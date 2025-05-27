Eleman Değil Köle Aranıyor! Bir Bungalov İşletmecisinin Verdiği İş İlanı Pes Dedirtti
Özellikle Sakarya'da son yılların popüler tatil aktivitesi bungalov evleri... İstanbul ve Ankara gibi metropollere yakınlığı nedeniyle yoğun talep gören bu müstakil konutlar fiyatları olsun bazı işletmecilerin davranışları olsun sık sık gündeme geliyor. Ancak bu kez bungalovlar bir işletmecinin verdiği ilanla gündeme geldi.
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İş ilanı şu şekilde. Gönüllü ekip arkadaşı da denen işçi adaylarına kalacak yer sunuluyor.
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Tabii ilan tepkilerin de odağına yerleşti...
Geçtiğimiz günlerde yaşanan gizli kamera skandalına da gönderme yapıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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