İngiltere’de Terör Saldırısı Şüphesi: Bir Araç Şampiyonluk Kutlayan Taraftarların Arasına Daldı

Premier Ligi şampiyonlukla tamamlayan Liverpool taraftarları bugün kentte şampiyonluğu kutlamaya başladı. Bir sokakta şampiyonluğu kutlayan taraftaların arasında şüpheli bir araç girdi.

Etrafta bulunan birçok kişi aracın altında kalarak yaralandı. Polis ekipleri olay yerini ablukayı aldı ancak yaşananların terör saldırısı olup olmadığı ile ilgili açıklama yapılmadı. Olayla ilgil bir kişi gözaltına alındı.