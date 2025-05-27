İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Açıklama Geldi: İstanbul’da 29 Mayıs’ta Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
İstanbul’da yaşayanlar bu duyuru sizin için! İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.
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İstanbul’un fethinin 572. Yılı nedeniyle 29 Mayıs’ta İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz olacak.
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İstanbul'un fethi, aynı zaman çeşitli etkinliklerle de kutlanacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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