermişti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ev sahipliğini yaptığı Sosyalist Enternasyonal toplantısı için İstanbul’a gelen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na destek vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'e, “Dost bildiklerimiz” diye tepki gösterdi.

TRT Tabii'nin sevilen dizisi Gassal, ikinci sezonuyla ekrana geldi

TRT Tabii'nin sevilen dizisi Gassal, ikinci sezonuyla ekrana geldi

İlk sezonunda olduğu kadar ikinci sezonunda da beğeni toplayan diziyle ilgili acı bir tesadüf gündem oldu. Her iki sezonun finalinde de çalan şarkıların sahibi sanatçılar, bölümlerin yayınlanmasından kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Efsane seri Harry Potter diziye aktarılıyor.

Efsane seri Harry Potter diziye aktarılıyor.

Kadronun neredeyse netleştiği dizide başrol karakterler Harry Potter, Hermione Granger ve Ron Weasley henüz belli değildi. Ancak beklenen an geldi. Dizinin başrol üçlüsünü kimlerin canlandıracağı belli oldu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milyonlarca kullanıcısı olan elektronik para cüzdanı Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Şirketin sahibi dahil 12 kişi gözaltına alındı.

Milyonlarca kullanıcısı olan elektronik para cüzdanı Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Şirketin sahibi dahil 12 kişi gözaltına alındı.

Operasyon sonrası uygulamaya da giriş yapılamamaya başlanmıştı. Hesaplarda parası olanlar ise kara kara düşünüyordu.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, şirkete kayyum atandığını, hesaplardaki paraların güvencede olduğu ve kısa sürede işlemlerin tekrardan yapılacağını duyuruldu

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın