Ticaret Bakanlığı’ndan Yeni Karar: Anne Sütü Satışı Yasaklandı
Türk Ticaret Bakanlığı, anne sütünün perakende ticarete ve elektronik ticarete konu edilerek satışını yasakladı.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Kamu sağlığının ve tüketicilerin korunması amacıyla alınan kararla, anne sütünün perakende ticarete ve elektronik ticarete konu edilerek satışı yasaklanmıştır.' denildi.
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Ticaret Bakanlığı aldığı kararla anne sütünün perakende ticarete ve e-ticarete konu edilerek satışının yasaklandığını duyurdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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anne sütü mü satılıyormuş
Perakendesi yasak, toptanı serbest mi? Piyasada binlerce süt kardeş var, dini ve örfi olarak eyvah eyvah...
Herkes süt kardeşi olacak mk