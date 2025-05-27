Osimhen'in Gece Yarısı Önce Anlaşma Haberleri Ardından Forma Bilgileri Paylaşıldı
Galatasaray, Victor Osimhen’in geleceğiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun takımda kalmasını isterken Suudi Arabistan’dan gelen yüksek teklif işleri zorlaştırıyor. Osimhen’in Al Hilal ile yaptığı görüşmeler ve sunulan astronomik maaş, Galatasaray cephesinde endişe yaratmış durumda. Belirsizlik sürerken, gece yarısı Arabistan'dan art arda haberler geldi.
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Galatasaray'da mucize olmadı Osimhen ayrılıyor.
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Osimhen'in formasını tanıttılar.
Forma satışı kısa süre sonra kaldırıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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