Nicolo Zaniolo, İtalya'da Sorun Çıkarmaya Devam Ediyor: Rakibini Yumrukladı
Zaniolo’nun adı bu kez de saha içi skandalla gündemde. İtalya’da yasa dışı bahis ve kumar soruşturmasıyla sarsılan oyuncu, şimdi de bir maçta rakibine yumruk attığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Olay, kamuoyunda büyük tepki toplarken disiplin süreci başlatıldı. Zaniolo’nun geleceği yeniden tartışma konusu haline geldi.
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Zaniolo'nun başı beladan kurtulmuyor.
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Galatasaray'dan kiralık olarak forma giyen Zaniolo olay çıkardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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