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İngiltere’de Terör Saldırısı Şüphesi: Bir Araç Şampiyonluk Kutlayan Taraftarların Arasına Daldı

İngiltere’de Terör Saldırısı Şüphesi: Bir Araç Şampiyonluk Kutlayan Taraftarların Arasına Daldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.05.2025 - 21:30

İngiltere Premier Ligi’de bu sezon şampiyonluğa ulaşan Liverpool’un yaptığı kutlamada bir araç taraftarların arasında kaldı.

Çok sayıda kişinin yaralandığı olayla ilgili terör saldırı olabileceği şüphesi bulunuyor.

Detaylar geliyor…

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Liverpool’un şampiyonluk kutlaması kana bulandı.

Liverpool’un şampiyonluk kutlaması kana bulandı.

Premier Ligi şampiyonlukla tamamlayan Liverpool taraftarları bugün kentte şampiyonluğu kutlamaya başladı. Bir sokakta şampiyonluğu kutlayan taraftaların arasında şüpheli bir araç girdi.

Etrafta bulunan birçok kişi aracın altında kalarak yaralandı. Polis ekipleri olay yerini ablukayı aldı ancak yaşananların terör saldırısı olup olmadığı ile ilgili açıklama yapılmadı. Olayla ilgil bir kişi gözaltına alındı.

Olay yerinden görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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