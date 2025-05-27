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Gazeteci Gökhan Dinç, Galatasaray'da Morata'nın Törende Neden Yer Almadığını Açıkladı

Gazeteci Gökhan Dinç, Galatasaray'da Morata'nın Törende Neden Yer Almadığını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.05.2025 - 11:42

Alvaro Morata, Galatasaray’ın şampiyonluk törenine katılmadı. Gerekçe olarak sağlık durumu gösterildi ancak sonrasında farklı iddialar gündeme geldi. Gazeteci Gökhan Dinç, yaşananlarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Morata’nın törene katılmaması kulüp içinde de tartışmalara yol açtı.

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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Morata yer almadı.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Morata yer almadı.

Kulüpten yapılan açıklamada Alvaro Morata'nın çocuğunun sağlık sebebiyle kutlamalarda yer almadığı açıklanmıştı. Farklı iddialar gündeme gelse de ilk gün için net olarak bir bilgi dolaşıma girmemişti.

Gökhan Dinç tartışmayı açıkladı.

Gökhan Dinç tartışmayı açıkladı.

Gökhan Dinç, aileler için oluşturulan çadırda izdiham yaşandığını iddia etti. İddiaya göre sadece futbolcular ve futbolcu aileleri için ayrılan çadıra sanatçılar, sanatçıların çevresi, güvenliklerin yanı sıra emniyet güçlerinin girmesi izdihama neden oldu. Morata'nın çocukları izdihamdan korkarak ağlamaya başladı.

"Icardi ikna etmeye çalıştı."

"Icardi ikna etmeye çalıştı."

Çocuklarını alarak törenden ayrılmak isteyen Morata'yı Icardi ve birkaç oyuncu konuşarak ikna etmeye çalıştı ancak Morata bu kez bazı oyuncularla tartışma yaşadı. Bu tartışma sonunda da çocuklarını alarak eve gitti.

"Törende adı bu yüzden okunmadı"

"Törende adı bu yüzden okunmadı"

Dinç, Galatasaray yönetiminin bu tavra sinirli olduğunu ve bu nedenle de kutlamalarda Alvaro Morata'nın adının okunmadığını dile getirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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