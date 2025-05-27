Osimhen'in Gece Yarısı Önce Anlaşma Haberleri Ardından Forma Bilgileri Paylaşıldı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, harika bir sezon geçirdikten sonra ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak hem takımla uyumu hem de taraftarın talebi sonrasında Galatasaray bonservisini almak için seferber oldu. Ancak beklenen olmadı.