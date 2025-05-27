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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Açıklama Geldi: İstanbul’da 29 Mayıs’ta Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Açıklama Geldi: İstanbul’da 29 Mayıs’ta Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.05.2025 - 15:48

İstanbul’da yaşayanlar bu duyuru sizin için! İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

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İstanbul’un fethinin 572. Yılı nedeniyle 29 Mayıs’ta İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz olacak.

İstanbul’un fethinin 572. Yılı nedeniyle 29 Mayıs’ta İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbullular 29 Mayıs Perşembe günü, 'Kişiselleştirilmiş İstanbulkart' ile entegrasyona dahil İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

İstanbul'un fethi, aynı zaman çeşitli etkinliklerle de kutlanacak.

İstanbul'un fethi, aynı zaman çeşitli etkinliklerle de kutlanacak.

29 Mayıs'ta Edirnekapı'dan Saraçhane'ye yürüyüş yapılacak. Yürüyüşün ardından Saraçhane'de 'Yüksek Sadakat' konseri düzenlenecek.

Aynı gün Panorama 1453 Tarih Müzesi, ücretsiz gezilebilecek. Ücretsiz girişten yararlanmak için Radar Türkiye uygulamasının 'İşlemler' sekmesinde yer alan karekodun girişte gösterilmesi ve kimlik kartının ibraz edilmesi yeterli olacak.

Hafta sonu da 'Fetih'in Başlangıç Noktası Anadolu Hisarı Müze Gezisi ve Fetih'in Mührü Rumeli Hisarı Şantiye Gezisi' yapılacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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