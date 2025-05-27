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Nevşin Mengü Kılıçdaroğlu İddialarının Ardından Gelen Yorumlara İsyan Etti

Nevşin Mengü Kılıçdaroğlu İddialarının Ardından Gelen Yorumlara İsyan Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.05.2025 - 13:38

CHP'deki kurultay iptali davası yeniden siyaset gündemine düştü. Kongrede usülsüzlük olduğu nedeniyle açılan davada eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrı ve söyleyecekleri ise merak ediliyordu. Geçtiğimiz gün Nevşin Mengü'nün ortaya attığı iddia Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimleri sinirlendirdi. Uğur Dündar'ın Nevşin Mengü'ye sahip çıkmasının ardından gazeteci Celal Eren Çelik'in yaptığı paylaşım tepki çekti. Mengü o paylaşıma isyan etti.

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Nevşin Mengü'nün iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Haberin ardından Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Mengü'ye tepki gösterdi.

Haberin ardından Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Mengü'ye tepki gösterdi.
twitter.com

Bazı CHP vekilleri ve partinin önemli isimleri de Nevşin Mengü'nün yaptığı haberin yalan olduğunu savundu.

Bazı CHP vekilleri ve partinin önemli isimleri de Nevşin Mengü'nün yaptığı haberin yalan olduğunu savundu.
twitter.com

Uğur Dündar ise Mengü'nün hayatını kaybeden babası Şahin Mengü'yü örnek göstererek ünlü gazeteciye sahip çıktı.

Uğur Dündar ise Mengü'nün hayatını kaybeden babası Şahin Mengü'yü örnek göstererek ünlü gazeteciye sahip çıktı.
twitter.com

Bir başka gazeteci Celal Eren Çelik isea Nevşin Mengü'nün babasından farklı olduğunu anlatmak için bir paylaşım yaptı...

Bir başka gazeteci Celal Eren Çelik isea Nevşin Mengü'nün babasından farklı olduğunu anlatmak için bir paylaşım yaptı...

Rahmetli Şahin Mengü ölmeden yaklaşık 1 ay önce Ankara’daki ofisine beni davet etmiş ve o dönem Kemal Anadol ile birlikte başlatacakları “9 Eylül Hareketi” isimli parti içi Kemalist-Atatürkçü muhalefet hareketine beni ve başında olduğum DİP DALGA HAREKETİ’ni de

@DipDalgaHareket davet etmişti.

Ofiste o esnada bulunan Kocaeli Üniversitesi’nde görevli bir akademisyen hocamız “Nevşin Hanım da bize medya desteği sağlar ise bu iş olur” dediğinde rahmetli Şahin Mengü “Nevşin mi? Aman uzak dursun,o aldığı fonlardan dolayı böyle Kemalist bir hareketi ağzına dahi alamaz” deyip acı acı gülmüştü.

Evet Şahin Mengü, Ecevit döneminden bu yana ölene kadar CHP’nin en Kemalist ve Atatürkçü isimlerinden biri olmuş, 1980 askeri darbesi sonrasında rahmetli Ecevit mahkemelerde yalnız başına bırakılırken yanında avukatlığını yapmış çok önemli bir isimdi.

Ancak bu kez seninle ayrışıyorum;Nevşin Mengü “Babasının kızı” olmak şöyle dursun, rahmetli babasının “Siyasi davasına zarar vereceğini düşündüğü için uzak durmasını” istediği bir karakterdir.

Nevşin Mengü AB foncucusudur, belediye foncusudur ve kalemini de kelamını da buna göre oynatır.

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Nevşin Mengü ise o paylaşıma isyan etti.

Nevşin Mengü ise o paylaşıma isyan etti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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