Fatih Terim Sezonu Tamamladı, Takımının Sıralamasını Değiştiremedi
Fatih Terim, sezonun ikinci yarısında Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın başına geçerek takımıyla önemli bir deneyim yaşadı. Tecrübeli teknik adam, zorlu koşullara rağmen sezonu tamamlamayı başardı. Vitor Pereira sonrası Terim'le imzalayan Al Shabab ve Terim'in gelecek sezon kararı merakla bekleniyor.
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Vitor Pereira'nın ardından göreve geldi.
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Sezonu galibiyetle kapattı.
Fatih Terim sezonu 6.sırada tamamladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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