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Mansur Yavaş’tan Mahremiyet Çağrısı: “Herkes Korkudan FaceTime ve WhatsApp’tan Konuşuyor”

Mansur Yavaş’tan Mahremiyet Çağrısı: “Herkes Korkudan FaceTime ve WhatsApp’tan Konuşuyor”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.05.2025 - 23:04

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanlığı’nın Ekrem İmamoğlu için düzenlediği mitinge katıldı. 

İmamoğlu’nun yargılanması için “Amaç yargılamak değil, amaç itibarsızlaştırmak.” diyen Yavaş, “Herkes suçu olmasa da telefonları dinlenir diye FaceTime ve WhatsApp üzerinden konuşuyor” ifadelerini kullandı.

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Mansur Yavaş, tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na destek için düzenlenen mitinge katıldı.

Mansur Yavaş, tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na destek için düzenlenen mitinge katıldı.

Mitingde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur YavaşEkrem İmamoğlu'na destek çağrısında bulunarak, adil yargılama vurgusu yaptı. 

Yavaş, 'Amaç yargılamak değil, amaç itibarsızlaştırmak. Peki sebebi ne? Sebebi şu: CHP'li belediyeler 2019'dan beri yaptıkları faaliyetlerle halkın kalbine girdi” ifadelerini kullandı.

'Efendim neden kameralar kapatıldı, neden gizli görüşme yapıldı?'

'Efendim neden kameralar kapatıldı, neden gizli görüşme yapıldı?'

Sevgili Ankaralılar, şuradaki esnaflar, iş yerinde çalışanlar dahil hiçbir şey yapmasa dahi dinlenme korkusuyla Facetime'dan, Whatsapp'tan konuşuyor. Ülkeyi bu hale getirdiniz. Herkesi her yerde takip ediyorsunuz. Elbette herkes kendi mahremiyetine saygı duyulsun istiyor. Dolayısıyla böyle basit suçlamalar olmaz. Özel kalem müdürüne, şoförlerine sorulan soruları görüyorsunuz.”

Mansur Yavaş’ın açıklaması 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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