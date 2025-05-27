Beklenen Açıklama Geldi: Harry Potter Dizisinin Başrol Üçlüsü Belli Oldu!
Efsane seri Harry Potter diziye aktarılıyor. Kadronun neredeyse netleştiği dizide başrol karakterler Harry Potter, Hermione Granger ve Ron Weasley henüz belli değildi. Ancak beklenen an geldi. Dizinin başrol üçlüsünü kimlerin canlandıracağı belli oldu!
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Harry Potter serisi pek çoğumuz için unutulmaz bir yere sahiptir.
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Hepimizin yakından tanıdığı, adımız gibi bildiğimiz karakterleri kimlerin canlandıracağı da birer birer belli oldu.
Sonunda merakla beklenilen açıklama da geldi!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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