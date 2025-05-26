Mansur Yavaş’tan Mahremiyet Çağrısı: “Herkes Korkudan FaceTime ve WhatsApp’tan Konuşuyor”

“Sevgili Ankaralılar, şuradaki esnaflar, iş yerinde çalışanlar dahil hiçbir şey yapmasa dahi dinlenme korkusuyla Facetime'dan, Whatsapp'tan konuşuyor. Ülkeyi bu hale getirdiniz. Herkesi her yerde takip ediyorsunuz. Elbette herkes kendi mahremiyetine saygı duyulsun istiyor. Dolayısıyla böyle basit suçlamalar olmaz. Özel kalem müdürüne, şoförlerine sorulan soruları görüyorsunuz.”