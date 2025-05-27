Nevşin Mengü Kılıçdaroğlu İddialarının Ardından Gelen Yorumlara İsyan Etti

Rahmetli Şahin Mengü ölmeden yaklaşık 1 ay önce Ankara’daki ofisine beni davet etmiş ve o dönem Kemal Anadol ile birlikte başlatacakları “9 Eylül Hareketi” isimli parti içi Kemalist-Atatürkçü muhalefet hareketine beni ve başında olduğum DİP DALGA HAREKETİ’ni de

@DipDalgaHareket davet etmişti.

Ofiste o esnada bulunan Kocaeli Üniversitesi’nde görevli bir akademisyen hocamız “Nevşin Hanım da bize medya desteği sağlar ise bu iş olur” dediğinde rahmetli Şahin Mengü “Nevşin mi? Aman uzak dursun,o aldığı fonlardan dolayı böyle Kemalist bir hareketi ağzına dahi alamaz” deyip acı acı gülmüştü.

Evet Şahin Mengü, Ecevit döneminden bu yana ölene kadar CHP’nin en Kemalist ve Atatürkçü isimlerinden biri olmuş, 1980 askeri darbesi sonrasında rahmetli Ecevit mahkemelerde yalnız başına bırakılırken yanında avukatlığını yapmış çok önemli bir isimdi.

Ancak bu kez seninle ayrışıyorum;Nevşin Mengü “Babasının kızı” olmak şöyle dursun, rahmetli babasının “Siyasi davasına zarar vereceğini düşündüğü için uzak durmasını” istediği bir karakterdir.

Nevşin Mengü AB foncucusudur, belediye foncusudur ve kalemini de kelamını da buna göre oynatır.