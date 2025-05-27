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Osimhen'in Gece Yarısı Önce Anlaşma Haberleri Ardından Forma Bilgileri Paylaşıldı

Osimhen'in Gece Yarısı Önce Anlaşma Haberleri Ardından Forma Bilgileri Paylaşıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.05.2025 - 09:45

Galatasaray, Victor Osimhen’in geleceğiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun takımda kalmasını isterken Suudi Arabistan’dan gelen yüksek teklif işleri zorlaştırıyor. Osimhen’in Al Hilal ile yaptığı görüşmeler ve sunulan astronomik maaş, Galatasaray cephesinde endişe yaratmış durumda. Belirsizlik sürerken, gece yarısı Arabistan'dan art arda haberler geldi.

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Galatasaray'da mucize olmadı Osimhen ayrılıyor.

Galatasaray'da mucize olmadı Osimhen ayrılıyor.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, harika bir sezon geçirdikten sonra ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak hem takımla uyumu hem de taraftarın talebi sonrasında Galatasaray bonservisini almak için seferber oldu. Ancak beklenen olmadı.

Osimhen'in formasını tanıttılar.

Osimhen'in formasını tanıttılar.

Arabistan'a gitmesine artık kesin gözüyle bakılan Osimhen için Suudi basınından art arda haberler geldi. Gece yarısı gelen haberlerde 3 yıllık anlaşmanın tamamlandığı duyuruldu. 

Bununla beraber Al Hilal'in de forma satış mağazasında Osimhen'in formasının yer aldığı görüldü.

Forma satışı kısa süre sonra kaldırıldı.

Forma satışı kısa süre sonra kaldırıldı.

Forma satış mağazasında ismi yer alan Victor Osimhen'in adı kısa süre sonra basına düştükten sonra satıştan kaldırıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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