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Nicolo Zaniolo, İtalya'da Sorun Çıkarmaya Devam Ediyor: Rakibini Yumrukladı

Nicolo Zaniolo, İtalya'da Sorun Çıkarmaya Devam Ediyor: Rakibini Yumrukladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.05.2025 - 10:07

Zaniolo’nun adı bu kez de saha içi skandalla gündemde. İtalya’da yasa dışı bahis ve kumar soruşturmasıyla sarsılan oyuncu, şimdi de bir maçta rakibine yumruk attığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Olay, kamuoyunda büyük tepki toplarken disiplin süreci başlatıldı. Zaniolo’nun geleceği yeniden tartışma konusu haline geldi.

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Zaniolo'nun başı beladan kurtulmuyor.

Zaniolo'nun başı beladan kurtulmuyor.

Daha önce bahis skandalıyla adı anılan Zaniolo, kısa süre önce de kumar operasyonunda haberlere konu olmuştu. Şimdi ise Zaniolo, karıştığı şiddet olayıyla gündem oldu.

Galatasaray'dan kiralık olarak forma giyen Zaniolo olay çıkardı.

Galatasaray'dan kiralık olarak forma giyen Zaniolo olay çıkardı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Fiorentina U20 ile Roma U20 arasında oynanan ve ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan maç sonrası yeni bir skandal yaşandı. İddiaya göre Nicolo Zaniolo, maçın ardından Roma U20 takımının soyunma odasına girerek iki futbolcuya fiziksel müdahalede bulundu. Oyuncunun, genç isimlere yumruk attığı öne sürüldü.

"Tebrik etmek için gittim"

"Tebrik etmek için gittim"

Zaniolo'nun ise yaşananları reddetmediği ancak farklı bir şekilde geliştiğini iddia etti. Zaniolo,'Maçın sonunda çocukları tebrik etmek için soyunma odasına gittim ve ardından Roma soyunma odasına giderek onlara merhaba demek ve sezon için tebriklerimi ilettim ancak belirli bir noktada bana hakaret etmeye başladılar. Bu yüzden o noktada durumun daha da kötüleşmesini önlemek için ayrılmayı tercih ettim.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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