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Fatih Terim Sezonu Tamamladı, Takımının Sıralamasını Değiştiremedi

Fatih Terim Sezonu Tamamladı, Takımının Sıralamasını Değiştiremedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.05.2025 - 10:45

Fatih Terim, sezonun ikinci yarısında Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın başına geçerek takımıyla önemli bir deneyim yaşadı. Tecrübeli teknik adam, zorlu koşullara rağmen sezonu tamamlamayı başardı. Vitor Pereira sonrası Terim'le imzalayan Al Shabab ve Terim'in gelecek sezon kararı merakla bekleniyor.

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Vitor Pereira'nın ardından göreve geldi.

Vitor Pereira'nın ardından göreve geldi.

Vitor Pereira sezona 7 galibiyet 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle sezona başladı ve Premier Lig'den gelen teklif sonrası Wolverhampton'a transfer oldu. Pereira'nın puan ortalaması 1.92 oldu.

Onun ardından Al Shabab'ın tercihi Fatih Terim oldu.

Sezonu galibiyetle kapattı.

Sezonu galibiyetle kapattı.

Suudi Arabistan Pro Lig'in son haftasında Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, deplasmanda Al Fayha'yı 2-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı. Maçın ilk golünü 9. dakikada Bonaventura atarken, skoru 85. dakikada Guanca belirledi. Al Shabab, maç boyunca üstün bir oyun sergiledi. Bu sonuçla Terim’li Al Shabab sezonu üç puanla kapattı.

Fatih Terim sezonu 6.sırada tamamladı.

Fatih Terim sezonu 6.sırada tamamladı.

Sezonu galibiyetle tamamlayan Terim 11 galibiyet 6 mağlubiyet 4 beraberlik aldı. Terim'in puan ortalaması ise 1.85 oldu. 

Fatih Terim bu puan ortalaması ile 6.sırada aldığı Al Shabab'la sezonu 6.sırada tamamaladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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