Fatih Terim Sezonu Tamamladı, Takımının Sıralamasını Değiştiremedi

Vitor Pereira sezona 7 galibiyet 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle sezona başladı ve Premier Lig'den gelen teklif sonrası Wolverhampton'a transfer oldu. Pereira'nın puan ortalaması 1.92 oldu.

Onun ardından Al Shabab'ın tercihi Fatih Terim oldu.