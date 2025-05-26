Mansur Yavaş’tan Mahremiyet Çağrısı: “Herkes Korkudan FaceTime ve WhatsApp’tan Konuşuyor”
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanlığı’nın Ekrem İmamoğlu için düzenlediği mitinge katıldı.
İmamoğlu’nun yargılanması için “Amaç yargılamak değil, amaç itibarsızlaştırmak.” diyen Yavaş, “Herkes suçu olmasa da telefonları dinlenir diye FaceTime ve WhatsApp üzerinden konuşuyor” ifadelerini kullandı.
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Mansur Yavaş, tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na destek için düzenlenen mitinge katıldı.
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'Efendim neden kameralar kapatıldı, neden gizli görüşme yapıldı?'
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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