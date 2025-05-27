Sultanlar Ligi'nde Beklenen Flaş Transferlerden Biri Daha Gerçekleşti: Boskovic, Vakıfbank'ta

'Vakıfbank'ın parçası olduğum için mutluyum. Burada harika oyuncularla bir arada olacağım. Büyük kulüp ve organizasyon. Birlikte güzel başarılar elde edeceğiz. Bu kulüp şimdiden birçok kupa kazandı. Umarım benim katkımla daha fazlasını kazanırız. Bu benim için büyük bir meydan okuma olacak.