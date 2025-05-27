Gazeteci Gökhan Dinç, Galatasaray'da Morata'nın Törende Neden Yer Almadığını Açıkladı
Alvaro Morata, Galatasaray’ın şampiyonluk törenine katılmadı. Gerekçe olarak sağlık durumu gösterildi ancak sonrasında farklı iddialar gündeme geldi. Gazeteci Gökhan Dinç, yaşananlarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Morata’nın törene katılmaması kulüp içinde de tartışmalara yol açtı.
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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Morata yer almadı.
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Gökhan Dinç tartışmayı açıkladı.
"Icardi ikna etmeye çalıştı."
"Törende adı bu yüzden okunmadı"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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