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Beklenen Açıklama Geldi: Harry Potter Dizisinin Başrol Üçlüsü Belli Oldu!

Beklenen Açıklama Geldi: Harry Potter Dizisinin Başrol Üçlüsü Belli Oldu!

Harry Potter
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.05.2025 - 18:52

Efsane seri Harry Potter diziye aktarılıyor. Kadronun neredeyse netleştiği dizide başrol karakterler Harry Potter, Hermione Granger ve Ron Weasley henüz belli değildi. Ancak beklenen an geldi. Dizinin başrol üçlüsünü kimlerin canlandıracağı belli oldu!

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Harry Potter serisi pek çoğumuz için unutulmaz bir yere sahiptir.

Harry Potter serisi pek çoğumuz için unutulmaz bir yere sahiptir.

Üstünden ne kadar zaman geçerse geçsin tüm seriyi tekrar tekrar izlemek en büyük keyiflerimizden biri. Orijinalinin etkisini verir mi bilemiyoruz ama serinin diziye aktarılacağı haberi de bu sebeple gündeme bomba gibi düşmüştü.

Hepimizin yakından tanıdığı, adımız gibi bildiğimiz karakterleri kimlerin canlandıracağı da birer birer belli oldu.

Hepimizin yakından tanıdığı, adımız gibi bildiğimiz karakterleri kimlerin canlandıracağı da birer birer belli oldu.

John Lithgow, dizide 'Dumbledore' karakterini, Nick Frost, 'Hagrid' karakterini, Paapa Essiedu 'Severus Snape'i, Janet McTeer 'Profesör McGonagall'ı, Paul Whitehouse 'Argus Filch' karakterini, Luke Thallon ise dizide 'Quirinus Quirrell' karakterini canlandıracak.

Sonunda merakla beklenilen açıklama da geldi!

Sonunda merakla beklenilen açıklama da geldi!

Harry Potter dizisinde başrol üçlüsünü canlandıracak oyuncular belli oldu. Deadline'ın haberine göre Dominic McLaughlin Harry Potter'ı, Arabella Stanton Hermione Granger'ı ve Alastair Stout Ron Weasley'i canlandıracak. Siz bu eşleşmeleri nasıl buldunuz?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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