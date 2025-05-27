Sultanlar Ligi'nde Beklenen Flaş Transferlerden Biri Daha Gerçekleşti: Boskovic, Vakıfbank'ta
Bu sezon Sultanlar Ligi'nde transfer piyasası oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Hem Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden hem de lig içinden yıldız isimler Türk takımlarının radarında. Kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için şimdiden temaslara başladı.
Hande Baladın-Fenerbahçe rüzgarı dinmeden şimdi de Boskovic'in imzası gündeme düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boskovic, Türkiye'den kopamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vakıfbank resmi açıklamayı yaptı.
İlk röportajını kulüp sosyal medya hesaplarına verdi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın