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Sultanlar Ligi'nde Beklenen Flaş Transferlerden Biri Daha Gerçekleşti: Boskovic, Vakıfbank'ta

Sultanlar Ligi'nde Beklenen Flaş Transferlerden Biri Daha Gerçekleşti: Boskovic, Vakıfbank'ta

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.05.2025 - 12:14

Bu sezon Sultanlar Ligi'nde transfer piyasası oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Hem Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden hem de lig içinden yıldız isimler Türk takımlarının radarında. Kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için şimdiden temaslara başladı. 

Hande Baladın-Fenerbahçe rüzgarı dinmeden şimdi de Boskovic'in imzası gündeme düştü.

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Boskovic, Türkiye'den kopamadı.

Boskovic, Türkiye'den kopamadı.

2015 yılından beri Türkiye'de forma giyen Tijana Boskovic, Eczacıbaşı'ndan ayrıldı ancak ligimizden kopamadı. 

Uzun süredir uluslararası kamuoyunda da adı Vakıfbank ile anılan Boskovic dedikoduları nihayet gerçeğe dönüştürdü.

Vakıfbank resmi açıklamayı yaptı.

Vakıfbank resmi açıklamayı yaptı.

Vakıfbank uzun süredir peşinde olduğu yıldız ismi kadrosuna kattığını sosyal medyadan yayınladığı bir video ile duyurdu. Boskovoci'in kulüp tesislerine gelerek attığı imza video ve fotoğraflarla sosyal medyadan paylaşıldı. 

Kulüp Sırp yıldızla bir de kısa röportaj yayınladı.

İlk röportajını kulüp sosyal medya hesaplarına verdi:

İlk röportajını kulüp sosyal medya hesaplarına verdi:

'Vakıfbank'ın parçası olduğum için mutluyum. Burada harika oyuncularla bir arada olacağım. Büyük kulüp ve organizasyon. Birlikte güzel başarılar elde edeceğiz. Bu kulüp şimdiden birçok kupa kazandı. Umarım benim katkımla daha fazlasını kazanırız. Bu benim için büyük bir meydan okuma olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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