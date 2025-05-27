Gazeteci Gökhan Dinç, Galatasaray'da Morata'nın Törende Neden Yer Almadığını Açıkladı

Gökhan Dinç, aileler için oluşturulan çadırda izdiham yaşandığını iddia etti. İddiaya göre sadece futbolcular ve futbolcu aileleri için ayrılan çadıra sanatçılar, sanatçıların çevresi, güvenliklerin yanı sıra emniyet güçlerinin girmesi izdihama neden oldu. Morata'nın çocukları izdihamdan korkarak ağlamaya başladı.