Nicolo Zaniolo, İtalya'da Sorun Çıkarmaya Devam Ediyor: Rakibini Yumrukladı

Zaniolo'nun ise yaşananları reddetmediği ancak farklı bir şekilde geliştiğini iddia etti. Zaniolo,'Maçın sonunda çocukları tebrik etmek için soyunma odasına gittim ve ardından Roma soyunma odasına giderek onlara merhaba demek ve sezon için tebriklerimi ilettim ancak belirli bir noktada bana hakaret etmeye başladılar. Bu yüzden o noktada durumun daha da kötüleşmesini önlemek için ayrılmayı tercih ettim.' dedi.