Nevşin Mengü Kılıçdaroğlu İddialarının Ardından Gelen Yorumlara İsyan Etti
CHP'deki kurultay iptali davası yeniden siyaset gündemine düştü. Kongrede usülsüzlük olduğu nedeniyle açılan davada eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrı ve söyleyecekleri ise merak ediliyordu. Geçtiğimiz gün Nevşin Mengü'nün ortaya attığı iddia Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimleri sinirlendirdi. Uğur Dündar'ın Nevşin Mengü'ye sahip çıkmasının ardından gazeteci Celal Eren Çelik'in yaptığı paylaşım tepki çekti. Mengü o paylaşıma isyan etti.
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Nevşin Mengü'nün iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Haberin ardından Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Mengü'ye tepki gösterdi.
Bazı CHP vekilleri ve partinin önemli isimleri de Nevşin Mengü'nün yaptığı haberin yalan olduğunu savundu.
Uğur Dündar ise Mengü'nün hayatını kaybeden babası Şahin Mengü'yü örnek göstererek ünlü gazeteciye sahip çıktı.
Bir başka gazeteci Celal Eren Çelik isea Nevşin Mengü'nün babasından farklı olduğunu anlatmak için bir paylaşım yaptı...
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Nevşin Mengü ise o paylaşıma isyan etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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